Bayern Münih, transfer sorumlusunu görevden alabilir; yönetim kurulu, onun menajerlere karşı fazla yumuşak davrandığını ve Bundesliga devinin itibarını "zedelediğini" düşünüyor

Bayern'in perde arkasında, spor sezonu yerini yoğun siyasi manevralara bırakıyor. Pazartesi günü, Başkan Herbert Hainer'in başkanlık ettiği kulübün güçlü denetim kurulu, yönetim kurulunun çalışmalarını incelemek üzere toplanacak. Bu tartışmaların merkezinde, CEO Jan-Christian Dreesen ve spor direktörü Christoph Freund ile birlikte mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Eberl yer alıyor. Dreesen ve Freund'un sözleşmelerinin uzatılması "sadece bir formalite" olarak görülürken, Eberl yönetim kurulunun güvenini korumak için aktif olarak mücadele etmek zorunda kalıyor.

Sport1'e göre, bazı yönetim kurulu üyeleri Eberl'in yöntemlerinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Eberl'in oyuncu menajerleri tarafından çok kolay etkilenebileceği ve Bayern'in transfer piyasasında tarihsel olarak sahip olduğu sert tavrını sürdürmek yerine yumuşak bir yaklaşım benimsediği yönünde endişeler dile getiriliyor. Müzakerelerde algılanan bu zayıflık, gereksiz yere pahalı sözleşme yenilemelerine yol açtığı ve bazı yöneticilerin gözünde kulübün küresel itibarını zedelediği iddia ediliyor.