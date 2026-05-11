Bayern Münih, transfer sorumlusunu görevden alabilir; yönetim kurulu, onun menajerlere karşı fazla yumuşak davrandığını ve Bundesliga devinin itibarını "zedelediğini" düşünüyor
Dikkatli bir gözle izleyen yönetim kurulu
Bayern'in perde arkasında, spor sezonu yerini yoğun siyasi manevralara bırakıyor. Pazartesi günü, Başkan Herbert Hainer'in başkanlık ettiği kulübün güçlü denetim kurulu, yönetim kurulunun çalışmalarını incelemek üzere toplanacak. Bu tartışmaların merkezinde, CEO Jan-Christian Dreesen ve spor direktörü Christoph Freund ile birlikte mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Eberl yer alıyor. Dreesen ve Freund'un sözleşmelerinin uzatılması "sadece bir formalite" olarak görülürken, Eberl yönetim kurulunun güvenini korumak için aktif olarak mücadele etmek zorunda kalıyor.
Sport1'e göre, bazı yönetim kurulu üyeleri Eberl'in yöntemlerinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Eberl'in oyuncu menajerleri tarafından çok kolay etkilenebileceği ve Bayern'in transfer piyasasında tarihsel olarak sahip olduğu sert tavrını sürdürmek yerine yumuşak bir yaklaşım benimsediği yönünde endişeler dile getiriliyor. Müzakerelerde algılanan bu zayıflık, gereksiz yere pahalı sözleşme yenilemelerine yol açtığı ve bazı yöneticilerin gözünde kulübün küresel itibarını zedelediği iddia ediliyor.
Hoeness kamuoyuna uyarıda bulundu
Eberl'in etrafındaki gerginlik tamamen yeni bir durum değil; zira onursal başkan Uli Hoeness daha önce de endişelerini oldukça açık bir şekilde dile getirmişti. Sport1'de bir programa konuk olan Hoeness, direktöre yönelik sert sözler sarf ederek, onun "oldukça hassas" olduğunu ve Bavyera devinin taleplerini karşılayabilmek için daha sert olması gerektiğini ima etmişti. Bu aleni azarlama, Eberl'in tarzının kulüp hiyerarşisinin geleneksel değerleriyle uyuşmadığının erken bir göstergesi oldu.
52 yaşındaki Eberl ayrıca, önemli kararları tek başına aldığı ve yönetim ekibi içinde sağlıklı bir "tartışma kültürü" oluşturmada başarısız olduğu için de eleştiriliyor. Eleştirenler, transfer stratejisinin tam olarak uygulanmış olsaydı, "maliyet patlamasına" ve yedek oyuncularla şişirilmiş bir kadroya yol açacağını savunuyor. Nick Woltemade ve Florian Wirtz gibi hedeflerin peşinden gitmede başarısız olunması, yangına körükle gitmekten başka bir şey olmadı; haberlerde önceki planlama aşamaları "kısmen kaotik" olarak tanımlandı.
Başarılar bir kalkan görevi görüyor
Artan baskıya rağmen, Eberl’in kendisini savunanlar ve başarıları da yok değil. Teknik direktör Vincent Kompany’yi kulübe kazandırmasında önemli bir payı var; bu hamle, kulüp içinde spor direktörünün bir başarısı olarak görülüyor. Ayrıca, Michael Olise’nin büyük yankı uyandıran transferi de Eberl’in inisiyatifine atfediliyor.
Hoeness, yakın zamanda DAZN'everdiği bir röportajda Eberl'e destek vererek, "Bu karar temelde Max'e aitti" dedi. Bu kamuoyu desteği, Bayern'in çok katmanlı liderlik hiyerarşisi içindeki otorite mücadelesinde Eberl için hayati bir "puan zaferi" niteliğinde ve yönetim kurulunun resmi değerlendirmesinden önce ona çok ihtiyaç duyduğu nefes alma fırsatı sağlıyor.
2027'de yaklaşan son tarih
Kulüp tüzüğüne göre, Eberl’in uzun vadeli geleceği, 2027’de sona erecek sözleşmesinin bitimine bir yıl kalana kadar resmi olarak karara bağlanamaz. Bu durum, kendisine önümüzdeki transfer dönemlerinde şüphecileri haksız çıkarmak için bir fırsat penceresi sunuyor.
Eberl'in Bayern'e gelmesinden bu yana kulüp üç kupa kazandı: iki Bundesliga şampiyonluğu ve DFL Süper Kupası. 23 Mayıs'ta DFB-Pokal finalinde Stuttgart'ı yenmesi halinde, bu sayıya dördüncü bir kupa ekleme fırsatı yakalayacak.