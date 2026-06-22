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Bayern Münih’teki sözleşme belirsizliği sürerken, Barcelona Harry Kane’e sürpriz bir transfer teklifi yaptı
Barcelona, Kane konusunda nabız yokluyor
Sport’a göre, Barça, Kane’in Bundesliga’yı La Liga ile değiştirmeye istekli olup olmadığını öğrenmek için sürpriz bir girişimde bulundu. Kulüp henüz resmi bir teklif sunmamış olsa da, yetkililer forvetin menajerleriyle temasa geçerek Spotify Camp Nou’ya transfer olma konusundaki istekliliğini ölçmeye çalıştı. İngiltere milli takım kaptanı, Lewandowski’nin ayrılmasının ardından Barcelona’nın en çok arzu ettiği hedeflerden biri haline geldi.
Kane’in Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansı ve Bayern Münih’teki golcü formuyla birleşince, 32 yaşında olmasına rağmen kulübün forvet oyuncusuna olan hayranlığı daha da arttı. Ancak Barcelona’nın aldığı ilk geri bildirimler, transferin şu anda “soğuk” olduğunu gösteriyor. Kane’in Münih’teki yaşamından son derece memnun olduğu anlaşılıyor.
- Getty Images Sport
Bayern’de sözleşme anlaşmazlığı
Kane ile Bayern yönetimi arasında sözleşme uzatımı konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle, Barcelona için kapı hâlâ hafifçe aralık kalıyor. Forvetin mevcut sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve her iki taraf da yenilemeye açık olsa da, yeni sözleşmenin süresi konusunda görüş ayrılıkları var. Kane’in, geleceğini 2030’a kadar güvence altına alacak bir anlaşma için ısrar ettiği bildiriliyor; ancak Bayern, sadece iki sezonluk bir uzatma teklif etmeye hazır.
Kane, 2023 yılında yaklaşık 100 milyon avroluk bir anlaşma ile Bayern'e transfer olmuştu ve şu anda yılda 25 milyon avro gibi muazzam bir maaş alıyor. Dünya Kupası'ndaki görevi sona erdikten sonra bir orta yol bulunamazsa, geleceğinin gidişatı değişebilir. Barcelona ise bu sözleşme anlaşmazlığının, forvetin geleceğini ele geçirmek için gerçek bir fırsata dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için beklemede.
Alvarez hâlâ öncelikli isim olmaya devam ediyor
Atlético Madrid’den Julian Alvarez, Deco ve Flick için hâlâ bir numaralı hedef olmaya devam ediyor. Kane’in kampından gelen tepkilerin aksine, Arjantinli oyuncu Barcelona’ya katılmaya ciddi bir ilgi gösterdi. Kulüp yönetimi, Alvarez’in doğal golcü yeteneğini yüksek yoğunluklu savunma çalışması ve pas oyunuyla birleştiren, Flick’in taktik sistemi için ideal profile sahip olduğuna inanıyor.
Yeni bir “9 numara” arayışı, Flick’in taktiksel taleplerine doğrudan bir yanıt niteliğinde. Anthony Gordon’un transferinin ardından Alman teknik direktör, takımın pres yapısına büyük katkı sağlayan forvetlere ihtiyaç duyan futbol felsefesinden ödün vermeyeceğini açıkça belirtti. Alvarez, şu anda piyasada bulunan en uygun ve taktiksel açıdan en sağlam seçenek olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Kane, Dünya Kupası zaferine odaklandı
Şu an için Kane, tüm dikkatini İngiltere’yi Dünya Kupası’nda liderlik etmesine veriyor; Hırvatistan’a karşı attığı iki golle turnuvadaki toplam gol sayısını 10’a çıkaran Kane, Gana karşısında da bu iyi formunu sürdürmeyi ve Dünya Kupası gol sayısını artırmayı hedefliyor.
Bayern Münih'in forvet oyuncusu, son maçta attığı iki golle Gary Lineker'in uzun süredir elinde tuttuğu İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en çok gol atan oyuncu rekoruna ulaştı. Şimdi ise Lineker'i geride bırakıp rekoru tek başına ele geçirmek için altın bir fırsat yakaladı.