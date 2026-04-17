Bayern Münih, Vincent Kompany'nin yeni bir sağ bek transfer etmeyi hedeflediği Man City ve Barcelona'nın radarındaki oyuncuyu gözüne kestirdi

TransferFeed'in haberlerine göre, Bavyera devi, şu anda geçici çözümler olan Konrad Laimer ve Josip Stanisic'in görev yaptığı pozisyon için kalıcı bir çözüm arayışında olduğu için Dumfries'e olan ilgisini yeniden canlandırdı. Feyenoord'un 19 yaşındaki genç yeteneği Givairo Read aday listesinde yer almaya devam etse de, kulüp yetkilileri 29 yaşındaki Inter yıldızını A takım için daha acil ve deneyimli bir takviye olarak görüyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, İtalyan liderlerin önümüzdeki yaz transfer döneminde bu bek oyuncuyu satmaya hazır olduğu bildiriliyor.