Bayern Münih, Vincent Kompany'nin takımının St. Pauli'yi ezici bir skorla mağlup etmesiyle 54 yıllık bir rekor kırarak tarihe geçti
Kompany’nin takımı, Gerd Müller’in 1972’deki rekorunu geride bıraktı
Millerntor Stadyumu'nda rekor kırılan an, Bayern Münih'in sezon gol sayısını 105'e çıkarmasıyla geldi. Böylece bu takım, Gerd Müller ve efsanevi 1971-72 Bayern kadrosunun belirlediği 101 gol barajını aştı. Kompany'nin elindeki inanılmaz kadro derinliğini ortaya koyan, rotasyonlu bir kadronun kusursuz performansıydı. Jamal Musiala maçın başında skoru açtı, ancak 53. dakikada Leon Goretzka'nın golü, bu kadroyu tarih kitaplarına resmen yazdırdı.
"Hedefimiz her zaman her şeyi kazanmaktır," dedi Bayern teknik direktörü Kompany, 40. yaş gününden sadece birkaç gün sonra sergilenen profesyonel performanstan açıkça memnun olarak maçın ardından Sky'a.
Musiala, son zamanlarda yöneltilen eleştirilere rağmen parlıyor
Musiala, Konrad Laimer'in pasıyla 9. dakikada golü bularak konuk takımın ateşleyicisi oldu. 23 yaşındaki oyuncunun performansı, eski kulüp kaptanı Oliver Kahn'ın, oyun kurucunun kondisyonuna odaklanmak için milli takım görevlerine ara vermesi gerektiğini öne süren son yorumlarının ardından bir cevap niteliğindeydi. St Pauli geri dönmeye çalıştı ve Mathias Pereira Lage ile neredeyse eşitliği sağladı, ancak Min-jae Kim'in umutsuzca yaptığı blok, kalesini gole kapatmasını sağladı ve Bayern'in ezici üstünlüğünün devam etmesine izin verdi.
İkinci yarıdaki yıkım
İkinci yarı başladıktan sonra gol yağmuru başladı; Bayern'in kalitesi ev sahibi takım için aşılmaz bir engel oldu. Goretzka'nın tarihi vole vuruşunun ardından Michael Olise, köşeye gönderdiği isabetli vuruşla kısa sürede skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi taraftarların yuhalamalarına maruz kalan Olise, konuk takımın maçı tamamen kontrol ettiğini vurgulayan kışkırtıcı bir hareketle gol sevincini yaşadı. Alexander Blessin'in liderliğindeki St. Pauli, küme düşme play-off potasında kalmaya devam etti ve rakibin amansız baskısına karşı koyamadı. Nicolas Jackson 65. dakikada dördüncü golü attı, Raphael Guerreiro ise maçın sonlarında skoru belirleyen golü atarak ev sahibi takımı sarsarken, Bayern'in liderlik koltuğundaki yerini daha da sağlamlaştırmasını sağladı.
Dikkatler Real Madrid maçına çevrildi
Maçı rahat bir şekilde kazanan Kompany, kadrosunu etkili bir şekilde yönetebildi. Belçikalı teknik direktör, ilk maçta Real Madrid'e karşı sahaya çıkan kadroda yedi değişiklik yaptı ve Harry Kane gibi yıldız oyuncuları dinlendirdi. Joshua Kimmich ve Olise gibi kilit isimler, İspanya'daki rövanş maçı için dinç kalabilmeleri amacıyla ikinci yarının başında oyundan alındı. Yurtiçi görevlerini bu kadar kolay bir şekilde yerine getiren Bayern, rekor kıran bir sezonun verdiği ivmeyle Madrid'i ağırlayacak ve Şampiyonlar Ligi yarı finallerine kalmayı hedefliyor.