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Adhe Makayasa
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'Bayern özel' - Luis Diaz, Münih'teki hayatını anlattı ve Vincent Kompany yönetiminde Şampiyonlar Ligi zaferini hedefledi

L. Diaz
V. Kompany
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
Bundesliga

Luis Diaz, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı hedeflerken Bayern Münih'e katılmanın kariyerinde hâlâ son derece özel bir sayfa olduğunu söyledi. Kolombiyalı kanat oyuncusu, yurt içinde kazanılan üç kupanın ardından Vincent Kompany'nin taktik dengesini övdü ve Alman devinin geçmiş başarıların üzerine koymak için tüm kulvarlarda durmaksızın mücadele etmesi gerektiğinde ısrar etti.

  • Diaz, ulaşılması güç Avrupa kupasını hedefliyor

    2025 yazında Liverpool'dan 75 milyon € karşılığında transfer edilen Diaz, kısa sürede Bayern'de 26 gol ve 23 asistle takımın sembol isimlerinden biri haline geldi. İlk sezonunda Almanya'daki üç yerel kupanın tamamını kazanmasına rağmen kanat oyuncusu, Bavyera'daki görevinin Şampiyonlar Ligi zaferi olmadan tamamlanmayacağı konusunda ısrarcı. Avrupa'yı fethetmek artık, Die Roten'i kıtasal üstünlüğe taşımayı hedeflerken onun en büyük itici gücü haline gelmiş durumda.

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    Sıcak soyunma odası adaptasyonu hızlandırır

    Bavyera'daki yaşama hızlıca uyum sağlaması, hücum oyuncusunun Almanya'ya geldiği andan itibaren işe çabuk başlamasına olanak tanıdı. Kulüple kurduğu duygusal bağ ve Allianz Arena'ya transferi üzerine konuşan Diaz, ESPN'e şunları söyledi: "Benim için Bayern özel; o dönemde karşıma çıkan ve beni son derece mutlu eden bir şeydi, hâlâ da beni çok mutlu etmeye devam ediyor."

    Takım arkadaşları ve teknik ekibin oluşturduğu sıcak atmosferin bu sorunsuz geçişe nasıl yardımcı olduğunu anlatan kanat oyuncusu, şöyle devam etti: "Oraya vardığınızda size çok uzun zamandır grubun bir parçasıymışsınız gibi hissettiriyorlar, sizi aileden biri gibi görüyorlar. Bence bu da uyum sağlamayı epey kolaylaştırıyor."

    Hücumdaki üretkenliğin itici gücü olarak takımın taktik bütünlüğünü öne çıkaran eski Liverpool oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım olarak işler yolunda gittiğinde, bireysel olarak da parlıyorsunuz."

  • Avrupa hayal kırıklığı, kupa arayışını körüklüyor

    Bunun dışında müthiş geçen ilk sezonun tek kusuru, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e toplamda 6-5'lik farkla alınan kahredici yenilgiydi. Yurt içindeki üç kupayla yetinmeyi reddeden Diaz, "Geçmiş geçmişte kaldı; harika bir sezon geçirdik ama bunu bu yıl aynı ya da daha iyi şekilde desteklemezseniz bence unutulur ve hiçbir şey başaramamış oluruz" dedi.

    Kompany yönetiminde kadronun her kulvarda tavizsiz iştahını vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Her şey için savaşmalıyız; yer aldığımız her bir turnuvada sonuna kadar gitmeli ve hepsini zorlamalıyız" ifadelerini kullandı.

    Teknik direktörün hücum oyuncularına tanıdığı hücum özgürlüğünü anlatan Diaz, "Sahadaki özel görevlerinize saygı gösterirken elbette size oynama özgürlüğü veriyor" diye konuştu.

    Belçikalı teknik adamın talep ettiği savunma disiplinine dikkat çeken Diaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Hepimizin birlikte savunma yapması gerektiği konusunda biraz daha fazlasını talep ediyor; daha iyi savunma yapabilmek için güçlü pozisyon almamızı sağlamamız gerekiyor."

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bayern Münih, kıta çapında tam bir kefaretin peşinde

    Diaz'ın Avrupa'da kupa kazanma yolculuğu, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçında Bodo/Glimt'i 5-0'lık farklı bir skorla mağlup etmeleriyle etkileyici biçimde başladı. İç sahada ise Bayern Münih, ilk dört maçta topladığı 10 puanla şu anda Bundesliga'da ikinci sırada yer alıyor. Kompany'nin ekibi, milli aranın ardından 10 Ekim'de Augsburg deplasmanında oynayacağı maçla yeniden resmi mücadelelere dönecek.

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