24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Florian Wirtz Liverpoolgetty
Moataz Elgammal
Çeviri:

Bayern Münih yönetim kurulu üyesi, Florian Wirtz'in Liverpool'da süren zorlukları arasında geri dönüş söylentilerine değindi

F. Wirtz
Liverpool
Premier Lig

Karl-Heinz Rummenigge, Bayer Leverkusen'dan büyük ses getiren transferinin ardından Florian Wirtz'in Liverpool'da şu anda yaşadığı zorlukları açıkça değerlendirdi. Bayern Münih yöneticisi, hücum orta sahasının kariyerinin İngiltere'de nasıl duraksadığı karşısında gerçekten şaşkın olduğunu ifade ederken, Almanya'ya ses getirecek olası bir dönüşe dair giderek artan spekülasyonlara da değindi.

  • Wirtz, Liverpool'da zorluklarla karşı karşıya

    Wirtz, geçen yaz dudak uçuklatan bir bedelle 116 milyon sterline Liverpool'a katıldı, ancak Alman milli oyuncu Merseyside'da zorlu bir dönem geçirdi. Alman yayın organı AZ'ye verdiği röportaja göre Rummenigge, durumu yakından takip ediyor.

    Wirtz, Arne Slot döneminde kulübün sendelediği ilk sezonunda 49 maçta yedi gol ve sekiz asist üretti. Şimdi ise yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde altı karşılaşmada yalnızca bir asist yaptı. Bu dramatik düşüş, formuna yönelik yoğun eleştirileri beraberinde getirirken hızlı bir ayrılık söylentilerini de körükledi.

  • RummeniggeGetty Images

    Rummenigge, Wirtz'in yaşadığı zorluklara şaşırdı

    Rummenigge, transferin nasıl sonuçlandığı karşısındaki şaşkınlığını kabul ederken, oyun pozisyonuna dair verilen sözlerin transferde kritik bir rol oynadığını açıkladı. Rummenigge, "Açıkçası evet, şaşkınım" dedi.

    "Bize verilen izlenim, o dönem teknik direktör olan Arne Slot'un ona Leverkusen'de de oynadığı 10 numara pozisyonunu vaat ettiği için Liverpool'a gittiği yönündeydi. Bu, Liverpool'u seçme kararında önemli bir faktördü. Maddi açıdan dramatik farklar yoktu. Kararını verdi ve biz de bunu kabul ettik."

  • Bayern Münih, transferin an meselesi olduğu iddiasını yalanladı

    Wirtz'ün ülkesine dönüşüyle ilgili artan spekülasyonlara rağmen Rummenigge, Bayern Münih'in hemen bir kurtarma operasyonu başlatacağı ihtimalini küçümsedi ve kulübün elinde fazlasıyla seçenek bulunduğunu vurguladı.

    Rummenigge, "Öncelikle bu benim işim değil" dedi. "Jamal Musiala ile Serge Gnabry'nin o pozisyonda oynadığını, ayrıca Ismael Saibari gibi başka seçeneklerin de olduğunu unutmamalısınız. Wirtz'ün muhtemelen mal olacağı para karşılığında dördüncü bir oyuncuyu almaya gerek yok. Bu yüzden şunu söylüyorum: Bir oyuncunun attığı her adım, öncesinde dikkatlice üzerine düşünmesi gereken bir şeydir."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    Wirtz için sırada ne var?

    Rummenigge, kapıyı az da olsa açık bırakarak, "Bir noktada hâlâ başka bir şey mümkün olabilir mi? Bilmiyorum" diye ekledi. Daha önce Wirtz'in kendilerini reddetme kararına saygı duyan Bayern'in yakından takip ettiği bu süreçte, asıl soru Wirtz'in Anfield'da mutlu olup olmadığı. Önündeki maçlar, Anfield kariyerini kurtarıp kurtaramayacağını ya da erken bir ayrılık arayışına başlayıp başlamayacağını belirleyebilir.

Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
M.City crest
M.City
MCI