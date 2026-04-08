Bayern Münih, Vincent Kompany'ye "büyük bir minnettarlık borcu" duyuyor; kulüp CEO'su, Real Madrid'e karşı kazanılan zaferde Manuel Neuer'i "X faktörü" olarak nitelendirdi

İspanya’nın başkentinde elde edilen zorlu zaferin ardından, Bayern yönetimi baş antrenörün taktiksel hazırlıklarını övmekten geri kalmadı. Maç sonrası ziyafette takıma hitap eden Dreesen, bu zaferdeki rolü nedeniyle Kompany’yi özellikle övdü. CEO’nun sözleri, Avrupa futbolunun en zorlu maçlarından birini başarıyla atlatan teknik direktöre duyulan güvenin giderek arttığını yansıtıyordu.

Dreesen konuşmasında, “Vincent, hepimiz sana büyük bir minnettarlık borçluyuz. Takımı rakibe, maça ve bu stadyuma mükemmel bir şekilde hazırladın” dedi. Takımın genel performansını da öven Dreesen, “Harika bir performans sergilediniz. Mükemmel bir takım performansıydı” diye ekledi.

Bu galibiyet, Bayern'i Paris Saint-Germain veya Liverpool ile oynayacağı yarı final maçına çıkma yolunda avantajlı bir konuma getirdi.



