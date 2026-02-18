Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu görmezden geldi. Eski Manchester City savunma oyuncusu, "en zorlu rakip" olarak kimi gösterdi?

Kompany'ye sorulan sorulardan biri, karşılaştığı en zorlu oyuncu ile ilgiliydi. Messi ve Ronaldo'ya özel övgülerde bulunsa da, aslında kalıcı bir izlenim bırakan eski Barcelona ve Brezilya yıldızı Ronaldinho'ydu.

"Ronaldinho beni en çok etkileyen oyuncuydu. Elbette Messi ve Ronaldo muhtemelen en iyi oyuncular, ama bir maçta gördüklerime göre, Ronaldinho'ydu," diye itiraf etti Kompany.

Geleceğin gazetecileri tarafından sorulan zorlu soruların arasında, Kompany'nin en sevdiği video oyunu (Fortnite) ve Bayern kadrosundaki en komik oyuncunun kim olduğu gibi bazı eğlenceli sorular da vardı. "Birkaç tane var, ama bu unvanı Konrad Laimer'e veririm" diye cevapladı.