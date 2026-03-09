"Bayıldım!" - Wayne Rooney, Arsenal'i coşkuyla savunuyor ve Mikel Arteta'ya tartışmalı set parçası taktiklerini DAHA FAZLA kullanması gerektiğini söylüyor

Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler dahil olmak üzere rakiplerin hayal kırıklığının temelinde, Arsenal'in duran toplarda sergilediği fiziksel oyun anlayışı yatıyor. Ancak Rooney, Arteta'nın devamlı olarak kullanması gereken bir rekabet avantajı bulduğuna inanıyor. "Sabit vuruşlar futbolun bir parçasıdır, neden kullanmayasınız ki? Takımlar yeterince akıllı değilse veya bununla başa çıkacak oyuncuları yoksa, Arsenal neden bunu yapmaya devam etmesin? Ben Mikel Arteta olsaydım bunu daha da fazla yapardım. Bu oyunun bir parçası ve ben bunu seviyorum, hiçbir şeyi değiştirmelerine gerek yok" diye ekledi Rooney.

Bu yorumları, Hurzeler'in Gunners'ı "kendi kurallarını koymakla" suçlamasının ve Alan Pardew'in şampiyonluklarının yanında "yıldız işareti" konulması gerektiğini çünkü "onlarda güzel bir şey yok" demesinin ardından geldi. Rooney, Old Trafford'daki kendi başarısına atıfta bulunarak buna karşı çıktı ve şunları söyledi: "Kazandığımız son lig şampiyonluğunda, takım olarak harika değildik, ama şimdi kimse bundan bahsetmiyor. Arsenal'in insanların söylediği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum, gerçekten öyle düşünmüyorum. Bunu Arsenal'i sevdiğim için söylemiyorum, aldıkları eleştirilerin çok haksız olduğunu düşündüğüm için söylüyorum."