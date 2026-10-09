Bağımsız bir düzenleyici kurul kısa süre önce Manchester City'yi 2009 ile 2018 yılları arasında gerçekleşen 114 mali ihlalden suçlu buldu. Kararda, kulübün maliyetleri yapay şekilde 900 milyon £'dan fazla azaltmak için gizlenmiş bir fonlama planı ve 'sahte' sözleşmeler kullandığı öne sürüldü.

City suçsuz olduğunu savunuyor ve karara karşı derhal itiraz başvurusunda bulundu. Ancak kulüp şu anda bir dizi ağır olası cezayla karşı karşıya. Gündeme gelen yaptırımlar arasında yüksek para cezaları, puan silme, Premier League'den doğrudan düşürülme veya kazanılan şampiyonlukların geriye dönük olarak geri alınması yer alıyor.

Eğer kurul geçmişteki başarıları silmeye karar verirse, Kompany Manchester'daki görkemli döneminde kazandığı dört Premier League şampiyonluğunu kaybedebilir. Kulüp efsanesi, 2019'da ayrılmadan önce Manchester City formasıyla 360 maça çıktı.



