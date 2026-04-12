Bayern Münih'te de "ara sıra hatalar oluyor": Toni Kroos, Real Madrid'i henüz pes etmemiş durumda ve ilk maçta kendisini neyin şaşırttığını açıklıyor

Kroos, Bayern'in ikinci golle "maçı tamamen kontrol altına aldığını" söyledi. "Aslında onların hakimiyetini sürdürmelerini ve hatta farkı daha da açmalarını bekliyordum. Topa sahip olarak kontrolü elinde tutmalarını ve muhtemelen üçüncü, dördüncü ya da beşinci golü atmalarını bekliyordum - ama tam tersi oldu."

Maçın sonuna kadar Münih ekibinin hakimiyeti yerine, ikinci yarı boyunca Real giderek daha tehlikeli hale geldi. Bayern kalesinde muhteşem bir performans sergileyen Manuel Neuer birçok büyük gol fırsatını engelledi, ancak 74. dakikada 40 yaşındaki kaleci de çaresiz kaldı ve Kylian Mbappe, İspanyol ekibi açısından 1-2'lik skoru belirleyen golü attı.

Kroos, rövanş maçı için Mbappe veya Vinicius Junior'un bireysel yeteneklerine güveniyor. "Burada görüldüğü gibi: Bayern her şeyi savunarak engellemiyor, ara sıra hatalar da oluyor," diye vurguladı 2024'te kariyerini sonlandıran eski Alman milli oyuncu. "Örneğin Vini ve Mbappe'yi Stanisic (Josip, ed.) veya Laimer (Konrad, ed.) ile karşılaştırırsanız, bire birde her zaman bir şeyler olur, bunu tartışmamıza gerek yok."

Kroos, Real'in Allianz Arena'da ilk maça kıyasla "kontrataklardan başka, topla ilgili bir iki çözüm daha bulması gerektiğini" açıkladı. "Bir noktada biraz açılmak, kendi çözümlerini bulmak için oyuna katılmak zorunda kalacaksın. Bu, genellikle onların çok zorlandıkları bir sorun olmuştur."