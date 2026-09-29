Wirtz, geçen yaz dudak uçuklatan bir bedelle 116 milyon sterline Liverpool'a katıldı, ancak Alman milli oyuncu Merseyside'da zorlu bir dönem geçirdi. Alman yayın organı AZ'ye verdiği röportaja göre Rummenigge, durumu yakından takip ediyor.

Wirtz, Arne Slot döneminde kulübün sendelediği ilk sezonunda 49 maçta yedi gol ve sekiz asist üretti. Şimdi ise yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde altı karşılaşmada yalnızca bir asist yaptı. Bu dramatik düşüş, formuna yönelik yoğun eleştirileri beraberinde getirirken hızlı bir ayrılık söylentilerini de körükledi.