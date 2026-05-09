Bayern Münih, transfer için yeşil ışık yakılmasının ardından Atalanta'nın yıldız oyuncusuna yönelik çabalarını yoğunlaştırdı
Bavyeralılar Belçikalı forveti hedefliyor
Bayern, De Ketelaere’ye somut bir ilgi gösterdi ve Atalanta’nın yıldızını hücum hattı için kilit bir takviye olarak belirledi. Belçika milli takım oyuncusu, Bavyera’ya olası bir transferi şimdiden kabul etti; bu da gelecekteki görüşmelerde kişisel şartların büyük bir engel teşkil etmeyeceğini gösteriyor. Oyuncu transferi yapmak istese de, Bayern’in şimdi eski AC Milan oyuncusu için uygun bir transfer ücreti belirlemek üzere Atalanta ile resmi görüşmelere başlaması gerekiyor.
Transfer için onay alındı
Sky Sport ve transfer uzmanı Sacha Tavolieri’nin haberlerine göre, anlaşma için gerekli zemin hazırlıkları şimdiden perde arkasında yürütülüyor. De Ketelaere'nin Allianz Arena'ya olası transferi için onay verdiği ve böylece kulüpler arası görüşmelerin başlaması için yolu açtığı anlaşılıyor. Bu gelişme, oyuncunun Bergamo'da başarılı bir dönüşüm geçirmesinin ardından geldi. Gian Piero Gasperini'nin rehberliğinde, teknik kalitesi ve hatlar arasında hareket etme yeteneği ile kariyerine yeni bir soluk kazandırdı.
Bergamo'nun yeniden yükselişi dev kulüplerin ilgisini çekiyor
De Ketelaere, San Siro’da geçirdiği zorlu bir dönemin ardından yeniden parlamasıyla Avrupa futbolunun en çok aranan yaratıcı oyuncularından biri haline geldi. 2023 yılında Milan’dan Atalanta’ya ilk olarak kiralık olarak transfer olan oyuncu için, İtalyan kulübü 2024 yazında yaklaşık 24 milyon avro karşılığında transferi kalıcı hale getirme opsiyonunu kullandı. Gewiss Stadyumu'nda üçüncü sezonunu geçiren oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor ve bu durum, Alman rekortmen şampiyonuyla somut görüşmelere hazırlanan Atalanta'ya güçlü bir pazarlık pozisyonu sağlıyor.
Müzakereler yönetim kurulu odasına taşınıyor
Bayern yetkililerinin, kalıcı bir transferin mali koşullarını değerlendirmek üzere Atalanta yetkilileriyle bir araya gelmesiyle, transfer süreci daha da kızışacak gibi görünüyor. De Ketelaere'nin onayı alınmışken, dikkatler artık Serie A ekibinin bu değerli oyuncusundan ayrılmaya istekli olup olmadığına ve bunun hangi bedel karşılığında gerçekleşeceğine yöneliyor. Bayern'in yaz transfer stratejisi hız kazanıyor gibi görünüyor; kulüp, milli maç arası ve sezon öncesi hazırlık döneminden önce transfer işlerini erkenden sonuçlandırmak amacıyla yeni görüşmeler planlıyor.