Kompany, Olise'e duyduğu büyük hayranlığı dile getirirken kanat oyuncusunun şimdiden onu futbol elitinin arasına sokan bir seviyede oynadığını öne sürdü. Eski Manchester City kaptanı, Fransız oyuncunun Crystal Palace'tan geldikten sonra yarattığı etki karşısında şaşkına döndü ve oyuncunun kendine has özelliklerini vurgulamakta gecikmedi. Sky Sport Germany ile yaptığı konuşmada Kompany, hücum oyuncusunu özel bir yetenek olarak gördüğünü açıkça ortaya koydu.

Olise'in dünyanın en iyilerinden biri statüsüne ulaşıp ulaşmadığı sorulduğunda Kompany yanıtında son derece nett i. Bayern teknik direktörü, "Evet, kesinlikle. Hiç şüphesiz. Son yıllarda muazzam bir gelişim gösterdi" dedi. "Bence Michael Olise'in yeteneğine sahip bir oyuncu her zaman başarılı olur, her zaman en iyiler arasında yer alır. Sadece yeteneği nedeniyle değil, aynı zamanda zihniyeti ve detaylara verdiği önem nedeniyle de. Antrenmanlarda bile başkalarının göremeyebileceği bir şeyi her zaman fark etme biçimi. Bu yüzden bu çocuk dünya futbolunda şimdiden bu kadar özel bir oyuncu haline geldi."