Bavyera'daki yaşama hızlıca uyum sağlaması, hücum oyuncusunun Almanya'ya geldiği andan itibaren işe çabuk başlamasına olanak tanıdı. Kulüple kurduğu duygusal bağ ve Allianz Arena'ya transferi üzerine konuşan Diaz, ESPN'e şunları söyledi: "Benim için Bayern özel; o dönemde karşıma çıkan ve beni son derece mutlu eden bir şeydi, hâlâ da beni çok mutlu etmeye devam ediyor."

Takım arkadaşları ve teknik ekibin oluşturduğu sıcak atmosferin bu sorunsuz geçişe nasıl yardımcı olduğunu anlatan kanat oyuncusu, şöyle devam etti: "Oraya vardığınızda size çok uzun zamandır grubun bir parçasıymışsınız gibi hissettiriyorlar, sizi aileden biri gibi görüyorlar. Bence bu da uyum sağlamayı epey kolaylaştırıyor."

Hücumdaki üretkenliğin itici gücü olarak takımın taktik bütünlüğünü öne çıkaran eski Liverpool oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım olarak işler yolunda gittiğinde, bireysel olarak da parlıyorsunuz."