Bayern Münih'ten kiralık olarak oynayan Joao Palhinha, Tottenham'ın Premier Lig'de kalmasının verdiği 'büyük rahatlamanın' ardından geleceği hakkında bilgi verdi

Taraftarların gözdesi haline gelen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 30 milyon avro (26 milyon sterlin) değerindeki kalıcı transfer opsiyonunu kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Kulüple kurduğu duygusal bağı değerlendiren Palhinha, “Buraya geldiğim ilk günden beri kendimi evimde hissediyorum. Taraftarlardan, stadyumdaki atmosferden. Birinci sınıf bir kulüp. Kim Tottenham’da oynamak ve burada kalmak istemez ki? Burada her şeye sahibim. Ama bu bir evlilik gibi. Size söyleyebileceğim tek şey, burada olmayı gerçekten çok istediğim ve bu kulüpte bu sezonu çok keyifli geçirdiğim – zor bir sezon olmasına rağmen.”