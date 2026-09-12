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Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, Fulham ve Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen Sacha Boey'ye can simidi attı
Fulham'a ve Suudi Arabistan'a gerçekleşmeyen transferler
Durum, transfer döneminin son günlerinde birkaç kulübün savunma oyuncusunu kadrosuna katma ihtimalini değerlendirmesiyle zirveye ulaştı. Premier League ekibi Fulham, son gün hamlesi için Bayern ile doğrudan görüşmelere başladı, ancak İngiltere'deki pencere kapanmadan önce anlaşma sağlanamadı. Fulham'ın, diğer savunma hedeflerinde yaşanan komplikasyonların ardından rotasını Fransız oyuncuya çevirdiği bildirildi, ancak anlaşmanın mali ve yapısal şartları transfer döneminin son saatlerinde aşılamayacak kadar yüksek çıktı.
Ayrıca, Suudi Pro League son tarihinin geçmesiyle Orta Doğu'ya uzanan kazançlı kaçış yolu da ortadan kalktı. Haberlere göre Boey'in Suudi Arabistan'a transferi, oyuncunun prensipte bu değişime açık olduğu anlaşılmasına rağmen çöktü. Bayern sportif direktörü Max Eberl daha önce kulübün oyuncunun durumu konusunda şeffaf davrandığını doğrulamıştı, ancak değerlemelerini karşılayan resmi bir teklif gelmeyince savunma oyuncusu 2028'e kadar Münih'te sözleşmeli kalmaya devam ediyor. Bu da Fransız oyuncuyu Stanisic ve Laimer gibi isimlere karşı süre mücadelesiyle karşı karşıya bırakıyor.
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Kompany, Boey'nin yeniden takıma katıldığını doğruladı
Kompany, savunmacının geleceğine ilişkin yaz boyunca süren yoğun spekülasyonların ardından Boey'yi resmen yeniden A takım kadrosuna dahil etti. Kompany, yeni sezona girerken oyuncuya artık tam destek verdiğini açıkça belirtti. Kompany, "Artık transfer dönemi kapandı ve Sacha takımımızın bir parçası, ayrıca desteğimiz de onunla" dedi.
"Benim görevim artık onun performans göstermesi. Ama gerçek şu ki o pozisyonda Josip Stanisic ve Konrad Laimer var ve rekabet zaten çok çetin. Bu yüzden sabır ve çok çalışma gerekiyor. Ama doğru tutuma sahipseniz futbolda her şey olabilir. Biz sadece ona saygıyla yaklaşıyoruz. Şu anda çok iyi antrenman yapıyor ve diğer her şey yoluna girecektir."
Bayern'in transfer görüşmelerinde dürüstlük
Kompany, artık birincil tercih olmadıkları söylenen oyuncuları yönetmenin zorlu doğası üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Belçikalı teknik adam, kadronun bazı üyeleri için çalkantılı geçen yaz döneminde kulüpteki liderliği, özellikle de Max Eberl ile Christoph Freund'u, doğrudan iletişim tarzları nedeniyle övdü. Bu haber profesyonel bir sporcunun duymak isteyeceği türden bir şey olmasa da Kompany, Bayern yönetiminin sağladığı netliğin, transfer süreçleri sırasında bile soyunma odasında profesyonel saygının korunmasına yardımcı olduğuna inanıyor.
"Max Eberl ve Christoph Freund ile çalışırken gördüğüm şey, kulübün net ve açık sözlü olduğu; oyuncularla ilişkilerde de bunun geçerli olduğu" diye açıkladı Kompany. "Bu, oyuncu için her zaman hoş olmuyor ama oyuncularla net ve dürüst şekilde konuştuğunuzda onlardan çok fazla saygı da kazanıyorsunuz."
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Elversberg maçı öncesi muhtemel takviye
Bayern, yaklaşan SV Elversberg maçı için hazırlanırken odak noktası kadrodaki fiziksel durum ve taktik hazırlıklara kayıyor. Boey formasını kapma mücadelesi verirken, rekortmen şampiyonlarda sakatlık cephesinde başka olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Serge Gnabry gibi kilit bir kanat oyuncusunun olası dönüşü, iç sezondaki güçlü başlangıçlarını sürdürmek isteyen Kompany'ye hücumda daha fazla derinlik sağlayacaktır.
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