getty
Çeviri:
Bayern Münih yönetim kurulu üyesi, Florian Wirtz'in Liverpool'da süren zorlukları arasında geri dönüş söylentilerine değindi
Wirtz, Liverpool'da zorluklarla karşı karşıya
Wirtz, geçen yaz dudak uçuklatan bir bedelle 116 milyon sterline Liverpool'a katıldı, ancak Alman milli oyuncu Merseyside'da zorlu bir dönem geçirdi. Alman yayın organı AZ'ye verdiği röportaja göre Rummenigge, durumu yakından takip ediyor.
Wirtz, Arne Slot döneminde kulübün sendelediği ilk sezonunda 49 maçta yedi gol ve sekiz asist üretti. Şimdi ise yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde altı karşılaşmada yalnızca bir asist yaptı. Bu dramatik düşüş, formuna yönelik yoğun eleştirileri beraberinde getirirken hızlı bir ayrılık söylentilerini de körükledi.
- Getty Images
Rummenigge, Wirtz'in yaşadığı zorluklara şaşırdı
Rummenigge, transferin nasıl sonuçlandığı karşısındaki şaşkınlığını kabul ederken, oyun pozisyonuna dair verilen sözlerin transferde kritik bir rol oynadığını açıkladı. Rummenigge, "Açıkçası evet, şaşkınım" dedi.
"Bize verilen izlenim, o dönem teknik direktör olan Arne Slot'un ona Leverkusen'de de oynadığı 10 numara pozisyonunu vaat ettiği için Liverpool'a gittiği yönündeydi. Bu, Liverpool'u seçme kararında önemli bir faktördü. Maddi açıdan dramatik farklar yoktu. Kararını verdi ve biz de bunu kabul ettik."
Bayern Münih, transferin an meselesi olduğu iddiasını yalanladı
Wirtz'ün ülkesine dönüşüyle ilgili artan spekülasyonlara rağmen Rummenigge, Bayern Münih'in hemen bir kurtarma operasyonu başlatacağı ihtimalini küçümsedi ve kulübün elinde fazlasıyla seçenek bulunduğunu vurguladı.
Rummenigge, "Öncelikle bu benim işim değil" dedi. "Jamal Musiala ile Serge Gnabry'nin o pozisyonda oynadığını, ayrıca Ismael Saibari gibi başka seçeneklerin de olduğunu unutmamalısınız. Wirtz'ün muhtemelen mal olacağı para karşılığında dördüncü bir oyuncuyu almaya gerek yok. Bu yüzden şunu söylüyorum: Bir oyuncunun attığı her adım, öncesinde dikkatlice üzerine düşünmesi gereken bir şeydir."
- Getty
Wirtz için sırada ne var?
Rummenigge, kapıyı az da olsa açık bırakarak, "Bir noktada hâlâ başka bir şey mümkün olabilir mi? Bilmiyorum" diye ekledi. Daha önce Wirtz'in kendilerini reddetme kararına saygı duyan Bayern'in yakından takip ettiği bu süreçte, asıl soru Wirtz'in Anfield'da mutlu olup olmadığı. Önündeki maçlar, Anfield kariyerini kurtarıp kurtaramayacağını ya da erken bir ayrılık arayışına başlayıp başlamayacağını belirleyebilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun