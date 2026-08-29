Getty Images Sport
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Bayern Münih, Vincent Kompany'nin ekibinin Bundesliga şampiyonluğu savunmasına beş gollü, iddialı bir galibiyetle başlamasıyla Stuttgart'ı ezdi
Bayern Münih acımasız bir fark attı
Dayot Upamecano, ev sahibi ekibi öne geçiren golü kafayla attı; Josha Vagnoman ise ikinci yarının başlarında sürpriz bir beraberlik golüne imza attı. Bayern'in cevabı anında geldi ve Michael Olise'nin şık golüyle Vagnoman'ın talihsiz kendi kalesine golü, konuk ekibi üç dakika içinde iki kez geriye düşürdü. Oyuna sonradan giren Ismael Saibari daha sonra iki asist yaptı ve Aleksandar Pavlovic ile Luis Diaz'ın golleri, sezonun ilk maçında gelen farklı galibiyeti perçinledi.
- Getty Images Sport
Kompany bitmek bilmeyen bir açlık talep ediyor
Teknik direktör Kompany, rakibin erken bölümdeki fiziksel baskısına karşı koyarken takımının soğukkanlılığını ve mücadeleci ruhunu övdü; ardından savunmayı paramparça etti.
Maç sonrası değerlendirmelerini Bayern'in resmi internet sitesinde paylaşan Kompany, şöyle dedi: "Konu sadece nasıl başladığımız değil. Son yıllarda yaptığımız şeyi sürdürmeye çalışacağız; yüksek enerjiyle oynamak, çaba göstermek ve tabii ki her zaman gol atmak. Oyuncular bugün bunu yine gösterdi. Bu sadece bir maç ve sadece üç puan. Hepimiz sıfırdan başlıyoruz. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Açlık ilk gündeki gibi olmalı.
"Başlangıçta gerçekten çok zordu ama bu normal. Stuttgart fiziksel olarak güçlü ama biz sakin kaldık ve fırsatlarımız daha da iyi hâle geldi. Bence sonunda kazanmayı hak ettik ama kolay olmadı. Her zaman elimizden gelenin tamamını verdik, arkaya sarkmaya çalıştık ve birbirimizi destekledik. Sonunda farkı yaratan da buydu."
Hoeness hızlı çöküşten yakındı
Ağır yenilgi, Stuttgart'ın Bayern'e karşı kötü gidişatını daha da derinleştirdi ve Bavyera devine karşı tüm kulvarlarda üst üste beşinci mağlubiyetini aldı. Takımının savunmadaki aksaklıklarını değerlendiren teknik direktör Sebastian Hoeness, şöyle konuştu: "İlk 20 dakika çok olumluydu, ardından bir duran toptan geriye düştük. Bu çok sinir bozucuydu.
"İlk yarının sonunda zor anlar yaşamak zorunda kaldık. Bunu yaptık, savunma yaptık ve devre arasına 1-0 geride girdik. Ardından sahaya çıktık ve muhtemelen hiç beklenmedik bir anda skoru 1-1 yaptık. İstediğiniz şey tam olarak budur. Oyunu mümkün olduğunca uzun süre açık tutmak istersiniz.
"Sonra da maç altı dakika sonra koptu. Bu çok sinir bozucu. Gelişmemiz gerekiyor, buna hiç şüphe yok. Bayern burada daha birçok takımı yenecek, muhtemelen daha farklı skorlarla. Ama bizim hedefimiz hâlâ bazı durumlarda daha iyi oynamak."
- Getty Images Sport
Ara öncesi ivme artıyor
Bayern, sezonun ilk deplasman yolculuğunda DFB-Pokal ilk turunda Osnabruck ile karşılaşırken sezonun başındaki ivmesini korumaya istekli olacaktır. Kompany, yaz transferlerinden oyuna sonradan girip etkili performanslar sergileyen isimlerin ardından kadroda rotasyona gidebilir; zira zorlu Şampiyonlar Ligi lig aşaması da hızla yaklaşıyor. Kupada alınacak net bir galibiyet, yaklaşan sonbahar milli maç arasından önce moral açısından ideal bir destek sağlayacaktır.
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