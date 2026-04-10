Bayern Münih yetkilisi, Real Madrid'in yüksek bedelli transfer söylentileri karşısında Michael Olise'nin ayrılma ihtimalini kesin bir dille reddetti

24 yaşındaki oyuncuya en çok ilgi gösteren kulüp olarak Madrid gösteriliyordu; hatta bazı kaynaklar, Los Blancos’un başkanı Florentino Perez’in dudak uçuklatan bir teklifte bulunmaya hazır olduğunu iddia ediyordu. İspanya şampiyonu kulübün, Olise’yi kadrosuna katmak için 165 milyon avroya (144 milyon sterlin/194 milyon dolar) kadar ödeme yapmaya hazır olduğu öne sürülmüştü.

Ancak Bayern, bu rakamlardan hiç etkilenmiyor. Kulübün merkezinde yapılan iç görüşmelerde, astronomik meblağların bile onları satışa ikna etmeye yetmeyeceği sonucuna varıldığı bildiriliyor. Böyle bir tutum, modern transfer piyasasında nadir görülen bir durumdur, ancak kulübün Olise'yi gelecekteki başarıları için ne kadar hayati öneme sahip gördüğünü vurgulamaktadır.