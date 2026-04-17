Bayern Münih, Vincent Kompany'nin yeni bir sağ bek transfer etmeyi hedeflediği Man City ve Barcelona'nın radarındaki oyuncuyu gözüne kestirdi
Kompany savunma hattına takviye arıyor
TransferFeed'in haberlerine göre, Bavyera devi, şu anda geçici çözümler olan Konrad Laimer ve Josip Stanisic'in görev yaptığı pozisyon için kalıcı bir çözüm arayışında olduğu için Dumfries'e olan ilgisini yeniden canlandırdı. Feyenoord'un 19 yaşındaki genç yeteneği Givairo Read aday listesinde yer almaya devam etse de, kulüp yetkilileri 29 yaşındaki Inter yıldızını A takım için daha acil ve deneyimli bir takviye olarak görüyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, İtalyan liderlerin önümüzdeki yaz transfer döneminde bu bek oyuncuyu satmaya hazır olduğu bildiriliyor.
Gündemi meşgul eden transfer yarışı
Hollandalı oyuncunun durumunu takip eden tek üst düzey kulüp Bayern değil; haberlere göre hem Manchester City hem de Barcelona da oyuncuya ilgi gösteriyor. Sektör uzmanları, oyuncunun menajerini kısa süre önce değiştirmesini, Serie A dışında yeni bir macera arayışında olduğunun açık bir işareti olarak değerlendiriyor.
Tanıdık bir hedef geri dönüyor
Eski PSV oyuncusunun adı, Alman deviyle ilk kez anılmıyor; oyuncu, daha önceki birçok transfer döneminde de Bayern'in radarına girmişti. Bu sezonki performansı, 2025 yılının sonlarında geçirdiği ayak bileği sakatlığı nedeniyle kesintiye uğradı; bu sakatlık onu üç ay sahalardan uzak tuttu, ancak Şubat ayında nihayet ilk on birdeki yerini geri aldı. Ancak son dönemdeki performansları, Inter'in rakibi Napoli'nin önünde Serie A şampiyonluğuna doğru hakimiyetini sürdürürken, formda olduğunu kanıtladı.
Şampiyonluk yarışı ve transfer görüşmeleri
Dumfries, Inter'in Serie A'nın zirvesindeki 9 puanlık üstünlüğünü korumaya ve İtalya şampiyonluğunu resmen garantilemeye çalıştığı bir dönemde, sezonun belirleyici son aşamasına giriyor. Kompany ve Bayern yönetimi, rakipleri Manchester City ve Barcelona'yı geride bırakarak bu oyuncuyu kadrolarına katıp katmayacaklarına karar vermeden önce, savunma oyuncusunun formuna kavuşmasını yakından takip edecek. Artık yeni bir menajerlik şirketi tarafından temsil edilen oyuncuyla ilgili görüşmelerin, lig sezonu sona erip yaz transfer dönemi resmen başladığında hız kazanması bekleniyor.