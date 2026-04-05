Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga
Filippo Cataldo

Çeviri:

Bayern Münih'teki "Mia san Mia" sloganı, UNO Connection'a da ulaştı: Real Madrid gelsin!

Tom Bischof ve Lennart Karl'ın FC Bayern'in Freiburg'daki maçını tersine çevirmeleri dikkat çekiciydi, ancak pek de şaşırtıcı değildi. Ancak maçtan sonra bu konuyla ilgili söyledikleri, gerçekten de şaşırtıcıydı. Bunun Real Madrid'e karşı oynanacak bir sonraki maç için ne anlama gelebileceği.

FC Bayern München'in SC Freiburg'a karşı uzatma dakikalarında attığı iki golün - ve ardından Bundesliga'nın 28. haftasında galibiyetin ardından patlayan coşkunun - şaşırtıcı yanı, bu gollerin atılmış olması değildi. 

Mükemmel bir oyun sergileyen, 2-0 öne geçmeyi hak eden, ancak maçın sonlarında giderek yorulan Freiburg'a karşı son saniyede elde edilen bu 3-2'lik galibiyet, uzatmaların son dakikalarında gelen bu geri dönüş gollerinin en az şaşırtıcı yanıydı; FC Bayern Münih, yılın bu ilk haftalarında muazzam bir formda.


  • Karl & Bischofgetty

    Golcü ikili Tom Bischof ve Lennart Karl'ın, Aleksandar Pavlovic'in de dahil olduğu meşhur "Uno Connection" grubuna ait olması – rekor şampiyonluğuna sahip takımın genç oyuncuları, Fortnite oynamaktansa, sadece çocuklar ve büyükanneler arasında değil, herkesin çok sevdiği kart oyunu Uno'yu oynamayı tercih ediyorlar – ve Bayern'in en genç oyuncuları arasında yer almaları dikkat çekiciydi, ancak pek de şaşırtıcı değildi. Vincent Kompany yönetimindeki gençlik çılgınlığı hakkında yeterince yazıldı. Ancak şaşırtıcı olan, bu üç golün önceden haber verilmiş olmasıydı. 

    İki gol atan Tom Bischof'un golü için orta saha kaptanının bir uyarısı gerekmişti. "Maçtan önce Jo Kimmich, lütfen bir kez olsun kaleye şut çekmemi söyledi," dedi Bischof maçtan sonra DAZN'e. Antrenmanlarda bunu düzenli olarak yaptığını, ancak maçlarda şimdiye kadar uzak mesafeli şutlar için doğru pozisyonlara çok nadiren geldiğini belirten Bischof, bu sezon Münih ekibi için 33. resmi maçına kadar rekor şampiyonu için ilk gollerini atabilmesinin nedenini açıkladı.

    Freiburg'da, nominal olarak sol bek olarak sahaya çıkan Bischof, maçın çok erken dakikalarında umut vaat eden alanlara girmişti; başlangıçta oldukça çekingen ve isabetsiz oynayan Münih ekibi tehlikeli hale geldiğinde, bu genellikle onun üzerinden ve onunla oluyordu. 


    Lennart Karl, FC Bayern Münih'in sezonun 100. golünü önceden tahmin etmişti

    Henüz 18 yaşına basmış olan Lennart Karl, Bischof’tan iki buçuk yaş daha genç olmasına rağmen, daha önce Münih ekibi adına dört kez gol atmış ve her zaman son derece sağlam bir özgüvene sahip bir oyuncuydu; ona sadece kendi kendine telkin yetmişti. "Evet, benim için gerçekten çok, çok inanılmaz bir duygu. Son dakikada gol atmak, bu çok özel bir şey. Aslında tüm bu süre boyunca kafamda formamı çıkarmak vardı ve sonra bir şekilde gerçekten de oldu. Neyse ki o pozisyonda sağ ayağım işe yaradı, top ağlara gitti ve bu tarif edilemez bir duyguydu," dedi Sky'a ve golünü bir şekilde önceden tahmin edip etmediğine dair biraz inanılmaz gelen soruya şu cevabı verdi: "Evet, bugün bir gol atacağım gibi bir his vardı içimde. Sonra tabii ki tam da öyle olması mükemmeldi. Sahaya girdim, gol attım ve sonra da her şey yolunda gitti."

    DAZN'de, bu sezon Münih ekibi adına Bundesliga'da 100. golü atan Karl, Bayern'de şu anda bir tür yenilmezlik hissi hakim olduğunu bile söylemişti. "Soyunma odasında da bununla her rakibi yenebileceğimizi konuştuk. Bundesliga, Şampiyonlar Ligi fark etmez. Sadece tam gaz devam edersek her rakibi yenebiliriz," dedi. 

    FC Bayern Münih oyuncuları acı çekmeyi öğrendi

    Bu açıdan durum oldukça uygun, çünkü bir sonraki rakip Real Madrid ve Münih ekibinin, özellikle de Oliver Kahn'ın Madrililer için "Bestia Negra" (Kara Canavar) olarak görüldüğü, yenilmesi çok zor bir rakip olduğu günler artık birkaç yıl geride kaldı.

    2024 Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki son karşılaşmada, Real ilk maçta 2-2 berabere kaldıktan sonra oldukça şanslı bir şekilde galip geldi; Bayern, Davies'in golüyle öne geçmişti, ancak Joselu 88. dakikada ve uzatmalarda attığı iki golle maçı çevirdi. Real yine Real'e özgü işler yaptı ve sonunda finalde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı kazandı.  

    O zamanlar Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern için Şampiyonlar Ligi'nde asıl mesele, oldukça berbat geçen bir sezonu kurtarmaktı. Şimdi Münih ekibi, "Mia san Mia" ruhunu genç yıldızlara bile aşılayan bir zihniyet canavarı olarak değil, aynı zamanda kıtanın en verimli ve formda takımı olarak Madrid'e gidiyor. Sadece gol yağmuru yaşatıp rakiplerini ezip geçen bir takım olarak değil, son zamanlarda acı çekmeyi de öğrenmiş, ancak sonunda yine de kazanmayı başaran bir takım olarak. 


  • FC Bayern - Maç programı: Önümüzdeki maçlar

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    7 Nisan Salı

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)

    11 Nisan Cumartesi

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

