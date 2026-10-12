Getty Images Sport
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Bayern Münih yönetim kurulu üyesi Max Eberl'den gol hasreti çeken Luis Diaz'a destek: “Yeniden iyi performans gösterecek”
Bayern yönetiminden zor günler geçiren kanat oyuncusuna tam destek
Zorlu maç serisine rağmen Bayern Münih yönetimi Diaz'ın arkasında duruyor. Eski Liverpool oyuncusu son dönemde performansında bir duraklama yaşıyor, son altı resmi maçında gol veya asist kaydedemedi. Ancak sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Eberl, kulüp yaklaşan Avrupa maçlarına hazırlanırken hücum oyuncusunun bu dönemi geride bırakmaya yakın olduğundan emin.
29 yaşındaki Diaz, Bayern Münih'in cumartesi günü Augsburg'la 2-2 berabere kaldığı maçta hayal kırıklığı yaşadı. Topu ağlara gönderdiğinde gol hasretini nihayet bitirdiğini düşündü, ancak sevinci kısa sürdü. VAR incelemesinde pozisyonun gelişimi sırasında Josip Stanisic'in ofsaytta olduğu belirlendi ve gol iptal edildi. Böylece kanat oyuncusunun gol hasretini bitirme bekleyişi uzadı.
- Getty Images Sport
Eberl, Diaz'ın kalitesine güvenmeyi sürdürüyor
Salı günü Norveç ekibi Viking FK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi deplasmanı öncesinde Bild'e konuşan Eberl, hücum oyuncusunun skor katkısı sağlayamamasından endişe duymadığını açıkça belirtti. Hafta sonu iptal edilen golü değerlendiren Eberl, “Gol geçerli sayılsaydı çok sevinirdik, çünkü bu ona iyi gelirdi,” dedi.
“Yeniden iyi performans gösterecek. Sahadaki hareketliliğini görebiliyorsunuz; oyunun içinde ve sürekli etkili işler yapıyor. Bence kesinlikle yükselişte,” diye ekleyen Eberl, kulübün sabırlı yaklaşımını yineledi.
Parlak geçen ilk sezonu değerlendirmek
Diaz'ın şu anki gol hasreti, 29 yaşındaki oyuncunun Bavyera'daki ilk sezonunda FC Bayern formasıyla 51 maçta kaydettiği 26 gol ve 23 asistle büyük tezat oluşturuyor.
Kolombiyalı kanat oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı sekiz maçta henüz ritmini bulamadı. Bu sezonki tek golünü ise Bundesliga'nın ilk haftasında Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik galibiyette attı.
- Getty Images Sport
Yurt içindeki umut vadeden tablo ve Avrupa’daki üstünlük baskıyı hafifletiyor
Bireysel olarak yaşadığı zorluklara rağmen Bayern Münih, sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Alman devi, Şampiyonlar Ligi serüvenine Bodo/Glimt karşısında aldığı 5-0'lık farklı galibiyetle başlarken Bundesliga'da 11 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bayern Münih, lider Freiburg'un yalnızca iki puan gerisinde.
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