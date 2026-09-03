Getty
Çeviri:
Bayern Münih'teki hayal kırıklığından Premier League'in en iyisine! Ryan Gravenberch şimdi nerede? Eski Liverpool yıldızları, Hollandalı orta sahanın 2026'daki konumunu açıklıyor
Ajax'ta en genç ilk maçına çıkan oyuncu ve Bayern'de yaşanan zorluklar
Gravenberch, Ajax'taki efsanevi akademi sisteminin bir ürünü. Bu da onun, 16 yaş 130 günlükken A takımda rekor kıran bir ilk maçına çıkmadan önce alabileceği en iyi eğitimi aldığı anlamına geliyor. Böylece Amsterdam ekibinin Eredivisie'de forma giyen en genç oyuncusu oldu.
Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayern, 2022'de devreye girdi ancak Allianz Arena'da yalnızca bir tam sezon geçirdi ve bu süreçte 33 maça çıktı, ardından İngiltere'nin yolunu tuttu. Almanya'da düzenli olarak ilk 11'de başlamakta zorlandı.
- Getty
Şampiyonluk kazanan isimden Liverpool'daki rolüne dair sorulara yanıt
Liverpool'a geldiğinde hâlâ en parlak yeteneklerden biri olarak görülüyordu ve oyunundaki tüm potansiyeli ortaya çıkaracak birine ihtiyaç vardı. Jurgen Klopp bunu tam olarak başaramadı, ancak Arne Slot bir lig şampiyonluğu daha kazandırırken bunu yaptı. Gravenberch o sezon Premier League'de sadece bir maç kaçırdı.
Enerjik Hollandalı geçen sezon da neredeyse her maçta sahadaydı, ancak 2025-26'da takımın genel standardı düştü, bu da kupasız bir sezon ve beşincilikle sonuçlanan bir kampanyaya yol açtı. Liverpool'un Gravenberch'i doğru kullanıp kullanmadığına dair zaman zaman soru işaretleri oluştu; çünkü Virgil van Dijk'ın hemen önünde oturacak ve hafif aksayan dörtlü savunmaya çok ihtiyaç duyulan korumayı sağlayacak birine ihtiyaç vardı.
Premier League'in en iyileri: Gravenberch nerede?
Gravenberch'in şu anda hangi noktada olduğu, Münih'teki kötü günlerin ve şampiyonluk sevincinin ardından sorulduğunda, Betinia NJ iş birliğiyle konuşan Hamann, GOAL'e şunları söyledi: “Bence ikisinin arasında, muhtemelen şampiyonluk kazanılan sezondaki hâline biraz daha yakın.
“Münih'e geldi ve bir şekilde süre alamadı, bunun sonucunda Dünya Kupası kadrosunun da dışında kaldı. Liverpool'a geldiğinde ise bence birkaç sezon önce tam anlamıyla sansasyon yaratmıştı.
“Geçen yıl zorlu bir sezondu çünkü [Mohamed] Salah meselesi vardı ve bence takım içinde sürtüşmeler yaşandı. Sonra çok büyük paralar ödeyerek oyuncular alıyorsunuz. Santrfor [Alexander] Isak fit değil. [Hugo] Ekitike iyi iş çıkarıyor. [Florian] Wirtz bunu yapamıyor.
“Şimdi, eğer o ön libero pozisyonunda ya da merkez orta saha pozisyonunda oynuyorsanız, göreviniz çocukları topla buluşturmak, kanatta topla buluşturmak ve topu onlara hızlıca vermektir ki dönebilsinler. Çünkü bir dokunuş daha yaparsanız belki topu onlara verirsiniz ama biri baskıya gelir, onlar da dönemaz. Ama onlara iyi bir top verdiğinizde, bundan sonra ne yapacakları her zaman onlara bağlıdır.
“Yani Gravenberch, Wirtz'e ya da Salah'a mükemmel bir pas atabilir ama onlar topu kaybederse kimse o pası konuşmaz. Bence geçen sezonki sorun şuydu: Hücum oyuncularına baktığınızda [Cody] Gakpo çok hayal kırıklığı yarattı. Salah, akan oyunda gol atmakta gerçekten çok zorlandı. Wirtz ise sezon genelinde muhtemelen sadece bir ya da iki iyi maç çıkardı.
“Dolayısıyla onlara top veriyorsanız, iyi bir şey yapıyorsanız ama onlar gerçekten hiçbir şey yapmıyorsa, insanlar da ‘peki Gravenberch aslında ne yaptı?’ diyecektir. Ama topu alıp bir gol hazırlasalar ve golü atsalar, bu kez de ‘iş onunla başladı’ derlerdi.
“Bence bu pozisyondaki bir oyuncuyu değerlendirmek her zaman zordur çünkü önünüzdeki oyunculara çok bağlısınız. Onu tamamen savunmak da istemiyorum çünkü zaman zaman o da iyi oynamadı, [Alexis] Mac Allister da iyi oynamadı.
“Ben hâlâ onun çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum; güçlü bir oyuncu ve oyunu çok iyi görüyor. Tehlikeyi sezme konusunda da savunma zihniyetine sahip. Onu beğeniyorum ve bence Liverpool yeniden eski seviyesine dönmek istiyorsa, ki bunun bu sezon çok zor olacağını düşünüyorum, ona kesinlikle ihtiyaç duyacak.”
- Getty
Liverpool fikstürü 2026-27: Sıradaki maç Ipswich deplasmanında
Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası finallerinde ülkesi adına forma giyen Gravenberch, Liverpool’un 2026-27 sezonundaki Newcastle deplasmanındaki açılış maçına ilk 11’de başladı, ancak son olarak Liverpool’un Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldığı maçta kulübeden gelerek 19 dakika süre aldı. Andoni Iraola, elindeki oyuncuları hâlâ tanımaya çalışıyor.
İspanyol teknik adam, Liverpool’un cuma günü yeni yükselen Ipswich deplasmanına çıkacağı maçta bir kez daha ilk 11’ini belirleyecek. Portman Road’da Hollanda sertliğinin de planlarının bir parçası olması gerekiyor; pahalı bir şekilde kurulmuş kadronun en üst seviyede performans gösterebilmesi için oturmuş bir sistem şart.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun