AFP
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Bayern Münih, Vincent Kompany antrenman sahasındaki gizliliği artırırken Säbener Strasse'ye casusluğa karşı dev bir mahremiyet duvarı kurdu
Säbener Strasse'de tam izolasyon
Bayern'in tarihi antrenman tesisindeki atmosfer, kulübün taktik gizliliğinde yeni bir dönemi hayata geçirmesiyle birlikte önemli ölçüde değişti. Bild'e göre, hafta başında Sabener Strasse tesisinde heybetli yeni mahremiyet çitleri için çalışmalara başlandı ve çarşamba günü projenin gerçek ölçeği dışarıdan bakanlar için netlik kazandı. Bayern, ilk takım faaliyetlerini korumak amacıyla kısmen kurulan dev bir XXL mahremiyet perdesiyle kendisini dış dünyaya fiilen kapatıyor.
Şu anda yapımı süren yeni antrenman sahasının çevresinde, bu gelişmiş kalkan için gerekli altyapıyı sağlamak amacıyla son haftalarda yaklaşık 10 metre yüksekliğinde devasa çelik direkler dikildi. Bu casusluk karşıtı bariyerin arkasındaki mekanizma, büyük gri bir mahremiyet brandasını anında yerine kaldırmak için tasarlanmış gelişmiş bir halat ve makara sistemi. Sistem salı sabahı kumaş olmadan test edilirken, çarşamba günü ağır hizmet tipi brandanın ilk bölümünün kalın bir çelik boruya bağlanıp yerine çekildiği görüldü.
- Getty Images Sport
Bayern'in güvenlik önlemleri üzerindeki İngiliz etkisi
Görünüşe göre bu artırılmış güvenlik yaklaşımının arkasındaki başlıca itici güç Kompany. Kulübün Asya’daki sezon öncesi turundan dönmesinin ardından, 40 yaşındaki Belçikalının inşaatın ilerleyişini sportif direktör Christoph Freund ile birlikte bizzat denetlediği görüldü. Kompany özellikle çitleri yakından inceledi; bu da hem oyuncu hem de teknik adam olarak Premier League’de geçirdiği uzun yıllarda şekillenen bir bakış açısını yansıtıyor. İngiltere’de üst düzey kulüpler, taraftarlardan, medyadan ve rakip takımların olası gözlemcilerinden tamamen izole edilmiş ortamlarda antrenman yapmaya alışkın.
Böylesine kalıcı ve sağlam bir yapının hayata geçirilmesiyle Kompany, gündelik gözlem döneminin sona erdiğine dair net bir mesaj veriyor. Belçikalı teknik adam, Bundesliga şampiyonluğunu yeniden kazanma hedefinde her ayrıntının önemli olduğuna inanıyor; buna duran top organizasyonları ile diziliş değişikliklerinin maç gününden önce sızdırılmamasını sağlamak da dahil.
Guardiola perdesinden yüksek teknolojili ekranlara
Kompany sınırları zorlarken, "Geheimtraining" (gizli antrenman) kavramı Säbener Strasse için tamamen yeni değil. Pep Guardiola, görevde bulunduğu dönemde ilk büyük koruma önlemlerini hayata geçirmiş ve yerel olarak "Guardiola perdesi" diye anılmaya başlanan sistemi kurdurmuştu. Bu sistem, ana sahalardan birinin etrafına yerleştirilen ve güvenlik görevlileri tarafından kapatılabilen büyük gri bir brandadan oluşuyordu. Ancak bu sistem, özellikle şiddetli rüzgâr veya dondurucu soğuk dönemlerinde doğru şekilde çalışmaması nedeniyle sık sık teknik sorunlarla aksıyordu.
İple çalışan yeni sistem, önceki girişimlere kıyasla önemli bir geliştirme olarak tasarlandı; daha fazla güvenilirlik ve çok daha yüksek düzeyde görsel engelleme sunuyor. Önceki perdelerin aksine, bu yeni XXL branda antrenman sahasının içine yönelik düşünülebilecek neredeyse her açıyı kapatacak kadar yüksek ve tesise adeta kale benzeri bir hava katıyor. Kulüp, teknik arızaların artık seanslarının gizliliğini tehlikeye atmaması için bu altyapıya ciddi yatırım yapıyor.
- Getty Images Sport
Mesleki gizlilik ile taraftar gelenekleri arasında denge kurmak
İnşaat işçileri, yeni antrenman alanının tüm çevresinin motorlu ekranlarla kaplanmasını sağlamak için kurulumu tamamlamayı sürdürüyor. Devasa duvarın kurulması, Bayern taraftarları arasında modern profesyonel gerekliliklerle kulübün topluma odaklı bir kurum olarak kimliği arasındaki denge konusunda bir tartışma başlattı. Bu adım kuşkusuz profesyonel ve takıma rekabet avantajı sağlamak için tasarlanmış olsa da, bazı gözlemciler tarafından "taraftar dostu olmaktan çok uzak" diye nitelendirildi. Onlarca yıl boyunca Bayern'in cazibesinin bir parçası, taraftarların günlük faaliyetler sırasında kahramanlarını uzaktan da olsa görebilmesiydi, ancak yeni XXL ekran bunu üçüncü gizli sahada neredeyse imkânsız hâle getiriyor.
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