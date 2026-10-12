Zorlu maç serisine rağmen Bayern Münih yönetimi Diaz'ın arkasında duruyor. Eski Liverpool oyuncusu son dönemde performansında bir duraklama yaşıyor, son altı resmi maçında gol veya asist kaydedemedi. Ancak sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Eberl, kulüp yaklaşan Avrupa maçlarına hazırlanırken hücum oyuncusunun bu dönemi geride bırakmaya yakın olduğundan emin.

29 yaşındaki Diaz, Bayern Münih'in cumartesi günü Augsburg'la 2-2 berabere kaldığı maçta hayal kırıklığı yaşadı. Topu ağlara gönderdiğinde gol hasretini nihayet bitirdiğini düşündü, ancak sevinci kısa sürdü. VAR incelemesinde pozisyonun gelişimi sırasında Josip Stanisic'in ofsaytta olduğu belirlendi ve gol iptal edildi. Böylece kanat oyuncusunun gol hasretini bitirme bekleyişi uzadı.