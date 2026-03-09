Getty
"Bayıldım!" - Wayne Rooney, Arsenal'i coşkuyla savunuyor ve Mikel Arteta'ya tartışmalı set parçası taktiklerini DAHA FAZLA kullanması gerektiğini söylüyor
Arsenal'in 'karanlık sanatları' mercek altında
Arsenal'in 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanma çabası, duran toplardan gol atma becerisi nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirildi. Arteta'nın takımı, 59 golünün 22'sini duran toplardan attı, bunlardan 16'sı sadece köşe vuruşlarından geldi. Etkili olmasına rağmen, bu durum, Gunners'ın kural sınırlarını zorlayarak ceza sahasında haksız avantaj elde ettiğine inanan rakip teknik direktörlerin sert eleştirilerine neden oldu. Veriler, bu sezon Premier Lig'de penaltılar hariç toplam golün %27,1'inin duran toplardan geldiğini gösteriyor ve bu durum ligin en büyük isimlerinden bazılarının memnuniyetsizliklerini dile getirmelerine neden oldu.
Rooney, Arsenal'in taktiklerini savunuyor
BBC podcast'inde konuşan Rooney, Kuzey Londra kulübüyle ilgili olumsuz yorumlara katılmadığını açıkça belirtti. Rooney, "Birçok kişinin Arsenal ve onların oyun tarzı hakkında konuştuğunu duydum, ancak bence onlar harika oynuyorlar" dedi. "Futbol farklı şekillerde oynanır. Man City'nin inanılmaz performanslar sergilediği dönemler oldu, benim Man United takımım için de aynı şey geçerli. Ama Arsenal iyi bir karışım yakalamış, farklı oyuncuları var, gol atıyorlar, karşılarında oynamak zor, kalesini gole kapatıyorlar. Aslında onların oyunlarını izlemekten keyif alıyorum."
Arteta, duran topları kullanmaya devam etmesini söyledi
Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler dahil olmak üzere rakiplerin hayal kırıklığının temelinde, Arsenal'in duran toplarda sergilediği fiziksel oyun anlayışı yatıyor. Ancak Rooney, Arteta'nın devamlı olarak kullanması gereken bir rekabet avantajı bulduğuna inanıyor. "Sabit vuruşlar futbolun bir parçasıdır, neden kullanmayasınız ki? Takımlar yeterince akıllı değilse veya bununla başa çıkacak oyuncuları yoksa, Arsenal neden bunu yapmaya devam etmesin? Ben Mikel Arteta olsaydım bunu daha da fazla yapardım. Bu oyunun bir parçası ve ben bunu seviyorum, hiçbir şeyi değiştirmelerine gerek yok" diye ekledi Rooney.
Bu yorumları, Hurzeler'in Gunners'ı "kendi kurallarını koymakla" suçlamasının ve Alan Pardew'in şampiyonluklarının yanında "yıldız işareti" konulması gerektiğini çünkü "onlarda güzel bir şey yok" demesinin ardından geldi. Rooney, Old Trafford'daki kendi başarısına atıfta bulunarak buna karşı çıktı ve şunları söyledi: "Kazandığımız son lig şampiyonluğunda, takım olarak harika değildik, ama şimdi kimse bundan bahsetmiyor. Arsenal'in insanların söylediği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum, gerçekten öyle düşünmüyorum. Bunu Arsenal'i sevdiğim için söylemiyorum, aldıkları eleştirilerin çok haksız olduğunu düşündüğüm için söylüyorum."
Arsenal'in yoğun programı
Gunners, hem iç sahada hem de Avrupa'da sezonun kaderini belirleyecek önemli bir haftaya hazırlanıyor. Cumartesi akşamı Premier League'de Everton ile karşılaşmadan önce, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Almanya'da karşılaşacaklar. Arteta'nın öğrencileri, grup aşamasını mükemmel bir performansla tamamlayarak eleme turlarına yükseldi ve birçok cephede mücadele etme niyetini gösterdi.
