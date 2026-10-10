Bayern Münih, Kane'in uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için aktif şekilde çalışıyor. Sportif direktör Christoph Freund, henüz resmî olarak imzalanmış bir anlaşma bulunmasa da sözleşme uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediğini doğruladı. Alman basınında hafta başında yer alan haberlerde, 33 yaşındaki golcünün prensipte 2029'a kadar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İngiltere kaptanı, 2023'te Tottenham Hotspur'dan transfer olduğundan bu yana olağanüstü bir form grafiği sergiliyor. Kane, Bayern formasıyla çıktığı 154 maçta 152 gol attı; her sezonda Bundesliga'da gol krallığını kazanırken geçen sezon kulübün iki lig şampiyonluğu ve DFB-Pokal'i almasına da katkı sağladı.

Onun dikkat çekici golcülük formu millî ara döneminde de sürdü. Kane, salı günü Çekya'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyette attığı iki golle İngiltere formasıyla rekoru egale eden 125. maçını kutladı. Süregelen üstün performansı, onu bu ayın ilerleyen günlerinde Londra'da verilecek Ballon d'Or için en güçlü adaylar arasına soktu; bu listede Bayern'den takım arkadaşı Michael Olise de yer alıyor.



