Musiala, maçın ardından Instagram’da yaptığı paylaşımda, yaşadığı bayılmaların nedenini, "nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan, kısa süreli, geçici ancak kolayca tedavi edilebilir dalma epizotları teşhisi konulması" olarak açıkladı.Taraftarlar arasında ilk etapta endişe oluşsa da 23 yaşındaki oyuncu, tedavisi ve kariyerini en üst seviyede sürdürmesi konusunda "iyimser" olduğunu vurguladı.

Alman haber ajansı DPA daha sonra durumu Bayern kaynaklarıyla doğruladı. Söz konusu kaynaklar, Musiala’nın kariyerinin risk altında olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını belirtti. Kulüp içinden isimler ayrıca, son iki maçta görev almasının "tamamen sorunsuz" olduğunu ve bunun sağlık uzmanlarıyla kapsamlı biçimde değerlendirildiğini ekledi. Ancak yakın vadede sahalara dönüş takvimine ilişkin resmi bir öngörü paylaşılmadı.