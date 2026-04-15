Bayern Münih üst üste ikinci şampiyonluğunu garantilediğinde Harry Kane ve arkadaşları YENİ Bundesliga kupasını kaldırmaya hazırlanıyor
Gelecek nesil için alan
Alman Futbol Ligi (DFL), Bundesliga kupasında önemli bir yapısal değişikliğe imza attı; zira kupada kelimenin tam anlamıyla yer kalmamıştı. Ünlü gümüş kupanın dış halkası, gelecekteki şampiyonların isimlerinin kazınması için yeterli alan sağlamak amacıyla daha büyük bir versiyonla değiştirildi. Önceki versiyonda Alman birinci liginin şampiyonlarını ölümsüzleştirecek boş alan kalmadığı için bu değişiklik kaçınılmazdı.
Bundesliga'nın resmi web sitesine göre, bu titiz çalışma lig adına gümüş üreticisi Koch & Bergfeld tarafından gerçekleştirildi ve Alman futbol tarihinin önümüzdeki 30 yılını barındıracak kadar yüzey alanı eklendi. Kupa, artık dış halkasında beş gümüş şerit barındırıyor. Bu sayı, Bayer Leverkusen'in tarihi 2023-24 zaferi ve Bayern'in ardından gelen 2024-25 zaferi sırasında kullanılan önceki versiyonda görülen üç şeritten daha fazla.
Kane & Co için heavy metal
Kupanın fiziksel boyutları, mirasıyla birlikte büyüdü. Restorasyon ve genişletme çalışmalarının ardından, Meisterschale artık 11 kilogramın üzerinde bir ağırlığa ve toplam 56 cm’lik bir çapa sahip. Kupa, hâlâ dolaşan bir kupa olmaya devam ediyor; orijinali mevcut şampiyonun elindeyken, kopyaları ise ülke çapındaki eski şampiyonların kupa odalarında muhafaza ediliyor. Bu son genişletme, kalkanın ilk kez elden geçirilmesi değil. Kupa, 1949 yılında Elisabeth Treskow tarafından tasarlanmış ve II. Dünya Savaşı'nın kaosunda ortadan kaybolan "Victoria" heykelinin yerini almıştı. O zamandan beri, 1903'teki VfB Leipzig'den bu yana tüm şampiyonları listeleyen, Alman futbolunun yaşayan bir belgesi olmuştur. DFL, bu son süreçte kupanın tamamen sökülerek eski ihtişamına kavuşturulduğunu doğruladı.
Büyüyen kalkanın tarihi
İlk büyük yenileme 1981 yılında gerçekleştirildi; bu yenileme kapsamında gümüş bir halka ile beş adet altın çerçeveli turmalin kabaşon eklendi. Daha sonra, 2009 yılında, daha geniş bir yüzey alanı sağlamak amacıyla beş adet daha büyük oyma plaka takıldı; bu versiyon, mevcut 2025-26 sezonu daha fazla yenileme gerektirene kadar kullanıldı.
Kupa, Alman futbol tarihinin anomalilerini bile yansıtıyor. 1922 yılı için FC Nurnberg ve Hamburger SV'yi onurlandıran çift bir gravür içeriyor ve şampiyonanın iptal edildiği 1904 yılı için özel olarak bir boşluk bırakıyor. Bu detayların tümü, yeni ve daha büyük halkada korunmuş olup, Kane ve çağdaşlarının da katılabileceği şekilde Alman futbolunun soyunun bozulmadan kalmasını sağlıyor.
Bayern'in kaderle randevusu
Kompany'nin takımının, Köln ile oynayacakları son iç saha maçının ardından 16 Mayıs'ta yenilenen kupayı resmi olarak tanıtması bekleniyor. Bundesliga'da sadece beş maç kalırken Bayern, zirvede 12 puanlık bir farkla lider durumda. Sonuçlar mevcut gidişatını sürdürürse, tecrübeli kaleci Manuel Neuer, Allianz Arena seyircisi önünde genişletilmiş kupayı almak üzere takımını sahaya çıkaracak. Kane için bu devasa kupa, Almanya'daki verimli kariyerinde bir başka dönüm noktası olacak. Geçen sezon kupa dolabındaki şanssızlığını kıran forvet, şimdi genişletilmiş halkada ölümsüzleşecek ilk neslin bir parçası olmaya hazırlanıyor. Sigorta amaçlı değeri yaklaşık 50.000 avro olan Meisterschale, Alman sporunda en büyük ödül olmaya devam ediyor ve önümüzdeki birkaç on yıl boyunca rekabete hazır.