Bayern'in tarihi antrenman tesisindeki atmosfer, kulübün taktik gizliliğinde yeni bir dönemi hayata geçirmesiyle birlikte önemli ölçüde değişti. Bild'e göre, hafta başında Sabener Strasse tesisinde heybetli yeni mahremiyet çitleri için çalışmalara başlandı ve çarşamba günü projenin gerçek ölçeği dışarıdan bakanlar için netlik kazandı. Bayern, ilk takım faaliyetlerini korumak amacıyla kısmen kurulan dev bir XXL mahremiyet perdesiyle kendisini dış dünyaya fiilen kapatıyor.

Şu anda yapımı süren yeni antrenman sahasının çevresinde, bu gelişmiş kalkan için gerekli altyapıyı sağlamak amacıyla son haftalarda yaklaşık 10 metre yüksekliğinde devasa çelik direkler dikildi. Bu casusluk karşıtı bariyerin arkasındaki mekanizma, büyük gri bir mahremiyet brandasını anında yerine kaldırmak için tasarlanmış gelişmiş bir halat ve makara sistemi. Sistem salı sabahı kumaş olmadan test edilirken, çarşamba günü ağır hizmet tipi brandanın ilk bölümünün kalın bir çelik boruya bağlanıp yerine çekildiği görüldü.