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Bayern Münih, transfer için yeşil ışık yakılmasının ardından Atalanta’nın yıldız oyuncusunu kadrosuna katma çabalarını hızlandırdı
Bavyeralılar Belçikalı forveti hedefliyor
Bayern, De Ketelaere’ye somut bir ilgi gösterdi ve Atalanta’nın yıldızını hücum hattı için kilit bir takviye olarak belirledi. Belçika milli takım oyuncusu, Bavyera’ya olası bir transferi şimdiden onayladı; bu da gelecekteki görüşmelerde kişisel şartların büyük bir engel teşkil etmeyeceğini gösteriyor. Oyuncu transferi yapmak istese de, Bayern’in şimdi eski AC Milan oyuncusu için uygun bir transfer ücreti belirlemek üzere Atalanta ile resmi görüşmelere başlaması gerekiyor.
- AFP
Transfer için onay alındı
Sky Sport ve transfer uzmanı Sacha Tavolieri’nin haberlerine göre, anlaşma için gerekli zemin hazırlıkları şimdiden perde arkasında yürütülüyor. De Ketelaere'nin Allianz Arena'ya olası bir transfer için onay verdiği ve böylece kulüpler arası görüşmelerin başlamasının önünün açıldığı anlaşılıyor. Bu gelişme, oyuncunun Bergamo'da geçirdiği başarılı dönüşümün ardından geldi; burada Gian Piero Gasperini'nin rehberliğinde sergilediği teknik kalitesi ve hatlar arasında hareket etme yeteneği, kariyerine yeni bir soluk kazandırdı.
Bergamo’nun yeniden yükselişi dev kulüplerin ilgisini çekiyor
De Ketelaere, San Siro’da geçirdiği zorlu bir dönemin ardından yeniden yükselişe geçerek Avrupa futbolunun en çok aranan yaratıcı oyuncularından biri haline geldi. 2023 yılında Milan’dan Atalanta’ya ilk olarak kiralık olarak transfer olduktan sonra, İtalyan kulübü 2024 yazında yaklaşık 24 milyon avro karşılığında bu transferi kalıcı hale getirme opsiyonunu kullandı. Şu anda Gewiss Stadyumu’nda üçüncü sezonunu geçiren oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2028’e kadar devam ediyor; bu durum, Atalanta’ya Almanya’nın rekor şampiyonu ile somut görüşmelere hazırlanırken güçlü bir pazarlık pozisyonu sağlıyor.
- AFP
Müzakereler yönetim kurulu odasına taşınıyor
Bayern yetkililerinin, kalıcı bir transferin mali koşullarını değerlendirmek üzere Atalanta’daki meslektaşlarıyla bir araya gelmesiyle birlikte, transfer süreci daha da kızışması bekleniyor. De Ketelaere’nin onayı alındıktan sonra, dikkatler artık Serie A ekibinin bu değerli oyuncusundan ayrılmaya istekli olup olmadığına ve hangi fiyat karşılığında bunu yapacağına yöneliyor. Bayern’in yaz transfer stratejisi hız kazanıyor gibi görünüyor; kulüp, milli maç arası ve sezon öncesi hazırlık kampı öncesinde transfer işlerini erken sonuçlandırmak amacıyla yeni görüşmeler planlıyor.