Bayern Münih, Vincent Kompany'nin en çok istediği oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmasının ardından, kanat oyuncusu için 60 milyon avroluk transfer görüşmeleri yürütüyor

Saibari'nin hızla yükselen piyasa değeri, PSV'nin 2025-26 sezonundaki ezici üstünlüğüyle şampiyonluğa ulaştığı kampanyada oynadığı devasa rolü yansıtıyor. Eindhoven ekibi, bu sezon 84 puan toplayarak rakibi Feyenoord'un 19 puan gerisinde kalarak şampiyonluğa ulaştı. Orta saha oyuncusu, ligde sadece 27 maçta 15 gol ve 8 asist kaydetmek suretiyle bireysel olarak da olağanüstü bir sezon geçirdi.

Allianz Arena ekibi transferi başarıyla tamamlarsa, 29 kez milli formayı giyen oyuncu, Medhi Benatia, Noussair Mazraoui ve Adam Aznou'nun ardından Bayern'de forma giyen dördüncü Faslı oyuncu olarak tarihe geçecek.