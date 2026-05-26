Bayern Münih'ten kiralık olarak oynayan Joao Palhinha, Tottenham'ın Premier Lig'de kalmasının verdiği 'büyük rahatlamanın' ardından geleceği hakkında bilgi verdi
Orta saha oyuncusu, takımın birinci ligde kalmasını sağladı
Palhinha, Bayern'den bir sezonluk kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Tottenham'da kalma isteğini açıkça dile getirdi. Portekizli milli oyuncu, sezonun son gününde Everton'a karşı attığı hayati galibiyet golüyle tam bir kahraman olarak öne çıktı. Maçı kazandıran bu katkısı, Spurs'un Premier Lig'de kalmasını sağladı; takım, küme düşme hattının iki puan üzerinde bitirerek inanılmaz gergin geçen bir sezonu başarıyla tamamladı.
Palhinha, kalıcı bir evlilik hedefliyor
Taraftarların gözdesi haline gelen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 30 milyon avro (26 milyon sterlin) değerindeki kalıcı transfer opsiyonunu kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Kulüple kurduğu duygusal bağı değerlendiren Palhinha, “Buraya geldiğim ilk günden beri kendimi evimde hissediyorum. Taraftarlardan, stadyumdaki atmosferden. Birinci sınıf bir kulüp. Kim Tottenham’da oynamak ve burada kalmak istemez ki? Burada her şeye sahibim. Ama bu bir evlilik gibi. Size söyleyebileceğim tek şey, burada olmayı gerçekten çok istediğim ve bu kulüpte bu sezonu çok keyifli geçirdiğim – zor bir sezon olmasına rağmen.”
Palhinha, Spurs için parlak bir gelecek öngörüyor
Tottenham, kritik bir teknik direktör ataması yaparak küme düşmekten başarıyla kurtuldu. Takımın başına geçen Roberto De Zerbi, görevde kaldığı yedi maçta 11 puan toplayarak Spurs’un ligde kalmasını sağladı.
Bu sezon kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 5. lig golünü kaydeden Palhinha, kulübün bu zorlu durumdan kurtulmasını bir fırsat olarak değerlendireceğinden emin. Oyuncu şunları ekledi: “Umarım gelecek sezon gerçekten farklı olur, buna yürekten inanıyorum. Bu sezon, Tottenham’ın geleceği için bir fırsat olacak. Sezonu analiz etmeliyiz; neyi yanlış yaptığımızı, neyi doğru yaptığımızı. Sezonun ardından büyük bir gelişme ve rahatlama yaşayacağız.”
De Zerbi hızlı bir şekilde harekete geçilmesini istiyor
De Zerbi, bu transferin kalıcı hale getirilmesini "%100" istediğini kamuoyuna açıkça duyurmuş ve nihai kararı yönetim kuruluna bırakmıştır. Palhinha'nın Bayern ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam etse de, Bavyera devinin maaş bütçesinde yer açmak amacıyla bu ayrılığa izin vermesi bekleniyor. Bu durumda Tottenham yönetimi, rakip kulüplerin bu sağlam orta saha oyuncusunu kapmasını önlemek için yaz transfer döneminde bu opsiyonu bir an önce devreye sokmak zorunda.