Teknik direktör Kompany, rakibin erken bölümdeki fiziksel baskısına karşı koyarken takımının soğukkanlılığını ve mücadeleci ruhunu övdü; ardından savunmayı paramparça etti.

Maç sonrası değerlendirmelerini Bayern'in resmi internet sitesinde paylaşan Kompany, şöyle dedi: "Konu sadece nasıl başladığımız değil. Son yıllarda yaptığımız şeyi sürdürmeye çalışacağız; yüksek enerjiyle oynamak, çaba göstermek ve tabii ki her zaman gol atmak. Oyuncular bugün bunu yine gösterdi. Bu sadece bir maç ve sadece üç puan. Hepimiz sıfırdan başlıyoruz. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Açlık ilk gündeki gibi olmalı.

"Başlangıçta gerçekten çok zordu ama bu normal. Stuttgart fiziksel olarak güçlü ama biz sakin kaldık ve fırsatlarımız daha da iyi hâle geldi. Bence sonunda kazanmayı hak ettik ama kolay olmadı. Her zaman elimizden gelenin tamamını verdik, arkaya sarkmaya çalıştık ve birbirimizi destekledik. Sonunda farkı yaratan da buydu."