Geri alım opsiyonuna rağmen, Bayern'in orta sahada önemli bir kadro değişikliği planlaması nedeniyle Aseko'nun Allianz Arena'daki uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor. Satış ihtimali tamamen göz ardı edilmese de, Sky'ın haberine göre Leon Goretzka'nın yaz aylarında takımdan ayrılması, Kompany'nin kadrosunda Aseko için bir yer açabilir.

Sportif direktör Christoph Freund, geçtiğimiz günlerde U21 milli takım oyuncusunu överek şunları söyledi: "Noel gerçekten çok iyi gidiyor. Takıma çok iyi uyum sağladı ve her maçta kendini geliştiriyor. Bize çok ilginç gelen bir agresiflik ve kalite getiriyor." Freund, kulübün "onu yakından takip etmeye devam edeceğini" doğrulasa da, Kennet Eichhorn gibi hedeflerin potansiyel gelişi, onun yolunu yine de tıkayabilir. Sonuç olarak, önemli bir teklif gelirse, kulüp genç oyuncuyu önemli bir kârla satmaya yönelebilir.



