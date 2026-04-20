Sport1'in haberine göre, eski Fransız milli futbolcu ve 1998 Dünya Şampiyonu, Pazartesi günü Madrid'de düzenlenen Laureus Dünya Spor Ödülleri töreninin kenarında Olise hakkında "Bayern Münih'te uzun süre kalacağından emin değilim" dedi.
"Bayern Münih'te uzun süre kalacağından emin değilim": FCB, süperstar hakkında karamsar bir tahminle karşı karşıya
Desailly, vatandaşı hakkında "kendine özgü bir sınıf" ve "Bayern'in hücum motoru" olduğunu söyleyerek övgüde bulundu. "Topu kullanış şekli gerçekten inanılmaz. Ayrıca sistem içinde sergilediği disiplin de oldukça etkileyici. O, en üst sınıfa ait bir oyuncu," diye devam etti eski dünya çapındaki savunma oyuncusu.
2024 yılında 53 milyon euro transfer ücreti karşılığında Crystal Palace'tan Münih'e transfer olan Olise, Bayern'de dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geldi. Dolayısıyla, Fransız milli oyuncunun olası bir ayrılığı FCB'yi oldukça zor durumda bırakacaktır.
Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Real Madrid, FC Barcelona ve FC Liverpool gibi kulüpler Olise ile anılmıştı. Sport Bild'in Mart ayı sonunda bildirdiği gibi, Liverpool Olise için 200 milyon euro ödemeye bile hazırdı.
Michael Olise ile vedalaşma mı? FC Bayern oldukça rahat görünüyor
Olise, Bayern ile 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmeye sahip. Bu nedenle, Alman şampiyonunun yetkilileri, en önemli oyuncularından birinin geleceği konusunda son derece sakin bir tavır sergiledi. Bayern'in yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen, Sport Bild'e verdiği demeçte, "Hangi kulüp ona göz kırparsa kırpsın: FC Bayern'de oynayanlar, FC Bayern'de neye sahip olduklarını bilirler" dedi. Spor direktörü Max Eberl ise yaz aylarında Olise'nin ayrılması olasılığına ilişkin olarak, "Bu konuda hiç kafa yormuyoruz" açıklamasında bulundu.
Desailly ise Olise'nin bir sonraki durağı olarak aklında somut bir kulüp olmadığını belirtti, ancak yine de şunları söyledi: "O genç, önce Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyelim. Sözleşme şartlarını bilmiyorum. Yeteneği o kadar büyük ki, belki Premier League'e gider. Onlar en iyileri istiyorlar. O da en iyilerden biri."
Premier League'de Olise, Londra doğumlu oyuncu Bayern'e transfer olmadan önce Crystal Palace formasıyla 82 kez sahaya çıktı. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon FCB formasıyla 44 maçta 47 gol katkısı (18 gol, 29 asist) kaydetti. Olise, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanan iki çeyrek final maçında da göz doldurdu.
FC Bayern Münih: Michael Olise ve arkadaşları üçlü kupayı hedefliyor
Pazar günü Bayern, VfB Stuttgart'ı 4-2 yenerek 30. Bundesliga haftasında şampiyonluğu garantilemişti. Maç sonrası kutlamalarda Olise, özel olarak hazırlanan şampiyonluk forması giymediği ve şampiyonluk fotoğrafında da görünmediği için iki kez şaşkınlık yarattı.
Zaten parti çok uzun sürmedi, çünkü sezonun geri kalanında mümkünse iki şampiyonluk daha Münih'e gelmesi bekleniyor. Çarşamba günü Olise ve arkadaşlarını Bayer Leverkusen'de DFB Kupası yarı finali bekliyor; Mayıs sonunda oynanacak finalde ise ya VfB Stuttgart ya da SC Freiburg ile karşılaşacaklar.
Ayrıca, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımı, Real Madrid'e karşı sergilediği muhteşem performansın ardından, Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanma hayallerini sürdürüyor. Yarı finalde Bayern, bir sonraki dev rakibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak; ilk maç 28 Nisan'da Fransa'da oynanacak. Sekiz gün sonra ise PSG, rövanş maçı için Münih'e konuk olacak.
Michael Olise: FC Bayern'deki istatistikleri
Oyunlar
99
Gol
38
Asist
52
Şampiyonluk
2 kez Almanya Şampiyonu (2025, 2026), 1 kez Almanya Süper Kupası Şampiyonu (2025)