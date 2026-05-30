Bayern yıldızı Joshua Kimmich, Şampiyonlar Ligi finalinde neden Arsenal'i desteklediğini açıkladı

Kimmich ayrıca bu fırsatı değerlendirerek, Havertz’in memleketinde nasıl algılandığını da ele aldı. Yurtdışındaki başarılarına rağmen Kimmich, Arsenal’in forvetinin Alman taraftarlar ve medyadan her zaman hak ettiği takdiri görmediğini düşünüyor ve onun çok yönlülüğüne ve teknik kalitesine dikkat çekiyor.

Defans oyuncusu şunları söyledi: "O bizim için son derece önemli bir oyuncu ve Almanya'da hak ettiği değeri görmüyor. Avrupa Şampiyonası'nda belirleyici bir rol oynadı, çünkü bize yardımcı olacak fantastik bir genel yetenek paketine sahip."