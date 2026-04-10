Bayern Münih yetkilisi, Real Madrid'in yüksek bedelli transfer söylentileri karşısında Michael Olise'nin ayrılma ihtimalini kesin bir dille reddetti
Eberl, potansiyel taliplere kararlı bir 'hayır' cevabı verdi
Allianz Arena'dan gelen mesaj net ve kesin: Olise satılık değil. Sky Germany'ye verdiği son röportajda, Bayern'in sportif direktörüne, oyuncunun Bernabeu ve Anfield'a transfer olacağına dair çıkan spekülasyonların ardından, Fransız oyuncunun geleceği hakkında doğrudan bir soru yöneltildi.
Eberl'in cevabı kısa ve öz oldu. Kanat oyuncusunun ayrılma ihtimalinin olup olmadığı sorulduğunda, 52 yaşındaki spor direktörü şöyle dedi: "Hayır, oldukça basit: hayır." Bayern'in spor direktörü, kulübün tutumunu daha net bir şekilde ifade edemezdi; bu yaz rakip kulüplerin eski Crystal Palace oyuncusunu Bavyera'dan koparmaya yönelik tüm umutlarını fiilen sona erdirdi.
Real Madrid'in dev teklif reddedildi
24 yaşındaki oyuncuya en çok ilgi gösteren kulüp olarak Madrid gösteriliyordu; hatta bazı kaynaklar, Los Blancos’un başkanı Florentino Perez’in dudak uçuklatan bir teklifte bulunmaya hazır olduğunu iddia ediyordu. İspanya şampiyonu kulübün, Olise’yi kadrosuna katmak için 165 milyon avroya (144 milyon sterlin/194 milyon dolar) kadar ödeme yapmaya hazır olduğu öne sürülmüştü.
Ancak Bayern, bu rakamlardan hiç etkilenmiyor. Kulübün merkezinde yapılan iç görüşmelerde, astronomik meblağların bile onları satışa ikna etmeye yetmeyeceği sonucuna varıldığı bildiriliyor. Böyle bir tutum, modern transfer piyasasında nadir görülen bir durumdur, ancak kulübün Olise'yi gelecekteki başarıları için ne kadar hayati öneme sahip gördüğünü vurgulamaktadır.
Münih'te uzun vadeli bir proje
Eberl, kulübün Olise'yi Vincent Kompany yönetiminde kurdukları kadronun temel taşlarından biri olarak gördüğünü özellikle vurguladı. Eberl röportajında, "Uzun vadeli bir projemiz var. Michael kendini çok rahat hissediyor. Takımın başarılı olabileceğini de görebilirsiniz," diye açıkladı. Spor direktörü, oyuncunun şu anki ortamının gelişimi için mükemmel olduğuna inanıyor.
Bayern'in spor direktörü ayrıca, kulübün saha performansının bu tür yıldızları elinde tutma yeteneğini belirleyeceğini de ima etti. "Böyle futbol oynarsak, başka bir ihtimal söz konusu olamaz," diye ekledi.
Olise transferinin perde arkası
Eberl, geleceğe bakarken bir yandan da Olise'nin en başından itibaren kulübe ne kadar sorunsuz bir şekilde uyum sağladığını değerlendirdi. Spor direktörü, ilk görüşmelerin inanılmaz derecede sorunsuz geçtiğini ve bunun da oyuncunun Almanya'daki mevcut mutluluğunun temelini oluşturduğunu açıkladı. Spor direktörü, "İlk görüşme son derece rahat geçti. İlgili tüm taraflarla bir telefon görüşmesi yaptık ve sportif konularda uzun uzun konuştuk," dedi.
Anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması, Bayern yönetimi için hala bir gurur kaynağı. Eberl, "Michael'ın kendini Bayern'de hayal edebileceğini öğrendiğimizde, bir araya geldik ve her şey en başından itibaren çok uyumlu gitti" dedi.