Çeviri:
Bayern Münih, yaz transfer döneminde büyük bir satış dalgasının habercisi olan uygun fiyatlı bir anlaşmada geri alım opsiyonunu devreye soktu
Gençlik akademisinin umut vadeden oyuncusundan ikinci ligin yıldızına
Aseko’nun giderek artan ünü ve etkileyici çok yönlülüğü göz önüne alındığında, bu stratejik hamle kulüp için önemli bir kazanç niteliğinde. Temmuz 2022’den beri Bayern’in altyapısında yer alan, sağ ayağıyla ustaca oynayan bu azimli ve çalışkan oyuncu, geçen yılın Şubat ayında Hannover’e kiralandığından bu yana dikkate değer bir gelişim gösterdi. Şu anda teknik direktör Christian Titz'in takımında tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olan Aseko, bu sezon oynanabilecek 26 maçın 25'inde forma giydi ve bu da onu şu anki ikinci ligin yükselen yıldızlarından biri haline getirdi.
Kompany, hazırlık döneminde genç yeteneği değerlendirecek
Sky Sports'un haberine göre, baş antrenör Vincent Kompany, yaklaşan sezon öncesi turu sırasında bu altyapı ürününü daha yakından incelemek istiyor. Aseko, bu sezon attığı üç gol ve yaptığı beş asistle dikkatleri üzerine çekti. Kompany'nin, oyuncunun teknik güvenini ve taktiksel disiplinini takdir ettiği belirtiliyor; bu nedenle yaz kampı sırasında yapılacak değerlendirme, teknik kadro için en önemli önceliklerden biri haline geldi.
Orta saha kadrosundaki değişiklikler yaz transfer dönemine yol açabilir
Geri alım opsiyonuna rağmen, Bayern'in orta sahada önemli bir kadro değişikliği planlaması nedeniyle Aseko'nun Allianz Arena'daki uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor. Satış ihtimali tamamen göz ardı edilmese de, Sky'ın haberine göre Leon Goretzka'nın yaz aylarında takımdan ayrılması, Kompany'nin kadrosunda Aseko için bir yer açabilir.
Sportif direktör Christoph Freund, geçtiğimiz günlerde U21 milli takım oyuncusunu överek şunları söyledi: "Noel gerçekten çok iyi gidiyor. Takıma çok iyi uyum sağladı ve her maçta kendini geliştiriyor. Bize çok ilginç gelen bir agresiflik ve kalite getiriyor." Freund, kulübün "onu yakından takip etmeye devam edeceğini" doğrulasa da, Kennet Eichhorn gibi hedeflerin potansiyel gelişi, onun yolunu yine de tıkayabilir. Sonuç olarak, önemli bir teklif gelirse, kulüp genç oyuncuyu önemli bir kârla satmaya yönelebilir.
Aseko, gelecekteki tüm olasılıklara açık olmaya devam ediyor
Oyuncu, gelecekteki planları konusunda ayakları yere basıyor ve şu anda, takımının yükselme potasından sadece üç puan uzakta olduğu Hannover’e odaklanmış durumda. Aseko, “Her sporcu bir noktada en iyi takımlarda oynamayı hayal eder” dedi, ancak düzenli süre alabilmek için 2. Bundesliga’da bir yıl daha kalma olasılığını da dışlamıyor. "Hiçbir şeyi göz ardı etmek istemiyorum ve şimdilik tüm seçeneklerimi açık tutmak istiyorum," diye açıkladı. Buna rağmen, Münih ile açık bir iletişim sürdürüyor: "Doğal olarak, hem Bayern hem de Hannover'deki yetkililerle düzenli olarak görüşüyoruz ve tartışıyoruz. Christoph Freund ile konuştum; gelişimimden gurur duyuyor ve bana çabalamaya devam etmemi ve pes etmememi söyledi," diye ekledi.
