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Bayern Münih yöneticisi Max Eberl, Newcastle'ın ilgisi sürerken Joao Palhinha'nın kiralık olarak ayrılmasına kapıyı araladı
Bayern, Palhinha için kiralık anlaşmaya açık
Bayern, Palhinha'nın geleceği konusunda tutumunu yumuşattı; Eberl, kiralık bir transferin hâlâ güçlü bir ihtimal olduğunun sinyalini verdi. Kulübün, yaptığı önemli yatırımı geri kazanmak için başlangıçtaki tercihi bonservisli bir satış olsa da, Bavyera ekibinin yönetimi 31 yaşındaki oyuncunun ayrılığını kolaylaştırmak adına alternatif yapıları değerlendirmeye giderek daha istekli görünüyor. Eberl duruma doğrudan değinerek, işin içinde olan tüm taraflar için mali şartlar doğru olduğu sürece kulübün herhangi bir anlaşma türünü dışlamadığını netleştirdi.
Eberl, "Ben bunu hiç söylemedim [yalnızca bonservisli]. Bakmamız gerekiyor. Günümüzde çok farklı ihtimaller var. Biri çıkıp yüksek bir kiralama bedeli ödemeye hazır olduğunu söyleyebilir, o zaman siz de: tamam, bunu kabul etmemiz gerekiyor dersiniz. Joao'yu belirli bir kulübe gitmeye zorlayamam ve Joao da bize: sadece belirli bir kulübe giderim diyemez. Diğer kulüp de bize: size sadece bunu teklif ederim ve başka hiçbir şey etmem diyemez. Görüşmeler 3 taraf arasında gerçekleşiyor. Ve herkes için uygun olması gerekiyor" dedi.
- AFP
Newcastle yarışa girerken Villa ile görüşmeler başarısız oldu
Aston Villa, Palhinha'nın transferi için ilk güçlü aday olarak öne çıkmış, yazın başlarında Bundesliga şampiyonuyla resmî görüşmelere başlamıştı. Ancak bu görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği görülüyor. Eberl, cuma günü görüşmelerin bozulduğunu doğrulayarak Villa'nın Palhinha için kendileriyle temasa geçtiğini, ancak anlaşma sağlayamadıklarını kabul etti. Unai Emery'nin ekibiyle anlaşma sağlanamaması, İngiltere'nin en üst ligindeki diğer potansiyel talipleri harekete geçirdi.
Newcastle United'ın, yeni teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde orta saha seçeneklerini güçlendirmek isterken şimdi bu hamleyi aradan çıkarıp bitirmeye hazır olduğu bildiriliyor. Newcastle United, transfer döneminin daha önceki bölümünde kilit isimlerin ayrılmasının ardından takviyeye çaresizce ihtiyaç duyuyor. Villa'nın kiralama odaklı yaklaşımının aksine, haberler Tyneside kulübünün Bayern'in taleplerini karşılayacak daha cazip bir paket hazırlıyor olabileceğini, Portekizli milli oyuncuya da orta sahadaki tecrübesini kadroya katmak için potansiyel olarak üç yıllık sözleşme önerebileceğini öne sürüyor.
Newcastle'da orta sahada değişim
St James' Park'tan gelen ilgi, Premier League ekibinin başındaki ilk sezonuna hazırlanan Jaissle için kritik bir dönemde ortaya çıktı. Newcastle'ın orta sahadaki derinliği önemli ölçüde azaldı ve Palhinha gibi üst düzeyde kendini kanıtlamış bir ismi kadroya katma ihtimali öncelik olarak görülüyor. Kulübün işe alım ekibi, savunma dörtlüsünün önünde fiziksel bir varlığa duyulan ihtiyacın farkında. Palhinha, Craven Cottage'taki döneminde ve Kuzey Londra'daki kısa macerasında bu rolü başarıyla yerine getirmişti.
- AFP
Üç taraf için doğru uyumu bulmak
Son tarih yaklaşırken, uzlaşıya varılması için tüm taraflar üzerindeki baskı artıyor. Bayern, yüksek bir bonservis bedeli ihtiyacı ile Palhinha'nın kadrodaki mevcut konumunun gerçekliği arasında denge kurmaya çalışırken, oyuncunun kendisi de kilit bir figür olacağı bir adres bulmaya istekli. Newcastle'ın kalıcı bir teklif seçeneğine yönelmeye hazır göründüğü düşünüldüğünde, finansal fair play kısıtlamalarıyla sınırlanan rakiplerine karşı avantajlı konumda olabilir. Ancak, doğrudan bir satış sonuçlandırılamazsa satın alma opsiyonlu veya zorunluluğu içeren yüksek bedelli bir kiralama ihtimali hâlâ masada.
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