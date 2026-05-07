Bayern yetkilisi, PSG yenilgisinde tartışmalı kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Vincent Kompany ve takım arkadaşları adına hakem seçimiyle ilgili olarak UEFA’ya itirazda bulundu
Dreesen, Pinheiro’nun deneyimini sorguluyor
Bayern'in PSG ile 1-1 berabere kaldığı ve toplamda 6-5'lik skorla Bundesliga şampiyonunun elenmesiyle sonuçlanan maçın ardından, kulübün CEO'su, Avrupa'nın en üst düzey eleme maçlarında sınırlı deneyime sahip bir hakem olan Joao Pinheiro'nun bu kadar önemli bir karşılaşmaya neden atandığını sorguladı. Dreesen, sahada görülen tutarsızlıkların olası bir nedeni olarak 38 yaşındaki hakemin özgeçmişine işaret etti.
"Daha önce hiç yarı final maçı yönetmemiş ve kayıtlarında sadece 15 Şampiyonlar Ligi maçı bulunan bir hakemin yarı final maçını yönetmesi en azından şaşırtıcı. Bu olağandışı bir durum ve belki de bazı kararları açıklıyor," dedi BILD'e.
Yarı final karşılaşmasından önce, Pinheiro'nun bu turnuvadaki en önemli maçı geçen sezon Club Brugge ile Aston Villa arasında oynanan son 16 turu ilk ayağıydı. Portekizli hakemin daha önceki en büyük görevi UEFA Süper Kupa finali olsa da, iki Avrupa devinin karşılaşmasına atılması büyük bir tartışma konusu oldu.
Kompany, 'saçma' el ile oynama kararlarına öfkeleniyor
Saha kenarında da hayal kırıklığı aynı derecede belirgindi; Vincent Kompany, takımının Avrupa hayallerinin suya düştüğünü izliyordu. Belçikalı teknik direktör, özellikle Joao Neves’in karıştığı bir pozisyondan dolayı öfkeliydi; bu pozisyonda top, bir takım arkadaşının uzaklaştırma vuruşunda orta saha oyuncusunun koluna çarpmıştı. Oyun Kuralları, topun bir takım arkadaşından oyuncunun üzerine çarpması durumunda oyuncuyu el ile oynama kararlarından korusa da, Kompany ikna olmamıştı.
Kompany maçtan sonra, “İki maç boyunca hakemlerin karar verdiği bazı anlara bakmamız gerekiyor… bu her şey için bir mazeret olamaz ama önemli bir konu,” dedi. “[Neves’in] eli havada, top ona çarpıyor. Kendi takım arkadaşından geldiği için penaltı değil. Ama her iki [duruma] da bakarsanız, biraz sağduyu ile bunun saçma olduğu anlaşılır. Ne olursa olsun, bu saçma. Maçın tamamını yansıtmıyor ama sonuçta tek gol farkla biten bir maç.”
Nuno Mendes'in kırmızı kart tartışması
Bayern'in şikayetleri maçın erken dakikalarında, halihazırda sarı kart görmüş olan Nuno Mendes'in kasıtlı olarak elle oynadığı izlenimi verdiği anda başladı. Pinheiro, ikinci sarı kart göstermek yerine, daha önce Konrad Laimer'in yaptığı faul nedeniyle rakip takım lehine serbest vuruş verdi. Bu karar, sayısal üstünlüğün maçı kendi lehlerine çevireceğine inanan Bayern oyuncuları ve teknik ekibinden öfkeli itirazlara yol açtı.
Kompany, hakemin bu önemli kararı verecek cesarete sahip olmadığını öne sürerek, "Ona zaten sarı kart gösterdiğini fark ettiği ve bu nedenle onu oyundan atmak istemediği için kararından vazgeçtiğini hissettim" dedi. Max Eberl de bu görüşe katılarak, "Bana göre sarı-kırmızı kart gösterilebilirdi. O zaman maç farklı bir şekilde ilerlerdi" dedi.
Ballack, hakemlikle ilgili daha geniş kapsamlı sorunlara işaret ediyor
Olayın yankıları mevcut kadronun çok ötesine uzadı; hatta eski Bayern kaptanı Michael Ballack, Alman takımı aleyhine bir komplo olduğunu öne sürdü. Laimer olayında dördüncü hakemin eşi benzeri görülmemiş müdahalesine işaret eden Alman efsane, olayların gidişatını son derece şüpheli buldu: "Dördüncü hakemin böyle bir duruma müdahale etmesi ilk kez oluyor. İkinci sarı kartı vermek istemedikleri hissine kapıldım. Bir seyirci olarak hissettiğim bu. Bunu açıkça söylüyorum," dedi Alman efsane DAZN'e. Bayern artık bu tartışmayı bir kenara bırakıp dikkatini DFB-Pokal finaline çevirmeli, Paris Saint-Germain ise Arsenal ile oynayacağı final maçına hazırlanıyor.