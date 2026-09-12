Durum, transfer döneminin son günlerinde birkaç kulübün savunma oyuncusunu kadrosuna katma ihtimalini değerlendirmesiyle zirveye ulaştı. Premier League ekibi Fulham, son gün hamlesi için Bayern ile doğrudan görüşmelere başladı, ancak İngiltere'deki pencere kapanmadan önce anlaşma sağlanamadı. Fulham'ın, diğer savunma hedeflerinde yaşanan komplikasyonların ardından rotasını Fransız oyuncuya çevirdiği bildirildi, ancak anlaşmanın mali ve yapısal şartları transfer döneminin son saatlerinde aşılamayacak kadar yüksek çıktı.

Ayrıca, Suudi Pro League son tarihinin geçmesiyle Orta Doğu'ya uzanan kazançlı kaçış yolu da ortadan kalktı. Haberlere göre Boey'in Suudi Arabistan'a transferi, oyuncunun prensipte bu değişime açık olduğu anlaşılmasına rağmen çöktü. Bayern sportif direktörü Max Eberl daha önce kulübün oyuncunun durumu konusunda şeffaf davrandığını doğrulamıştı, ancak değerlemelerini karşılayan resmi bir teklif gelmeyince savunma oyuncusu 2028'e kadar Münih'te sözleşmeli kalmaya devam ediyor. Bu da Fransız oyuncuyu Stanisic ve Laimer gibi isimlere karşı süre mücadelesiyle karşı karşıya bırakıyor.