Bayern Münih ve BVB eli boş mu kalacak? Bir üst düzey kulübün Hertha'nın yıldızı Kennet Eichhorn'a ciddi bir teklifte bulunduğu iddia ediliyor

Bununla birlikte Eichhorn, ManCity'de kalmayacak. Skyblues'un planı, transferin ardından orta saha oyuncusunu doğrudan kiralamak ve böylece ona maç tecrübesi kazandırmak gibi görünüyor. Raporda, olası kiralık kulüp olarak Bayer 04 Leverkusen'in adı geçiyor.

Böylece Eichhorn, BVB veya FC Bayern München'e olmasa da, yine de Bundesliga'ya adım atmış olacak. Her iki kulübün de 16 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi gösterdiği ve önümüzdeki transfer dönemi için umutlu olduğu söyleniyor.

Özellikle Dortmund, son zamanlarda Eichhorn'un en olası transfer destinasyonu olarak sık sık adı geçiyordu. Bild'in haberine göre, Siyah-Sarılar'ın transfer için "en iyi şansı" var; bunun ana nedeni, Dortmund'un sportif direktörü Ole Book ile henüz 16 yaşındaki oyuncunun bir araya gelmesi.