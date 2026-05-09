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Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Bayern Münih, transfer için yeşil ışık yakılmasının ardından Atalanta’nın yıldız oyuncusunu kadrosuna katma çabalarını hızlandırdı

Transfers
C. De Ketelaere
Bundesliga
Atalanta
Serie A
Bayern Münih

Bayern Münih, Atalanta’nın forveti Charles De Ketelaere’ye olan ilgisini artırdı; haberlere göre Belçika milli takım oyuncusu, yaz aylarında Allianz Arena’ya transfer olmak için yeşil ışık yaktı. Bundesliga’nın dev kulübü, Serie A’da gösterdiği etkileyici geri dönüşün ardından, çok yönlü 25 yaşındaki oyuncuyu hücum seçeneklerini güçlendirmek için öncelikli bir hedef olarak görüyor.

  • Bavyeralılar Belçikalı forveti hedefliyor

    Bayern, De Ketelaere’ye somut bir ilgi gösterdi ve Atalanta’nın yıldızını hücum hattı için kilit bir takviye olarak belirledi. Belçika milli takım oyuncusu, Bavyera’ya olası bir transferi şimdiden onayladı; bu da gelecekteki görüşmelerde kişisel şartların büyük bir engel teşkil etmeyeceğini gösteriyor. Oyuncu transferi yapmak istese de, Bayern’in şimdi eski AC Milan oyuncusu için uygun bir transfer ücreti belirlemek üzere Atalanta ile resmi görüşmelere başlaması gerekiyor.

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    Transfer için onay alındı

    Sky Sport ve transfer uzmanı Sacha Tavolieri’nin haberlerine göre, anlaşma için gerekli zemin hazırlıkları şimdiden perde arkasında yürütülüyor. De Ketelaere'nin Allianz Arena'ya olası bir transfer için onay verdiği ve böylece kulüpler arası görüşmelerin başlamasının önünün açıldığı anlaşılıyor. Bu gelişme, oyuncunun Bergamo'da geçirdiği başarılı dönüşümün ardından geldi; burada Gian Piero Gasperini'nin rehberliğinde sergilediği teknik kalitesi ve hatlar arasında hareket etme yeteneği, kariyerine yeni bir soluk kazandırdı.

  • Bergamo’nun yeniden yükselişi dev kulüplerin ilgisini çekiyor

    De Ketelaere, San Siro’da geçirdiği zorlu bir dönemin ardından yeniden yükselişe geçerek Avrupa futbolunun en çok aranan yaratıcı oyuncularından biri haline geldi. 2023 yılında Milan’dan Atalanta’ya ilk olarak kiralık olarak transfer olduktan sonra, İtalyan kulübü 2024 yazında yaklaşık 24 milyon avro karşılığında bu transferi kalıcı hale getirme opsiyonunu kullandı. Şu anda Gewiss Stadyumu’nda üçüncü sezonunu geçiren oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2028’e kadar devam ediyor; bu durum, Atalanta’ya Almanya’nın rekor şampiyonu ile somut görüşmelere hazırlanırken güçlü bir pazarlık pozisyonu sağlıyor.

  • FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTAAFP

    Müzakereler yönetim kurulu odasına taşınıyor

    Bayern yetkililerinin, kalıcı bir transferin mali koşullarını değerlendirmek üzere Atalanta’daki meslektaşlarıyla bir araya gelmesiyle birlikte, transfer süreci daha da kızışması bekleniyor. De Ketelaere’nin onayı alındıktan sonra, dikkatler artık Serie A ekibinin bu değerli oyuncusundan ayrılmaya istekli olup olmadığına ve hangi fiyat karşılığında bunu yapacağına yöneliyor. Bayern’in yaz transfer stratejisi hız kazanıyor gibi görünüyor; kulüp, milli maç arası ve sezon öncesi hazırlık kampı öncesinde transfer işlerini erken sonuçlandırmak amacıyla yeni görüşmeler planlıyor.