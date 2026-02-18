Getty Images
Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu görmezden geldi. Eski Manchester City savunma oyuncusu, "en zorlu rakip" olarak kimi gösterdi?
Kompany yoğun basın toplantısında soruları yanıtlıyor
Kompany genellikle maçlardan önce ve sonra haftada birkaç kez Alman basınına açıklama yapar. Bu sefer, Bayern'in taraftar kulübünden çocuklar tarafından özel bir 'Çocuklar için Basın Toplantısı' düzenlendi . Belçikalı oyuncu çok çeşitli soruları yanıtladı .
Ronaldinho, Kompany'yi en çok etkiledi.
Kompany'ye sorulan sorulardan biri, karşılaştığı en zorlu oyuncu ile ilgiliydi. Messi ve Ronaldo'ya özel övgülerde bulunsa da, aslında kalıcı bir izlenim bırakan eski Barcelona ve Brezilya yıldızı Ronaldinho'ydu.
"Ronaldinho beni en çok etkileyen oyuncuydu. Elbette Messi ve Ronaldo muhtemelen en iyi oyuncular, ama bir maçta gördüklerime göre, Ronaldinho'ydu," diye itiraf etti Kompany.
Geleceğin gazetecileri tarafından sorulan zorlu soruların arasında, Kompany'nin en sevdiği video oyunu (Fortnite) ve Bayern kadrosundaki en komik oyuncunun kim olduğu gibi bazı eğlenceli sorular da vardı. "Birkaç tane var, ama bu unvanı Konrad Laimer'e veririm" diye cevapladı.
Manchester City günlerine olan sevgisi parıldıyor
Kompany, Etihad Stadyumu'nda 11 yıl geçirdikten sonra, Şeyh Mansour liderliğindeki Abu Dabi Grubu tarafından devralınmasından birkaç gün önce kulübe katılarak Man City ile her zaman yakın bir bağ kuracaktır. En sevdiği kupa, Sergio Aguero'nun sezonun neredeyse son vuruşuyla belirlenen 2011-12 Premier League olduğunu ve Pep Guardiola ve Roberto Mancini gibi teknik direktörlerin büyük etkisi olduğunu ekledi.
"Manchester City ile kazandığımız ilk şampiyonluk [en sevdiğimdi]. Son saniyede kazandık. Aslında son maç gününde kaybetmiştik, ama Kun Agüero son saniyede gol attı ve şampiyonluğu kazandık. En sevdiğim şampiyonluk buydu diyebilirim" diye ekledi.
Çalıştığı en iyi teknik direktörler hakkında Kompany şöyle devam etti: "Çalıştığım en iyi teknik direktör elbette Pep Guardiola'ydı. Futbol anlayışımı genişletti. Pep ile aynı şeyleri yapmaya çalışmıyorum. Pep farklı, o en iyisiydi. Çalıştığım her teknik direktörden bazı şeyler öğrendim. Mancini ve Huub Stevens de iyi örneklerdi. Her teknik direktörden bir şeyler öğrenip kendi hikayeni yazarsın.
"Mesele [Guardiola'nın] taktikleri değil. Mesele, her zaman her şeyi kazanmak isteme, her maçı önemli bir maç olarak görme, ana rakibinizle oynadığınız maç ile ikinci ligden bir takımla oynadığınız maç arasında fark görmeme zihniyetidir. Her zaman orada olmak için bu zihniyete sahip olmak."
Kompany için bundan sonra ne olacak?
Kompany, Bayern Münih ile Bundesliga'da şampiyonluğu korumayı hedefliyor. Takım, DFB Pokal ve Şampiyonlar Ligi'nde de güçlü performansını sürdürüyor. Bayern'in teknik direktörüne kulüple birlikte daha neyi başarmak istediği sorulduğunda, o sadece "Her şeyi" yanıtını verdi.
