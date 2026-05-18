Bayern Münih ve Almanya efsanesi, Maurizio Sarri'nin yerine geçecek adaylar arasında; Lazio başkanı, eski Chelsea teknik direktörünün ayrılacağını ima etti
Lotito'nun açıklamalarıyla Sarri'nin koltuğu sallanıyor
Biancocelesti’nin üst üste ikinci kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadığı zorlu bir sezonun ardından Formello’daki ortam kaynama noktasına ulaştı. Coppa Italia finaline kadar yükselmiş olsalar da, kulübün ligdeki performansı, başkan Claudio Lotito’nun Sarri yönetimindeki projenin gidişatını sorgulamasına neden oldu.
Başkanın tutumunu açıkça ortaya koyduğu kamuoyuna açık bir tartışma, gerginliği daha da artırdı. Lotito, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "hayatta herkes yararlıdır ama kimse vazgeçilmez değildir" dedi. Bu sözler, Sarri'nin 2028'e kadar süren uzun vadeli sözleşmesinin onu kurtarmaya yetmeyebileceğinin açık bir göstergesi.
Bu arada teknik direktör, kulübün transfer stratejisi ve gelecek planları üzerinde yeterince söz sahibi olamadığı için hayal kırıklığını dile getirdi.
Klose’nin Nürnberg’deki antrenörlük dersi
La Gazzetta dello Sport’a göre, Lazio yeni bir döneme hazırlanırken Klose, kulübün sorunlarına "çözüm" olarak öne çıktı. Roma'da efsanevi bir futbol kariyeri geçiren Alman oyuncu, 2. Bundesliga'da Nürnberg'i yeniden canlandırdı ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan takımı rahat bir şekilde sekizinci sıraya taşıdı. Takımının ilk beş maçında sadece bir puan toplayabildiği kötü bir başlangıcın ardından, baskı altında çalışabilme yeteneği ortaya çıktı.
Klose, 4-3-1-2, 4-3-3 ve 3-5-2 gibi sistemleri dönüşümlü olarak kullanarak rakiplerini şaşırtan taktiksel bir kameleon olarak ün kazandı.
İşine olan bağlılığı en son, artık hiçbir şey için mücadele etmeyen Nürnberg takımının Hannover'e karşı 3-3'lük bir beraberlik elde etmek için geri dönüş yapması ve rakibinin play-off'a yükselme umutlarını fiilen sona erdirmesiyle görüldü.
Formello'da gençlerin gelişimine odaklanmak
Klose’nin aday listesinin en üst sıralarına yükselmesinin başlıca nedeni, genç yetenekleri geliştirme konusunda kanıtlanmış başarısıdır — bu, kadroyu “yeniden güçlendirmeyi” hedefleyen Lotito için en önemli önceliklerden biridir.
Almanya'da görev yaptığı süre boyunca Klose, ortalama yaşı sadece 23 olan, ülkedeki en genç profesyonel kadroyu yönetti. Bu gençlik odaklı yaklaşım, Nürnberg'e şimdiden önemli mali getiriler sağladı.
Klose'nin yönetiminde Stefanos Tzimas ve Finn Jeltsch gibi oyuncular, sırasıyla Brighton ve Stuttgart'a rekor bedellerle satıldı. Ayrıca, Nürnberg tarihinin en genç oyuncusu olan Tino Kusanovic'i henüz 17 yaşındayken ilk kez sahaya çıkardı.
Rekabetçi sonuçları korurken oyuncu değerini artırma becerisi, Lazio yönetiminin bir sonraki teknik direktöründe aradığı özelliklerin tam da karşılığıdır.
Taraftarların gözdesi için olası bir dönüş
Klose, oyuncu olarak Lazio’da geçirdiği beş başarılı yıl sayesinde Stadio Olimpico’ya hiç de yabancı değil. İtalya’ya dönüp teknik direktörlük yapma arzusunu hiçbir zaman gizlememiş ve Lotito ile olan profesyonel ilişkisi hâlâ sağlam.
Spor direktörü Fabiani daha önce Dino Toppmoller gibi diğer adayları da değerlendirmiş olsa da, Klose'nin kulübün ortamına ilişkin derin bilgisi ona belirgin bir avantaj sağlıyor.
Lotito ve Sarri'nin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek olası ayrılığın şartlarını kesinleştirmeleri bekleniyor. Ayrılık gerçekleşirse, Klose devreye girmeye hazır ve başkente dinamik ve öngörülemez bir futbol tarzını geri getirecek.