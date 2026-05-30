AFP
Bayern yıldızı Joshua Kimmich, Şampiyonlar Ligi finalinde neden Arsenal'i desteklediğini açıkladı
Kulüp rekabeti karşısında uluslararası dostluk
Kimmich, Bayern Münih'in yarı finalde Fransız ekibi tarafından elenmesine rağmen, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i destekleyeceğini doğruladı. Bayern'in orta saha oyuncusu, desteğinin PSG'ye karşı bir kin duygusundan kaynaklanmadığını açıkça belirtti. Bunun yerine Kimmich, Alman milli takım arkadaşı Havertz'in Avrupa kulüp futbolunun en büyük sahnesinde başarıya ulaşmasını görmek istiyor.
Havertz’e Avrupa zaferi için destek
Kimmich, Havertz'in Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanmasının, bu yaz Almanya milli takımının önündeki maçlar öncesinde önemli bir moral kaynağı olacağına inanıyor. Kimmich, "Kai'ye başarılar diliyorum ki, bu başarıdan sonra bize katılabilsin. Böyle bir şampiyonluk pozitif enerji getirir," dedi.
Kimmich, Havertz'in önemini vurguladı
Kimmich ayrıca bu fırsatı değerlendirerek, Havertz’in memleketinde nasıl algılandığını da ele aldı. Yurtdışındaki başarılarına rağmen Kimmich, Arsenal’in forvetinin Alman taraftarlar ve medyadan her zaman hak ettiği takdiri görmediğini düşünüyor ve onun çok yönlülüğüne ve teknik kalitesine dikkat çekiyor.
Defans oyuncusu şunları söyledi: "O bizim için son derece önemli bir oyuncu ve Almanya'da hak ettiği değeri görmüyor. Avrupa Şampiyonası'nda belirleyici bir rol oynadı, çünkü bize yardımcı olacak fantastik bir genel yetenek paketine sahip."
Tüm gözler Şampiyonlar Ligi finalinde
Şimdi dikkatler Şampiyonlar Ligi finaline çevrildi; Havertz ve Arsenal, PSG’yi yenerek Avrupa futbolunun en büyük kupasını kazanmaya çalışacak. Kimmich ve Almanya milli takımı için de bu maçın sonucu yakından takip edilecek. Başarılı bir performans sergileyerek milli takım kampına özgüven ve ivmeyle gelen Havertz, Almanya’nın Dünya Kupası hazırlıklarına önemli bir katkı sağlayabilir.