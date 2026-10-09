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Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, eski kaptanın unvanlarını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığı Manchester City'nin mali suçlamalarına ilişkin karar hakkında sessizliğini bozdu
City, mali soruşturmada suçlu bulundu
Bağımsız bir düzenleyici kurul kısa süre önce Manchester City'yi 2009 ile 2018 yılları arasında gerçekleşen 114 mali ihlalden suçlu buldu. Kararda, kulübün maliyetleri yapay şekilde 900 milyon £'dan fazla azaltmak için gizlenmiş bir fonlama planı ve 'sahte' sözleşmeler kullandığı öne sürüldü.
City suçsuz olduğunu savunuyor ve karara karşı derhal itiraz başvurusunda bulundu. Ancak kulüp şu anda bir dizi ağır olası cezayla karşı karşıya. Gündeme gelen yaptırımlar arasında yüksek para cezaları, puan silme, Premier League'den doğrudan düşürülme veya kazanılan şampiyonlukların geriye dönük olarak geri alınması yer alıyor.
Eğer kurul geçmişteki başarıları silmeye karar verirse, Kompany Manchester'daki görkemli döneminde kazandığı dört Premier League şampiyonluğunu kaybedebilir. Kulüp efsanesi, 2019'da ayrılmadan önce Manchester City formasıyla 360 maça çıktı.
- Getty Images Sport
Kompany, Bayern'e odaklanmayı sürdürüyor
Kişisel mirasına yönelik büyüyen tehdide rağmen Kompany, tartışmanın içine çekilmeyi reddetti. Bayern Münih'in cumartesi günü Augsburg'a yapacağı deplasman öncesinde konuşan teknik direktör, odağının Almanya'daki mevcut görevinde olduğunu vurguladı.
Kompany, maç öncesi basın toplantısında, "Ben sadece Bayern Münih'teki işimi düşünüyorum" dedi. "Önümüzde önemli maçlar var ve bu çok zaman alıyor. Başka şeyleri düşünmeye fazla zaman yok."
İngiliz ekibiyle geçmişine de değinen Kompany, oyunculuk günlerini sevgiyle andı ancak devam eden hukuki mücadeleyi önemsemedi. Şöyle ekledi: "Benim için durum basit, kulüpte 11 yıl oynadım ve oradaki zamanımı çok sevdim. Takım olarak başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. Diğer her şey şu anda benim gerçekliğimin içinde değil, çünkü ben burada Bayern Münih'teyim."
Mevcut kadroya birlik içinde kalmaları çağrısı yapıldı
Kompany yaşananların ardından kendisini tartışmaların dışında tutarken, City'nin mevcut yapısı içindeki isimler gürültüyü dışarıda bırakmaya çalışıyor. Teknik direktör Enzo Maresca, oyuncularından saha dışındaki çalkantıdan etkilenmemelerini istedi ve soyuna odasının sakin olduğunu ve kulüp yönetimine tamamen güvendiğini vurguladı.
"Gündemdeki sesleri anlıyoruz ama bizim için odak noktası sadece kontrol edebileceğimiz şeyler ve bizim kontrol edebileceğimiz tek şey futbol tarafı," diye açıkladı Maresca. İtalyan teknik adam, takım şu anda ligin zirvesinde yer aldığı için oyuncuların moralinin son derece yüksek olduğunu belirtti.
Forvet Erling Haaland da teknik direktörünün birlik çağrısını yineledi. Norveçli golcü, kulüple olan derin bağını dile getirdi ve taraftarlara birlik olma çağrısı yaptı. "Birbirimizin yanında kalmalı ve pozitif olmalıyız," dedi Haaland. "Hayatta ne olursa olsun, her zaman gülümsemeliyiz. Pozitif kalın, ileriye bakın, futbol maçları kazanmaya çalışın ve içinde bulunduğunuz durumun tadını çıkarın."
- Getty Images Sport
Anfield'da zorlu bir sınav bekliyor
Manchester City şimdi tüm odağını sahaya vermek zorunda; pazar günü Liverpool ile oynayacağı kritik Premier League karşılaşmasına hazırlanıyor. Maresca, zirvedeki yerlerini sağlamlaştırmak için güçlü bir performans sergilemeleri gerektiğini bilerek, ekibinin Anfield deplasmanı için son derece heyecanlı olduğunu vurguladı.
İtiraz sürecinin perde arkasında devam etmesi beklenirken, City'nin kısa vadeli önceliği sahadaki üst düzey standartlarını korumak. Haaland ve takım arkadaşları, saha dışındaki benzeri görülmemiş tartışmanın hedeflerini raydan çıkarmadığını göstermeyi amaçlayacak.
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