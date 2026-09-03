Bayern Münih'teki hayal kırıklığından Premier League'in en iyisine! Ryan Gravenberch şimdi nerede? Eski Liverpool yıldızları, Hollandalı orta sahanın 2026'daki konumunu açıklıyor

Gravenberch'in şu anda hangi noktada olduğu, Münih'teki kötü günlerin ve şampiyonluk sevincinin ardından sorulduğunda, Betinia NJ iş birliğiyle konuşan Hamann, GOAL'e şunları söyledi: “Bence ikisinin arasında, muhtemelen şampiyonluk kazanılan sezondaki hâline biraz daha yakın.

“Münih'e geldi ve bir şekilde süre alamadı, bunun sonucunda Dünya Kupası kadrosunun da dışında kaldı. Liverpool'a geldiğinde ise bence birkaç sezon önce tam anlamıyla sansasyon yaratmıştı.

“Geçen yıl zorlu bir sezondu çünkü [Mohamed] Salah meselesi vardı ve bence takım içinde sürtüşmeler yaşandı. Sonra çok büyük paralar ödeyerek oyuncular alıyorsunuz. Santrfor [Alexander] Isak fit değil. [Hugo] Ekitike iyi iş çıkarıyor. [Florian] Wirtz bunu yapamıyor.

“Şimdi, eğer o ön libero pozisyonunda ya da merkez orta saha pozisyonunda oynuyorsanız, göreviniz çocukları topla buluşturmak, kanatta topla buluşturmak ve topu onlara hızlıca vermektir ki dönebilsinler. Çünkü bir dokunuş daha yaparsanız belki topu onlara verirsiniz ama biri baskıya gelir, onlar da dönemaz. Ama onlara iyi bir top verdiğinizde, bundan sonra ne yapacakları her zaman onlara bağlıdır.

“Yani Gravenberch, Wirtz'e ya da Salah'a mükemmel bir pas atabilir ama onlar topu kaybederse kimse o pası konuşmaz. Bence geçen sezonki sorun şuydu: Hücum oyuncularına baktığınızda [Cody] Gakpo çok hayal kırıklığı yarattı. Salah, akan oyunda gol atmakta gerçekten çok zorlandı. Wirtz ise sezon genelinde muhtemelen sadece bir ya da iki iyi maç çıkardı.

“Dolayısıyla onlara top veriyorsanız, iyi bir şey yapıyorsanız ama onlar gerçekten hiçbir şey yapmıyorsa, insanlar da ‘peki Gravenberch aslında ne yaptı?’ diyecektir. Ama topu alıp bir gol hazırlasalar ve golü atsalar, bu kez de ‘iş onunla başladı’ derlerdi.

“Bence bu pozisyondaki bir oyuncuyu değerlendirmek her zaman zordur çünkü önünüzdeki oyunculara çok bağlısınız. Onu tamamen savunmak da istemiyorum çünkü zaman zaman o da iyi oynamadı, [Alexis] Mac Allister da iyi oynamadı.

“Ben hâlâ onun çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum; güçlü bir oyuncu ve oyunu çok iyi görüyor. Tehlikeyi sezme konusunda da savunma zihniyetine sahip. Onu beğeniyorum ve bence Liverpool yeniden eski seviyesine dönmek istiyorsa, ki bunun bu sezon çok zor olacağını düşünüyorum, ona kesinlikle ihtiyaç duyacak.”