Bayern Münih yöneticisi, Harry Kane'in sözleşmesi hakkında son gelişmeleri aktardı ve Michael Olise transferiyle ilgili tutumunu açıkladı

Kane’in geleceği netleşmiş gibi görünse de, Bayern, Olise konusunda da sert bir “dokunmayın” uyarısında bulundu. Fransız kanat oyuncusu muhteşem bir formda ve bu sezon Bayern’in üçlü kupa hedefine büyük katkı sağlıyor. Premier Lig’den, özellikle de Mohamed Salah’ın yerine geçecek bir oyuncu bulmak için Avrupa’yı tarayan Liverpool’dan gelen yoğun ilgiye rağmen, Bayern’in onu satma niyeti yok.

Rummenigge, eski Crystal Palace oyuncusu hakkındaki değerlendirmesinde kesin bir tavır sergiledi ve kulübü ondan ayrılmaya ikna edecek hiçbir para miktarının olmadığını belirtti. "O harika bir oyuncu. Ayrıca ne kadar çekingen ve medyadan neredeyse kaçan birisi olduğunu da takdir ediyorum. Bu günlerde bu çok nadir görülen bir şey. Harika bir adam ve sahada olağanüstü, futbolu neredeyse sihirli bir şekilde oynuyor. 2009'da Chelsea'den Franck Ribéry için inanılmaz bir teklif aldık. O zamanlar bu, yeni bir dünya transfer rekoru olacaktı. Ben de bu teklifi o zamanki CFO'muz Karl Hopfner ve Uli Hoeneß'e götürdüm. Ne yapacağımıza karar vermek için iki saat boyunca tartıştık. O gün, temel bir karar aldık: gelecekte, sahada özleyeceğimiz hiçbir oyuncuyu satmayacaktık. Ve bu yazılı olmayan kural bugün de geçerli. Olise gibi bir oyuncu için, bizi tereddüt ettirecek hiçbir fiyat yok."