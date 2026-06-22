Bayern Münih’teki sözleşme belirsizliği sürerken, Barcelona Harry Kane’e sürpriz bir transfer teklifi yaptı

Sport’a göre, Barça, Kane’in Bundesliga’yı La Liga ile değiştirmeye istekli olup olmadığını öğrenmek için sürpriz bir girişimde bulundu. Kulüp henüz resmi bir teklif sunmamış olsa da, yetkililer forvetin menajerleriyle temasa geçerek Spotify Camp Nou’ya transfer olma konusundaki istekliliğini ölçmeye çalıştı. İngiltere milli takım kaptanı, Lewandowski’nin ayrılmasının ardından Barcelona’nın en çok arzu ettiği hedeflerden biri haline geldi.

Kane’in Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansı ve Bayern Münih’teki golcü formuyla birleşince, 32 yaşında olmasına rağmen kulübün forvet oyuncusuna olan hayranlığı daha da arttı. Ancak Barcelona’nın aldığı ilk geri bildirimler, transferin şu anda “soğuk” olduğunu gösteriyor. Kane’in Münih’teki yaşamından son derece memnun olduğu anlaşılıyor.



