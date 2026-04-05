Golcü ikili Tom Bischof ve Lennart Karl'ın, Aleksandar Pavlovic'in de dahil olduğu meşhur "Uno Connection" grubuna ait olması – rekor şampiyonluğuna sahip takımın genç oyuncuları, Fortnite oynamaktansa, sadece çocuklar ve büyükanneler arasında değil, herkesin çok sevdiği kart oyunu Uno'yu oynamayı tercih ediyorlar – ve Bayern'in en genç oyuncuları arasında yer almaları dikkat çekiciydi, ancak pek de şaşırtıcı değildi. Vincent Kompany yönetimindeki gençlik çılgınlığı hakkında yeterince yazıldı. Ancak şaşırtıcı olan, bu üç golün önceden haber verilmiş olmasıydı.

İki gol atan Tom Bischof'un golü için orta saha kaptanının bir uyarısı gerekmişti. "Maçtan önce Jo Kimmich, lütfen bir kez olsun kaleye şut çekmemi söyledi," dedi Bischof maçtan sonra DAZN'e. Antrenmanlarda bunu düzenli olarak yaptığını, ancak maçlarda şimdiye kadar uzak mesafeli şutlar için doğru pozisyonlara çok nadiren geldiğini belirten Bischof, bu sezon Münih ekibi için 33. resmi maçına kadar rekor şampiyonu için ilk gollerini atabilmesinin nedenini açıkladı.

Freiburg'da, nominal olarak sol bek olarak sahaya çıkan Bischof, maçın çok erken dakikalarında umut vaat eden alanlara girmişti; başlangıçta oldukça çekingen ve isabetsiz oynayan Münih ekibi tehlikeli hale geldiğinde, bu genellikle onun üzerinden ve onunla oluyordu.



