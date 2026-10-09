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Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, Real Madrid'e transfer söylentileri sürerken "dünya çapında" Michael Olise'e övgüler yağdırdı
Kompany, Olise için küresel bir süperstarlık öngörüyor
Kompany, Olise'e duyduğu büyük hayranlığı dile getirirken kanat oyuncusunun şimdiden onu futbol elitinin arasına sokan bir seviyede oynadığını öne sürdü. Eski Manchester City kaptanı, Fransız oyuncunun Crystal Palace'tan geldikten sonra yarattığı etki karşısında şaşkına döndü ve oyuncunun kendine has özelliklerini vurgulamakta gecikmedi. Sky Sport Germany ile yaptığı konuşmada Kompany, hücum oyuncusunu özel bir yetenek olarak gördüğünü açıkça ortaya koydu.
Olise'in dünyanın en iyilerinden biri statüsüne ulaşıp ulaşmadığı sorulduğunda Kompany yanıtında son derece nett i. Bayern teknik direktörü, "Evet, kesinlikle. Hiç şüphesiz. Son yıllarda muazzam bir gelişim gösterdi" dedi. "Bence Michael Olise'in yeteneğine sahip bir oyuncu her zaman başarılı olur, her zaman en iyiler arasında yer alır. Sadece yeteneği nedeniyle değil, aynı zamanda zihniyeti ve detaylara verdiği önem nedeniyle de. Antrenmanlarda bile başkalarının göremeyebileceği bir şeyi her zaman fark etme biçimi. Bu yüzden bu çocuk dünya futbolunda şimdiden bu kadar özel bir oyuncu haline geldi."
- Getty Images
Real Madrid'nin ilgisine rağmen
Fransız oyuncunun sansasyonel formu başka yerlerde de gözden kaçmış değil; haberler, kadrosuna daha da fazla yıldız gücü katmak isteyen Real Madrid'in durumu yakından takip ettiğini öne sürüyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri için oynamanın baskısını kaldırabildiğini kanıtlayan kanat oyuncusunun Liverpool'un da beğendiği isimlerden biri olduğu düşünülüyor. Ancak Bayern, en değerli oyuncusunu takımda tutmak için çaresizce uğraşıyor ve İspanyol devinin hamlelerini savuşturmak adına tarihi bir sözleşme uzatmayı değerlendirdiği bildiriliyor.
Kompany, yıldız oyuncusunun etrafındaki gürültünün tamamen farkında, ancak odağını oyuncunun Allianz Arena'daki gelişimine vermeyi sürdürüyor. Teknik adam, kendi ekibinin rehberlik sunabileceğine inanırken, büyüklüğe ulaşma yönündeki içsel itkinin yalnızca Olise'in kendisinden geldiğini düşünüyor. Kompany, "Bu kalibredeki oyuncularda bir teknik direktör için en önemli şey, kazanma açlığının devam etmesidir" diye ekledi.
Elit zihniyete odaklanmak
Belçikalı teknik adam, Bayern yönetiminin oyuncuların her gün nasıl davrandığına yakından dikkat ettiğini kararlılıkla vurguladı. Takımın kazanan kültürünü korumasını sağlamak için liderlik, antrenmanlarda adanmışlık ve maçlarda profesyonel bir tutum görmek istiyor.
İlginç şekilde Kompany, son birkaç aydaki inanılmaz yükselişinde kanat oyuncusuna kişisel pay çıkarmayı reddetti. "Bizde, başardıkların ve antrenmanlarda ortaya koyduğun çalışma, üstlendiğin liderlik ve bir maçta yaptıkların takdir görür. Ve eğer bu artık bir maçta yoksa, o zaman bir sonraki adımları nasıl atabileceğimiz konusunda hemen bu konuşmayı yaparız. Biz bu rolü oynuyoruz ama bir oyuncuyu dünya çapında bir oyuncuya dönüştürme rolünü değil; bu imkânsız, çünkü o buna zaten kendi içinde sahip," dedi.
- Getty Images Sport
Bavyera'da gelecek için inşa etmek
Hâlihazırda 2029'a kadar devam eden bir sözleşmeyle Bayern güçlü bir konumda bulunuyor, ancak kulübün Olise'yi tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapabilecek bir anlaşmayı değerlendirdiği bildiriliyor. Bu profildeki oyuncuları takımda tutmak, Kompany'nin liderliğinde kulübün uzun vadeli hedefleri açısından hayati görülüyor. Teknik direktörün, böylesine yetenekli bir oyuncunun etrafında takım kurmanın Bundesliga devini Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürmenin anahtarı olduğunu açıkça düşündüğü görülüyor.
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