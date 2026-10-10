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Bayern Münih yöneticisinden Harry Kane'in sözleşmesiyle ilgili güncelleme: Alman devi, İngiltere kaptanının geleceğini 2029'a kadar güvence altına almak için harekete geçti
Bayern yöneticisinden Harry Kane'in sözleşmesiyle ilgili umut verici güncelleme
Bayern Münih, Kane'in uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için aktif şekilde çalışıyor. Sportif direktör Christoph Freund, henüz resmî olarak imzalanmış bir anlaşma bulunmasa da sözleşme uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediğini doğruladı. Alman basınında hafta başında yer alan haberlerde, 33 yaşındaki golcünün prensipte 2029'a kadar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı belirtilmişti.
İngiltere kaptanı, 2023'te Tottenham Hotspur'dan transfer olduğundan bu yana olağanüstü bir form grafiği sergiliyor. Kane, Bayern formasıyla çıktığı 154 maçta 152 gol attı; her sezonda Bundesliga'da gol krallığını kazanırken geçen sezon kulübün iki lig şampiyonluğu ve DFB-Pokal'i almasına da katkı sağladı.
Onun dikkat çekici golcülük formu millî ara döneminde de sürdü. Kane, salı günü Çekya'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyette attığı iki golle İngiltere formasıyla rekoru egale eden 125. maçını kutladı. Süregelen üstün performansı, onu bu ayın ilerleyen günlerinde Londra'da verilecek Ballon d'Or için en güçlü adaylar arasına soktu; bu listede Bayern'den takım arkadaşı Michael Olise de yer alıyor.
- AFP
Görüşmeler sürerken Freund, Kane'in sözleşme uzatması konusunda olumlu konuştu
Cuma günkü basın toplantısında teknik direktör Vincent Kompany ile birlikte konuşan Freund, görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini ancak imzalar atılana kadar hiçbir şeyin resmiyet kazanmadığını netleştirdi.
Freund, "İmzalanmadığı sürece her zaman farklı senaryolar vardır" dedi. "Yeni bir gelişme yok. Görüşmeler iyi gidiyor. Çok olumluyuz, herkes onun sözleşmesini uzatmakta kararlı olduğumuzu biliyor ve Harry burada kendini çok rahat hissediyor."
Bayern, bireysel ödüllerden çok takım başarısına öncelik veriyor
Hem Kane hem de Olise Altın Top aday listesine girse de, Kompany bireysel ödüllerle ilgili soruları geçiştirdi ve ana odağını takım başarılarında tuttu.
"Bence buna zaten karar verildi, değil mi?" dedi Kompany. "Bu yüzden ben ne söylersem söyleyeyim artık hiçbir şeyi değiştiremem. Kusura bakmayın ama bu Altın Top her gün aklımda olan bir şey değil. Bugün sadece Augsburg'u düşünüyorum. Umarım Bayern'den bir oyuncu kazanır. Ama elbette benim için daha önemlisi Bayern ile kupalar kazanmamız. Harry ve Michael'ı iyi tanıyorum, onlar da aynı şekilde düşünüyor. Bizi takım olarak farklı kılan da bu."
Bu arada, Olise'yi Real Madrid ile ilişkilendiren spekülasyonların ortasında Freund, Fransız kanat oyuncusunun geleceği konusunda Bayern'in tamamen rahat olduğunu vurguladı.
"Michael bizimle birlikte inanılmaz bir gelişim gösterdi ve şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri," diye belirtti Freund. "Bizim için oynuyor olmasından son derece mutluyuz. 2029'a kadar sözleşmesi var, dolayısıyla herhangi bir baskı yok. FC Bayern'de kendini son derece rahat hissediyor ve onunla her zaman görüşüyoruz. Dediğim gibi zaman baskısı yok."
- Getty Images Sport
Bayern Münih, Augsburg maçı için hazırlanıyor
Bayern, cumartesi günü Augsburg ile karşılaşırken yeniden iç sahadaki mücadelelere odaklanacak; Kompany de ligdeki ivmeyi korumayı hedefliyor.
Kilit oyuncular takıma bağlı kalıp üst düzey performans sergilerken, kulübün temel hedefi yurt içinde ve Avrupa'da yeni kupalar kazanmak olmaya devam ediyor.
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