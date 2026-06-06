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Bayern Münih, Vincent Kompany'nin en çok istediği oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmasının ardından, kanat oyuncusu için 60 milyon avroluk transfer görüşmeleri yürütüyor
Bavyeralılar büyük bir transfer hamlesi başlattı
Sky Sport’un haberlerine göre, Bayern, 2031 yılına kadar sürecek bir sözleşme için kişisel şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra PSV’li Saibari’yi transfer etme çalışmalarında hızla ilerliyor. Almanya'nın rekor şampiyonu, nihai transfer bedelini belirlemek için Hollandalı meslektaşlarıyla resmi yönetim kurulu görüşmelerine başladı. Kapsamlı bir paketin 50 milyon ile 60 milyon avro arasında olması beklenirken, Faslı milli oyuncunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ettiği için Eredivisie şampiyonu önemli bir koz elinde tutuyor.
Kompany, kilit öneme sahip bir oyuncuyu belirledi
Münih yönetimi, oyuncunun kısa süre önce Barcelona'ya transfer olan Anthony Gordon'un yerine gelmediğini açıkça belirtti. Kompany, bu çok yönlü forveti, hücumda birçok pozisyonda görev alabilen vazgeçilmez bir taktik silah olarak görüyor. Teknik direktörün, Saibari'nin Anderlecht, Mechelen ve Genk'in altyapı akademilerinde geçirdiği patlama niteliğindeki gelişim yılları boyunca sergilediği dinamizm, teknik incelik, müthiş hız ve etkileyici fiziksel yapısından oldukça etkilendiği bildiriliyor.
Saibari, PSV'nin üstün performans sergilediği sezonun kilit ismi oldu
Saibari'nin hızla yükselen piyasa değeri, PSV'nin 2025-26 sezonundaki ezici üstünlüğüyle şampiyonluğa ulaştığı kampanyada oynadığı devasa rolü yansıtıyor. Eindhoven ekibi, bu sezon 84 puan toplayarak rakibi Feyenoord'un 19 puan gerisinde kalarak şampiyonluğa ulaştı. Orta saha oyuncusu, ligde sadece 27 maçta 15 gol ve 8 asist kaydetmek suretiyle bireysel olarak da olağanüstü bir sezon geçirdi.
Allianz Arena ekibi transferi başarıyla tamamlarsa, 29 kez milli formayı giyen oyuncu, Medhi Benatia, Noussair Mazraoui ve Adam Aznou'nun ardından Bayern'de forma giyen dördüncü Faslı oyuncu olarak tarihe geçecek.
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Dünya Kupası gösterisi, geçiş sürecinden önce gerçekleşiyor
Saibari, 2026 Dünya Kupası'nda Fas'ın mücadelesine öncülük etmeye hazırlanırken, önceliklerini bir an önce milli takım görevlerine kaydırmak zorunda. Bu küresel turnuva bir vitrin görevi görecek, yani Bayern, piyasa değeri daha da yükselmeden kulüp ile olan görüşmeleri sonuçlandırmak isteyecektir. Turnuva sona erdiğinde, bu güçlü kanat oyuncusu Bavyera'da zorlu bir sezon öncesi geçiş süreciyle karşı karşıya kalacak ve Kompany'nin yenilenen hücum hattında hemen ilk 11'de yer almak için mücadele etmesi beklenecek.