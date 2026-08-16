Bayern, Palhinha'nın geleceği konusunda tutumunu yumuşattı; Eberl, kiralık bir transferin hâlâ güçlü bir ihtimal olduğunun sinyalini verdi. Kulübün, yaptığı önemli yatırımı geri kazanmak için başlangıçtaki tercihi bonservisli bir satış olsa da, Bavyera ekibinin yönetimi 31 yaşındaki oyuncunun ayrılığını kolaylaştırmak adına alternatif yapıları değerlendirmeye giderek daha istekli görünüyor. Eberl duruma doğrudan değinerek, işin içinde olan tüm taraflar için mali şartlar doğru olduğu sürece kulübün herhangi bir anlaşma türünü dışlamadığını netleştirdi.

Eberl, "Ben bunu hiç söylemedim [yalnızca bonservisli]. Bakmamız gerekiyor. Günümüzde çok farklı ihtimaller var. Biri çıkıp yüksek bir kiralama bedeli ödemeye hazır olduğunu söyleyebilir, o zaman siz de: tamam, bunu kabul etmemiz gerekiyor dersiniz. Joao'yu belirli bir kulübe gitmeye zorlayamam ve Joao da bize: sadece belirli bir kulübe giderim diyemez. Diğer kulüp de bize: size sadece bunu teklif ederim ve başka hiçbir şey etmem diyemez. Görüşmeler 3 taraf arasında gerçekleşiyor. Ve herkes için uygun olması gerekiyor" dedi.