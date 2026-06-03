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Bayern ve Dortmund’un menajerin talepleri nedeniyle Hertha Berlin’in genç yıldızını transfer etmek için yürütülen görüşmelerden çekilmesiyle Liverpool ve Manchester City büyük bir avantaj elde etti
Bayern Münih, Eichhorn'u transfer etme girişiminden vazgeçti
Hertha Berlin'in genç yıldızı Eichhorn'un bu yaz başkentten ayrılması bekleniyordu, ancak Allianz Arena'ya rüya gibi bir transfer artık gündemden düştü. Kicker'e göre, Bayern'in sportif direktörü Max Eberl'in uzun süredir devam eden ilgisine rağmen, Bavyera devi resmi olarak yarıştan çekildi. Eberl, transferin en büyük destekçilerinden biri olarak oyuncunun menajerleriyle düzenli temas halinde olsa da, kulüp yönetimi içinde bir uzlaşma sağlanamadı.
Bayern'de iç şüpheler, anlaşmayı destekleyenlerin artık çoğunluğu oluşturmadığı anlaşıldığında, Ocak ayında ortaya çıkmaya başladı. Son iç görüşmelerin ardından kulüp, tutumunu yineledi. Bayern, Hertha'nın genç yıldızı için devasa bir finansal paket onaylamak yerine, kendi akademi ürünlerini geliştirmeye odaklanmaya karar verdi.
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Şaşırtıcı mali talepler müzakereleri durdurdu
Alman şampiyonu için en büyük engel, oyuncunun menajerleri tarafından talep edilen astronomik "imza parası" gibi görünüyor. Haberlere göre, on milyonlarca avroluk bir meblağ olan talep edilen imza parası, aslında Hertha Berlin'e ödenecek transfer ücretini aşıyor. Bu mali yapı, Bayern yönetimi arasında büyük şaşkınlık yarattı ve kulüp yönetiminin bu transferi ekonomik açıdan gerçekleştirilemez bulmasına neden oldu.
Borussia Dortmund da daha önce toplam paketi çok pahalı bulduğu için benzer bir geri adım attı. Haziran ayında sona erecek olan 12 milyon avro değerindeki çıkış maddesi nedeniyle, bir Alman kulübünün hızlı bir şekilde anlaşma yapması için baskı vardı. Ancak, Bundesliga'nın en büyük iki kulübünün fiilen yarıştan çekilmesiyle, İngiltere'deki daha zengin taliplerin 2009 doğumlu yeteneği kapmak için kapı ardına kadar açıldı.
Liverpool ve Manchester City, yarışta başı çekiyor
Yerel rakiplerin çekilmesiyle Manchester City ve Liverpool, avantajlı bir konuma geldi. Her iki Premier Lig kulübünün de artan transfer bedelinden etkilenmediği ve Eichhorn’u gelecek için hayati bir yatırım olarak gördüğü bildiriliyor. Brexit düzenlemeleri gereği orta saha oyuncusu, Temmuz 2027’de 18 yaşını doldurana kadar İngiltere’de resmi olarak oynayamayacak olsa da, her iki kulüp de bu yaz transfer haklarını elde etme olasılığını değerlendiriyor.
Bayern ve Dortmund bu maliyeti caydırıcı bir unsur olarak görürken, İngiliz kulüplerin 20 milyon avroya yakın bir bedeli ödemeye hazır olduğu söyleniyor. Hem City hem de Liverpool'un stratejisi, oyuncuyu şimdi transfer edip, yüksek seviyede gelişimini sürdürmesi için hemen kiraya vermek. Bu proaktif yaklaşım, oyuncunun Almanya'da kalmak yerine Premier Lig'e transfer olma şansını önemli ölçüde artırdı.
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Bayer Leverkusen kenarda bekliyor
Eichhorn'un Bundesliga'da kalmasını sağlayabilecek olası senaryolardan biri, Bayer Leverkusen ile yapılacak karmaşık bir "geçici transfer" anlaşmasını içeriyor. Manchester City'nin, genç oyuncuyu satın alıp önümüzdeki sezon için Alman kulübüne kiralamayı içeren bir anlaşmayı değerlendirdiği bildiriliyor. Bu, oyuncunun Etihad Stadyumu'na transfer olmadan önce Almanya'da birinci lig deneyimi kazanmasına olanak tanıyacak.
Liverpool'un da teklifinin bir parçası olarak benzer bir kiralama planını değerlendirdiği düşünülüyor. Hertha Berlin için durum belirsizliğini koruyor; kulüp, doğrudan yurt içi bir satış tercih etse de, yurt dışından gelen ilginin artması, yine de önemli bir gelir elde etmesini garanti ediyor. Şu an için odak noktası, dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için rekabet etmeye hazırlanan Premier League devlerine kayıyor.