Bayern Münih ve Almanya efsanesi, Maurizio Sarri'nin yerine geçmeye hazırlanıyor; Lazio başkanı, eski Chelsea teknik direktörünün ayrılacağını ima etti

Biancocelesti’nin üst üste ikinci kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadığı zorlu bir sezonun ardından Formello’daki gerginlik doruk noktasına ulaştı. Coppa Italia finaline kadar yükselmiş olsalar da, kulübün ligdeki performansı, başkan Claudio Lotito’nun Sarri yönetimindeki projenin gidişatını sorgulamasına neden oldu.

Başkanın tutumunu açıkça ortaya koyduğu kamuoyuna açık bir tartışma, gerginliği daha da artırdı. Lotito, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "hayatta herkes yararlıdır ama kimse vazgeçilmez değildir" dedi. Bu sözler, Sarri'nin 2028'e kadar süren uzun vadeli sözleşmesinin onu kurtarmaya yetmeyebileceğinin açık bir göstergesi.

Bu arada teknik direktör, kulübün transfer stratejisi ve gelecek planları konusunda yeterince söz sahibi olamadığı için hayal kırıklığını dile getirdi.



