Bayern Münih, Vincent Kompany'ye "büyük bir minnettarlık borcu" duyuyor; kulüp CEO'su, Real Madrid'e karşı kazanılan zaferde Manuel Neuer'i "X faktörü" olarak nitelendirdi
Kompany’nin ustalık dersi, üst yönetimden övgü topladı
İspanya’nın başkentinde elde edilen zorlu zaferin ardından, Bayern yönetimi baş antrenörün taktiksel hazırlıklarını övmekten geri kalmadı. Maç sonrası ziyafette takıma hitap eden Dreesen, bu zaferdeki rolü nedeniyle Kompany’yi özellikle övdü. CEO’nun sözleri, Avrupa futbolunun en zorlu maçlarından birini başarıyla atlatan teknik direktöre duyulan güvenin giderek arttığını yansıtıyordu.
Dreesen konuşmasında, “Vincent, hepimiz sana büyük bir minnettarlık borçluyuz. Takımı rakibe, maça ve bu stadyuma mükemmel bir şekilde hazırladın” dedi. Takımın genel performansını da öven Dreesen, “Harika bir performans sergilediniz. Mükemmel bir takım performansıydı” diye ekledi.
Bu galibiyet, Bayern'i Paris Saint-Germain veya Liverpool ile oynayacağı yarı final maçına çıkma yolunda avantajlı bir konuma getirdi.
Neuer, hâlâ dünya çapında bir X faktörü olmaya devam ediyor
Kompany taktiksel açıdan övgüler alırken, maçın ardından en çok konuşulan konu kaleci Neuer’in performansı oldu. 40 yaşındaki tecrübeli kaleci, Bayern’in üstünlüğünü korumak için yaptığı birkaç kritik kurtarışla hala en iyiler arasında olduğunu kanıtladı ve maçın en iyi oyuncusu seçildi. Real Madrid’in yıldızlarla dolu hücumunu etkisiz hale getirme becerisi, doksan dakika boyunca maçı belirleyen faktör oldu.
Dreesen, kulüp kaptanına övgüler yağdırdı ve o geceki kaleci kalitesindeki farkı vurguladı. CEO, "Bugünkü maçımızda Real'in sahip olmadığı bir şey vardı: X faktörümüz, 40 yaşındaki, dünya çapındaki kalecimiz. Manuel, bugün olağanüstüydün," dedi.
Bazen pas dağıtımında biraz titrek olsa da, Neuer, Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. gibi oyuncuları durdururken kendi ceza sahası içinde sergilediği özgüvenle dikkat çekti.
Bernabeu'nun hayaletlerini yenmek
Madrid'de galibiyet, son yıllarda Bernabeu'da zor anlar yaşayan Bavyera devleri için nadir görülen bir başarıdır. Düşmanca atmosfer ve Mbappé ile Vinicius gibi kalibreli oyuncuların bireysel yetenekleri geçmişte çoğu zaman üstesinden gelinemeyecek bir engel oluşturmuştu; ancak Kompany'nin taktiksel düzeni, Bayern'in maçın büyük bölümünde üstünlük kurmasını sağladı. Luis Díaz ve Harry Kane'in golleri, konuk takıma bu tarihi sonucu garantilemek için ihtiyaç duydukları avantajı sağladı.
Mbappe'nin bir golü geri getirmesinin ardından Real Madrid'in son dakikalarda beraberliği yakalamak için bastırmasıyla maçın yoğunluğu hissedilir hale geldi. Ancak Alman ekibinin disiplini bozulmadı. Bu stadyumda sık sık başarısız olan takım için önemli bir dönüş oldu ve kulübün yakın tarihindeki, 15 kez şampiyon olmuş ve turnuvanın ebedi efendisi olan rakibe karşı süren olumsuz seriye son vererek, Almanların 14 yıldır Real Madrid'e karşı ilk galibiyetini kutladı.
İşin sadece yarısı bitti
Kutlamalara ve yönetim kurulunun övgülerine rağmen Dreesen, teknik ekibine ve oyuncularına bu eşleşmenin henüz bitmediğini hatırlatmakta özen gösterdi. Deplasmanda oynanan ilk maçı kazanmak büyük bir avantaj olsa da, yarı finale yükselebilmek için Allianz Arena’da oynanacak rövanş maçında da aynı konsantrasyon düzeyini sergilemeleri gerekecek.