Bayern Münih, Vincent Kompany'nin takımının St. Pauli'yi ezici bir skorla mağlup etmesiyle 54 yıllık bir rekor kırarak tarihe geçti

Millerntor Stadyumu'nda rekor kırılan an, Bayern Münih'in sezon gol sayısını 105'e çıkarmasıyla geldi. Böylece bu takım, Gerd Müller ve efsanevi 1971-72 Bayern kadrosunun belirlediği 101 gol barajını aştı. Kompany'nin elindeki inanılmaz kadro derinliğini ortaya koyan, rotasyonlu bir kadronun kusursuz performansıydı. Jamal Musiala maçın başında skoru açtı, ancak 53. dakikada Leon Goretzka'nın golü, bu kadroyu tarih kitaplarına resmen yazdırdı.

"Hedefimiz her zaman her şeyi kazanmaktır," dedi Bayern teknik direktörü Kompany, 40. yaş gününden sadece birkaç gün sonra sergilenen profesyonel performanstan açıkça memnun olarak maçın ardından Sky'a.