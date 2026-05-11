Sky'ın verdiği bilgilere göre, Manchester City'nin önümüzdeki yaz henüz 16 yaşındaki Berlinli oyuncuyla sözleşme imzalama planları somutlaşıyor. Özellikle Citizens'ın teknik direktörü Pep Guardiola, Eichhorn'un büyük bir hayranı olarak biliniyor ve bu nedenle onu mutlaka Premier League'e getirmek istiyor.
Bayern Münih ve BVB eli boş mu kalacak? Bir üst düzey kulübün Hertha'nın yıldızı Kennet Eichhorn'a ciddi bir teklifte bulunduğu iddia ediliyor
Bununla birlikte Eichhorn, ManCity'de kalmayacak. Skyblues'un planı, transferin ardından orta saha oyuncusunu doğrudan kiralamak ve böylece ona maç tecrübesi kazandırmak gibi görünüyor. Raporda, olası kiralık kulüp olarak Bayer 04 Leverkusen'in adı geçiyor.
Böylece Eichhorn, BVB veya FC Bayern München'e olmasa da, yine de Bundesliga'ya adım atmış olacak. Her iki kulübün de 16 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi gösterdiği ve önümüzdeki transfer dönemi için umutlu olduğu söyleniyor.
Özellikle Dortmund, son zamanlarda Eichhorn'un en olası transfer destinasyonu olarak sık sık adı geçiyordu. Bild'in haberine göre, Siyah-Sarılar'ın transfer için "en iyi şansı" var; bunun ana nedeni, Dortmund'un sportif direktörü Ole Book ile henüz 16 yaşındaki oyuncunun bir araya gelmesi.
Daha önce Sport Bild, Eichhorn'un teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki BVB'nin oyun anlayışından tam olarak memnun olmadığını ve bu nedenle Bayer Leverkusen veya RB Leipzig'e transfer gibi diğer seçenekleri tercih ettiğini bildirmişti.
Kicker'ın haberine göre ise Bayern'de, dört kez U17 milli takımında forma giymiş olan Eichhorn'un temel niteliklerine ikna olsalar da, oyuncunun Säbener Straße'ye transferinin mantıklı olup olmadığı konusunda kulüp içinde fikir ayrılığı var.
Hertha'nın da Eichhorn'u bir yıl daha tutabilme umudunu henüz tamamen yitirmediği söyleniyor. Bild'e göre plan, önümüzdeki yaz 12 milyon euroluk çıkış maddesi ile Eichhorn'u satmak, ancak defansif orta saha oyuncusunu bir sezon daha kiralık olarak geri getirmek.