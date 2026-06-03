Hertha Berlin'in genç yıldızı Eichhorn'un bu yaz başkentten ayrılması bekleniyordu, ancak Allianz Arena'ya rüya gibi bir transfer artık gündemden düştü. Kicker'e göre, Bayern'in sportif direktörü Max Eberl'in uzun süredir devam eden ilgisine rağmen, Bavyera devi resmi olarak yarıştan çekildi. Eberl, transferin en büyük destekçilerinden biri olarak oyuncunun menajerleriyle düzenli temas halinde olsa da, kulüp yönetimi içinde bir uzlaşma sağlanamadı.

Bayern'de iç şüpheler, anlaşmayı destekleyenlerin artık çoğunluğu oluşturmadığı anlaşıldığında, Ocak ayında ortaya çıkmaya başladı. Son iç görüşmelerin ardından kulüp, tutumunu yineledi. Bayern, Hertha'nın genç yıldızı için devasa bir finansal paket onaylamak yerine, kendi akademi ürünlerini geliştirmeye odaklanmaya karar verdi.