Bayern Münih yöneticisi, Harry Kane'in sözleşmesi hakkında son gelişmeleri aktardı ve Michael Olise transferiyle ilgili tutumunu açıkladı
Vincent Kompany yönetimindeki gelişim
Kane'in Allianz Arena'daki etkisi, 141 maçta attığı 138 gol gibi şaşırtıcı istatistiklerin ötesine uzanıyor. Rummenigge, tecrübeli forvetin teknik direktör Vincent Kompany'nin rehberliğinde oyun stilini nasıl geliştirdiğini vurguladı. Forvet artık sadece geleneksel bir "9 numara" değil, oyunu bağlamak için sık sık daha geriye çekilen bir "oyun kurucu forvet" haline geldi. Bu taktiksel esneklik, Bayern'in hücum stratejisinin temel taşlarından biri haline geldi. Bayern yönetim kurulu üyesi, bu dönüşümün takımın genel ritmi için "çok önemli" olduğunu belirtti.
Kane'in sözleşme görüşmeleri ufukta görünüyor
Rummenigge, kulübün mevcut sezonun sona ermesinin ardından Kane ile resmi sözleşme görüşmelerine başlamayı planladığını açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu, 2027 yılına kadar Bayern ile sözleşmesi devam ediyor. t-online'a konuşan Rummenigge, forvetin önemini vurguladı. "Harry Kane'i Münih'e getirmek, kulüp tarihinin önemli bir başarısıydı," dedi. "Bir serbest kalma maddesi olduğu biliniyordu. O bu maddeyi kullanmadı ve kesinlikle Münih'te kalacağını belirtti. Anlaşıldığı üzere, sezonun bitiminden sonra operasyonel alandaki yetkililer bir aşamada kendisiyle görüşecekler."
Olise konusundaki tutum
Kane’in geleceği netleşmiş gibi görünse de, Bayern, Olise konusunda da sert bir “dokunmayın” uyarısında bulundu. Fransız kanat oyuncusu muhteşem bir formda ve bu sezon Bayern’in üçlü kupa hedefine büyük katkı sağlıyor. Premier Lig’den, özellikle de Mohamed Salah’ın yerine geçecek bir oyuncu bulmak için Avrupa’yı tarayan Liverpool’dan gelen yoğun ilgiye rağmen, Bayern’in onu satma niyeti yok.
Rummenigge, eski Crystal Palace oyuncusu hakkındaki değerlendirmesinde kesin bir tavır sergiledi ve kulübü ondan ayrılmaya ikna edecek hiçbir para miktarının olmadığını belirtti. "O harika bir oyuncu. Ayrıca ne kadar çekingen ve medyadan neredeyse kaçan birisi olduğunu da takdir ediyorum. Bu günlerde bu çok nadir görülen bir şey. Harika bir adam ve sahada olağanüstü, futbolu neredeyse sihirli bir şekilde oynuyor. 2009'da Chelsea'den Franck Ribéry için inanılmaz bir teklif aldık. O zamanlar bu, yeni bir dünya transfer rekoru olacaktı. Ben de bu teklifi o zamanki CFO'muz Karl Hopfner ve Uli Hoeneß'e götürdüm. Ne yapacağımıza karar vermek için iki saat boyunca tartıştık. O gün, temel bir karar aldık: gelecekte, sahada özleyeceğimiz hiçbir oyuncuyu satmayacaktık. Ve bu yazılı olmayan kural bugün de geçerli. Olise gibi bir oyuncu için, bizi tereddüt ettirecek hiçbir fiyat yok."
Avrupalı rakiplere sert bir mesaj
Olise için gelen teklifleri değerlendirmeyecekleri yönündeki tutum, Bayern CEO'su Max Eberl tarafından da yinelendi. Eberl, geçtiğimiz günlerde yüksek bir teklifin kulübün kararını değiştirebileceği yönündeki tüm iddiaları reddetti. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olise, bu sezon 19 gol ve 26 asist kaydetmesinin ardından Avrupa'nın en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi. Ancak Bayern yönetiminin bu konudaki tutumunda birleşmiş olması nedeniyle, Avrupalı rakiplerin başka seçeneklere yönelmesi gerekecek gibi görünüyor.
Olise ve Kane, Salı gecesi Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı için PSG'ye gidecekleri maçta sahalara dönecek.