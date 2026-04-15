Bayern Münih üst üste ikinci şampiyonluğunu garantilediğinde Harry Kane ve arkadaşları YENİ Bundesliga kupasını kaldırmaya hazırlanıyor

Alman Futbol Ligi (DFL), Bundesliga kupasında önemli bir yapısal değişikliğe imza attı; zira kupada kelimenin tam anlamıyla yer kalmamıştı. Ünlü gümüş kupanın dış halkası, gelecekteki şampiyonların isimlerinin kazınması için yeterli alan sağlamak amacıyla daha büyük bir versiyonla değiştirildi. Önceki versiyonda Alman birinci liginin şampiyonlarını ölümsüzleştirecek boş alan kalmadığı için bu değişiklik kaçınılmazdı.

Bundesliga'nın resmi web sitesine göre, bu titiz çalışma lig adına gümüş üreticisi Koch & Bergfeld tarafından gerçekleştirildi ve Alman futbol tarihinin önümüzdeki 30 yılını barındıracak kadar yüzey alanı eklendi. Kupa, artık dış halkasında beş gümüş şerit barındırıyor. Bu sayı, Bayer Leverkusen'in tarihi 2023-24 zaferi ve Bayern'in ardından gelen 2024-25 zaferi sırasında kullanılan önceki versiyonda görülen üç şeritten daha fazla.