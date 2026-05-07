Bayern'in PSG ile 1-1 berabere kaldığı ve toplamda 6-5'lik skorla Bundesliga şampiyonunun elenmesiyle sonuçlanan maçın ardından, kulübün CEO'su, Avrupa'nın en üst düzey eleme maçlarında sınırlı deneyime sahip bir hakem olan Joao Pinheiro'nun bu kadar önemli bir karşılaşmaya neden atandığını sorguladı. Dreesen, sahada görülen tutarsızlıkların olası bir nedeni olarak 38 yaşındaki hakemin özgeçmişine işaret etti.

"Daha önce hiç yarı final maçı yönetmemiş ve kayıtlarında sadece 15 Şampiyonlar Ligi maçı bulunan bir hakemin yarı final maçını yönetmesi en azından şaşırtıcı. Bu olağandışı bir durum ve belki de bazı kararları açıklıyor," dedi BILD'e.

Yarı final karşılaşmasından önce, Pinheiro'nun bu turnuvadaki en önemli maçı geçen sezon Club Brugge ile Aston Villa arasında oynanan son 16 turu ilk ayağıydı. Portekizli hakemin daha önceki en büyük görevi UEFA Süper Kupa finali olsa da, iki Avrupa devinin karşılaşmasına atılması büyük bir tartışma konusu oldu.