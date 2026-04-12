Kroos, kardeşi Felix ile birlikte sunduğu "Einfach mal Luppen" adlı podcast'te Çarşamba günkü rövanş maçı hakkında şunları söyledi: "Bana göre, Real açısından tur atlama şansıyla 70. dakikaya gelmek zorundasın." "Oraya 0-0, 1-1 veya 1-0 önde gidersen, o zaman tekrar kafan yerinde olur. Real her zaman tehlikeli olacaktır ve her zaman tehlikeli olarak değerlendirilecektir, Bayern'in evinde bile."
Bayern Münih'te de "ara sıra hatalar oluyor": Toni Kroos, Real Madrid'i henüz pes etmemiş durumda ve ilk maçta kendisini neyin şaşırttığını açıklıyor
Bayern, Salı günü oynanan ilk maçta devre arasına kısa bir süre kala Luis Diaz'ın golüyle öne geçmişti; ikinci yarı başlar başlamaz Harry Kane skoru artırdı. Alman şampiyonunun bundan sonra işi erken bitirmemesi Kroos'u şaşırttı.
"2-0'lık üstünlükle, maçı zihinsel olarak bitirip tüm şüpheleri ortadan kaldırabilirdik. Bayern'in bundan sonra biraz geri çekilmeye ve daha az yoğunlukla savunmaya başlaması beni şaşırttı" dedi 2014 yılında Münih'ten Madrid'e transfer olan ve Real'de geçirdiği on yıl boyunca beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarıya imza atan Kroos.
Toni Kroos hala Real Madrid'e inanıyor: "Bayern de her şeyi savunarak kazanmıyor"
Kroos, Bayern'in ikinci golle "maçı tamamen kontrol altına aldığını" söyledi. "Aslında onların hakimiyetini sürdürmelerini ve hatta farkı daha da açmalarını bekliyordum. Topa sahip olarak kontrolü elinde tutmalarını ve muhtemelen üçüncü, dördüncü ya da beşinci golü atmalarını bekliyordum - ama tam tersi oldu."
Maçın sonuna kadar Münih ekibinin hakimiyeti yerine, ikinci yarı boyunca Real giderek daha tehlikeli hale geldi. Bayern kalesinde muhteşem bir performans sergileyen Manuel Neuer birçok büyük gol fırsatını engelledi, ancak 74. dakikada 40 yaşındaki kaleci de çaresiz kaldı ve Kylian Mbappe, İspanyol ekibi açısından 1-2'lik skoru belirleyen golü attı.
Kroos, rövanş maçı için Mbappe veya Vinicius Junior'un bireysel yeteneklerine güveniyor. "Burada görüldüğü gibi: Bayern her şeyi savunarak engellemiyor, ara sıra hatalar da oluyor," diye vurguladı 2024'te kariyerini sonlandıran eski Alman milli oyuncu. "Örneğin Vini ve Mbappe'yi Stanisic (Josip, ed.) veya Laimer (Konrad, ed.) ile karşılaştırırsanız, bire birde her zaman bir şeyler olur, bunu tartışmamıza gerek yok."
Kroos, Real'in Allianz Arena'da ilk maça kıyasla "kontrataklardan başka, topla ilgili bir iki çözüm daha bulması gerektiğini" açıkladı. "Bir noktada biraz açılmak, kendi çözümlerini bulmak için oyuna katılmak zorunda kalacaksın. Bu, genellikle onların çok zorlandıkları bir sorun olmuştur."
FC Bayern - Real Madrid: Rövanş maçı öncesinde farklı son hazırlık maçları
Bayern'e karşı alınan yenilginin üzerinden üç gün geçtikten sonra Real, Cuma günü bir başka hayal kırıklığı yaşadı. LaLiga'da Madrid ekibi, evinde FC Girona ile oynadığı maçta - yine hakem tartışmaları da dahil olmak üzere - 1-1'den öteye gidemedi. FC Barcelona, olağanüstü performans gösteren Lamine Yamal'ın da katkılarıyla ertesi gün Espanyol ile oynadığı şehir derbisini 4-1 kazandığı için, sezonun bitimine yedi hafta kala Real'in liderle arasındaki puan farkı şimdiden dokuz puana çıktı.
Bayern'in rövanş maçı öncesi genel provası, Cumartesi akşamı FC St. Pauli'yi 5-0 mağlup ederek çok daha sevindirici geçti. FCB, 1971/72 sezonundaki kendi Bundesliga gol rekorunu (101 gol) aştı; Leon Goretzka ise galibiyet golünü attı. 29. haftanın ardından Bayern, Bundesliga'da şimdiden 105 gole ulaştı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine genel bakış
Atlético Madrid - FC Barcelona
İlk maç: 2-0
İkinci maç: Salı (14 Nisan), 21:00
FC Liverpool - Paris Saint-Germain
Gidiş maçı: 0:2
Rövanş: Salı (14 Nisan), 21:00
FC Bayern Münih - Real Madrid
İlk maç: 2:1
Rövanş: Çarşamba (15 Nisan), 21:00
FC Arsenal - Sporting Lizbon
İlk maç: 1-0
Rövanş: Çarşamba (15 Nisan), 21:00