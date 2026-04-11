Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Bayern Münih yarışa katılıyor... "Salah'ın halefi"nin geleceği büyük kulüpleri çılgına çeviriyor

Masada 100 milyon avro var!

Newcastle United'ın kanat oyuncusu Anthony Gordon, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen ilginin artmasıyla birlikte, önümüzdeki yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

İngiliz milli oyuncu, son sezonlarda dikkat çekici bir gelişme göstererek, hızı ve penetrasyon yeteneği ile bariz gol katkıları sayesinde takımının en dinamik ve etkili forvetlerinden biri haline geldi.

  FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLAND

    Bayern Münih yarışa güçlü bir giriş yapıyor

    Onu kadrosuna katma yarışı kızışırken, ufukta şiddetli bir rekabetin sinyalleri belirmeye başladı; çünkü ilgi artık sadece İngiltere Premier Ligi kulüpleriyle sınırlı kalmayıp, kıtanın dev kulüplerini de kapsar hale geldi.

    Bu bağlamda, CaughtOffside sitesinin haberine göre, Bayern Münih harekete geçti ve oyuncunun menajerleriyle temasa geçti. Bu, Alman kulübünün 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalamaya ne kadar ciddi olduğunu açıkça gösteriyor.

  FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLAND

    Mali baskılar Newcastle'ın tutumunu değiştirebilir

    Bu gelişmeler, Newcastle'ın mali baskılarla karşı karşıya olduğu ve bu durumun kulübü yeniden yapılanmaya zorlayabileceği bir dönemde yaşanıyor. Bu da cazip teklifler gelmesi halinde bazı yıldız oyuncularının satılmasına kapı açabilir ve bu durum, önümüzdeki dönemde Gordon'un geleceğinin hızla değişmesine neden olabilir.

    Bayern Münih'in ilgisi, oyuncunun İngiltere dışında ne kadar takdir edildiğini yansıtıyor, özellikle de Alman ligi şampiyonu, yetenekli kanat oyuncularını kadrosuna katma ve onları geliştirme konusunda zengin bir geçmişe sahip.

    Bazı gözlemciler, Gordon'un yurtdışına transfer olasılığını, eski ortamlarının dışında yeni bir mücadeleye atılarak parlayan Michael Olise gibi benzer deneyimler yaşayan diğer oyuncuların başarılarıyla ilişkilendirdi.

  FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLE

    Gelişmeyi teyit eden rakamlar

    Ayrıca, başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere büyük Avrupa turnuvalarına sürekli katılma fırsatı, özellikle futbolcuların kariyerlerinin bu aşamasında, futbol olgunluğunun zirvesine ulaştıkları dönemde, onları çeken en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

    Rakamlara bakıldığında, Gordon bu sezon Newcastle formasıyla çeşitli turnuvalarda 17 gol atmayı başardı. Bu, onun hücumdaki büyük gelişimini yansıtıyor. Ayrıca, modern bir kanat oyuncusu için temel özellikler olan savunma görevlerini yerine getirme ve ileri baskı yapma konusunda da öne çıkıyor.

  Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Şiddetli bir İngiliz çatışması

    İngiltere'de ise, kulüp içinde oyuncunun teknik direktör Mikel Arteta'nın sistemine uygun olduğuna dair bir inanç hakimken, Arsenal'in oyuncunun performansını yakından takip ettiği dikkat çekiyor. Arteta, hücumdaki yetenekleri geliştirip taktiksel sistemine uyarlama becerisiyle tanınıyor.

    Ayrıca, kulübün kanatlarını dinamizm ve yüksek pres yeteneği ile öne çıkan oyuncularla güçlendirme çabası nedeniyle, Jordan'ın adı Liverpool'a transfer olacağı yönündeki söylentilerle sıkı sıkıya bağlantılı. Bu özellikler, "Kırmızılar"ın oyun stiline açıkça uyuyor.

    Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın bırakacağı büyük boşluğu doldurmak için Jordan'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Salah, Anfield'da 9 yıl geçirdikten sonra 2026 yazında Liverpool'dan ayrılacağını açıklamıştı.

    Newcastle, başlangıçta yıldızını elinde tutmakta kararlı olsa da, özellikle oyuncunun mevcut piyasa değeri 60 milyon euro civarında tahmin edilirken, kulüp yönetimi 90 ila 100 milyon euro arasında bir bedel talep ettiği için, büyük transfer teklifleri gelmesi durumunda bu tutumda belirgin bir değişiklik yaşanabilir.