Bayern Münih, transfer için yeşil ışık yakılmasının ardından Atalanta'nın yıldız oyuncusuna yönelik çabalarını yoğunlaştırdı

Bayern, De Ketelaere’ye somut bir ilgi gösterdi ve Atalanta’nın yıldızını hücum hattı için kilit bir takviye olarak belirledi. Belçika milli takım oyuncusu, Bavyera’ya olası bir transferi şimdiden kabul etti; bu da gelecekteki görüşmelerde kişisel şartların büyük bir engel teşkil etmeyeceğini gösteriyor. Oyuncu transferi yapmak istese de, Bayern’in şimdi eski AC Milan oyuncusu için uygun bir transfer ücreti belirlemek üzere Atalanta ile resmi görüşmelere başlaması gerekiyor.