"Bayern Münih'te uzun süre kalacağından emin değilim": FCB, süperstar hakkında karamsar bir tahminle karşı karşıya

Desailly, vatandaşı hakkında "kendine özgü bir sınıf" ve "Bayern'in hücum motoru" olduğunu söyleyerek övgüde bulundu. "Topu kullanış şekli gerçekten inanılmaz. Ayrıca sistem içinde sergilediği disiplin de oldukça etkileyici. O, en üst sınıfa ait bir oyuncu," diye devam etti eski dünya çapındaki savunma oyuncusu.

2024 yılında 53 milyon euro transfer ücreti karşılığında Crystal Palace'tan Münih'e transfer olan Olise, Bayern'de dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geldi. Dolayısıyla, Fransız milli oyuncunun olası bir ayrılığı FCB'yi oldukça zor durumda bırakacaktır.

Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Real Madrid, FC Barcelona ve FC Liverpool gibi kulüpler Olise ile anılmıştı. Sport Bild'in Mart ayı sonunda bildirdiği gibi, Liverpool Olise için 200 milyon euro ödemeye bile hazırdı.