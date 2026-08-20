Eibner
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Bayern Münih, yokluk nöbeti teşhisi konulmasının ardından Jamal Musiala'nın geleceğiyle ilgili endişeleri küçümsedi
Orta saha oyuncusu tekrar bayılma nöbetleri geçirdi
Almanya milli oyuncusu Musiala, Bayern'in hafta başında Heidenheim'ı hazırlık maçında 4-2 yendiği karşılaşmada dört gün içinde ikinci kez sahada yere yığıldı. Endişe verici olay, orta saha oyuncusunun oyuna sonradan girmesinden sadece altı dakika sonra, Telekom Cup'ta RB Leipzig'e karşı yaşadığı benzer bir bayılmanın ardından meydana geldi. Sağlık ekibi tarafından sersemlemiş halde saha kenarına götürülen oyuncu, derhal muayeneden geçirildi.
- Getty Images Sport
Sağlık durumu güncellemeleri güven veriyor
Musiala, maçın ardından Instagram’da yaptığı paylaşımda, yaşadığı bayılmaların nedenini, "nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan, kısa süreli, geçici ancak kolayca tedavi edilebilir dalma epizotları teşhisi konulması" olarak açıkladı.Taraftarlar arasında ilk etapta endişe oluşsa da 23 yaşındaki oyuncu, tedavisi ve kariyerini en üst seviyede sürdürmesi konusunda "iyimser" olduğunu vurguladı.
Alman haber ajansı DPA daha sonra durumu Bayern kaynaklarıyla doğruladı. Söz konusu kaynaklar, Musiala’nın kariyerinin risk altında olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını belirtti. Kulüp içinden isimler ayrıca, son iki maçta görev almasının "tamamen sorunsuz" olduğunu ve bunun sağlık uzmanlarıyla kapsamlı biçimde değerlendirildiğini ekledi. Ancak yakın vadede sahalara dönüş takvimine ilişkin resmi bir öngörü paylaşılmadı.
Klinik detaylar durumu açıklıyor
Tarihsel olarak "petit mal" olarak bilinen absans nöbetleri, tipik ve atipik türlere ayrılan bir epilepsi biçimidir. Tipik vakalarda kişiler aniden yaptıkları aktiviteyi durdurur ve 10 ila 20 saniye boyunca adeta "kapanmış" gibi görünür, bazen normal hâllerine dönmeden önce gözlerini yukarı doğru kırpıştırırlar.
Epilepsi Vakfı'na göre bu durum, "kişinin beynindeki kısa süreli anormal elektriksel aktiviteden" kaynaklanır ve yetişkinlerde uzun süreler boyunca teşhis edilmeden gelişebilir. Vakıf, bazı kişilerin "günde yüzlerce kısa absans nöbeti" geçirdiğini belirtirken, bu durumun fiziksel aktiviteyi etkilemeden hedefe yönelik tıbbi tedaviyle genel olarak yönetilebilir olduğunu kaydediyor.
- Sven Simon
Kritik maçlar hızla yaklaşıyor
Bayern, rekabetçi sezonunu Alman Süper Kupa'da, bu sezon Franz Beckenbauer Supercup olarak yeniden adlandırılan organizasyonda, rakibi Borussia Dortmund'a karşı Signal Iduna Park'ta açmaya hazırlanıyor. Geçen sezon yurt içinde duble yapan Bayern, ardından Bundesliga şampiyonluk unvanını 28 Ağustos Cuma günü Münih'te VfB Stuttgart'a karşı savunmaya başlayacak. Kulüp yetkilileri ve sağlık ekibi temkinli hareket edecek, Musiala'nın vereceği tepkiyi yakından takip ederek rekabetçi maçlar için onay vermeden önce durumu değerlendirecek.
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