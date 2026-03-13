Bayern Münih'te büyük değişiklik mi olacak? Vincent Kompany'nin takımı üçlü zafer için mücadele etmesine rağmen transfer sorumlusunun geleceği hala belirsiz

Kompany sahada Bayern'i yeniden canlandırırken, Allianz Arena'nın perde arkasında bir güç mücadelesi yaşanıyor. Bir zamanlar kulübün yeni döneminin mimarı olarak görülen Eberl, şu anda yönetim kurulunun yoğun incelemesine maruz kalıyor. Sport Bild'in haberine göre, liderliğine olan iç güvenin sarsılmasıyla birlikte geleceği hiç de garanti değil.

Saebener Strasse'deki atmosfer giderek daha değişken hale geldi. Bayern'in Bundesliga'daki hakimiyeti ve üçlü kupayı kovalamasına rağmen, Eberl ile diğer üst düzey yetkililer arasındaki ilişkinin soğuduğu bildiriliyor. Bu sınırsız güven eksikliği, sözleşmesinin 2027'de sona ermeden önce görev süresinin kısaltılabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.