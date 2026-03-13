AFP
Bayern Münih'te büyük değişiklik mi olacak? Vincent Kompany'nin takımı üçlü zafer için mücadele etmesine rağmen transfer sorumlusunun geleceği hala belirsiz
Allianz Arena'da iç çatışma
Kompany sahada Bayern'i yeniden canlandırırken, Allianz Arena'nın perde arkasında bir güç mücadelesi yaşanıyor. Bir zamanlar kulübün yeni döneminin mimarı olarak görülen Eberl, şu anda yönetim kurulunun yoğun incelemesine maruz kalıyor. Sport Bild'in haberine göre, liderliğine olan iç güvenin sarsılmasıyla birlikte geleceği hiç de garanti değil.
Saebener Strasse'deki atmosfer giderek daha değişken hale geldi. Bayern'in Bundesliga'daki hakimiyeti ve üçlü kupayı kovalamasına rağmen, Eberl ile diğer üst düzey yetkililer arasındaki ilişkinin soğuduğu bildiriliyor. Bu sınırsız güven eksikliği, sözleşmesinin 2027'de sona ermeden önce görev süresinin kısaltılabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.
Sözleşme müzakereleriyle ilgili anlaşmazlık
Gerginliğin ana kaynağı, Eberl'in kulübün maaş bütçesini yönetme şeklinden kaynaklanıyor. Hiyerarşinin bazı üyeleri, sözleşme yenilemeleri sırasında Eberl'in fazla cömert davrandığını ve bunun sürdürülemez bir mali yapıya yol açtığını düşünüyor. Bu iç anlaşmazlıklar, eski RB Leipzig yöneticisinin kulübün uzun vadeli kimliğine gerçekten uygun olup olmadığı konusunda daha geniş bir tartışma başlattı.
Eski teknik direktör Felix Magath, kulüp efsanelerinin gölgesinde kalmanın zorluğuna dikkat çekerek bu rolün zorluğunu vurguladı. Magath, "Uli Hoeness'ten sonra FC Bayern'de hangi teknik direktör uzun süre görevde kaldı, bilmiyorum. Bu çok zor bir durum" dedi. "Bu büyük eski liderler hala evrenin bir yerinde dolaşıyor. Bu nedenle, şimdi sorumluluk verilen birinin bu sorumluluğa gerçekten layık olması zor."
Eberl fırtınaya rağmen sakinliğini koruyor
Eberl ise spekülasyonlar doruk noktasına ulaşırken profesyonel bir tavır sergilemeye çalışıyor. Bayer Leverkusen ile oynanacak kritik Bundesliga maçı öncesinde, kulübün acil sportif hedeflerine odaklanmak için dış etkenleri görmezden geldiğini açıkça belirtti. Sezonun sonuna yaklaşırken, sportif direktör yönetim kurulundaki eleştirileri susturmak için kupa başarısına güveniyor, ancak geleceği ile ilgili nihai kararın Mayıs ayına kadar alınması beklenmiyor.
Eberl, basın toplantısında söylentilere doğrudan değindi: "Bu haberler beni rahatsız etmiyor. Eleştiri her zaman vardır. Ben kendi işime ve takımımızın işine odaklanıyorum. İşler bizim için iyi gidiyor ve bu sezon çok şey başarabiliriz. Odak noktamız da bu."
İç halefiyet planı
Eğer ayrılık gerçekleşirse, rekor şampiyonu bir yedek oyuncu aramak için çok uzağa gitmek zorunda kalmayabilir. Kulüp içinde, CEO Jan-Christian Dreesen ve sportif direktör Christoph Freund ikilisinin, pahalı bir dış kaynaklı işe alım yapmaya gerek kalmadan Eberl'in sorumluluklarını üstlenebileceği yönünde bir inanç giderek güçleniyor. Bu, stratejide önemli bir değişiklik anlamına gelir ve kulübü birkaç yıldır tanımlayan büyük isimli yönetici modelinden uzaklaşılmasına yol açabilir, ancak Markus Krosche gibi dış adayların gündemden çıkarıldığı bildiriliyor.
Bu arada, sahada Kompany, Bayern'in bu sezon kalan kupaları da kazanması için mücadele edecek. Bayern, hala üçlü kupayı kazanma potansiyeline sahip. Die Roten, en yakın rakibi Borussia Dortmund'a 11 puan fark atarak Bundesliga tablosunun zirvesinde yer alırken, DFB-Pokal'da da Leverkusen ile yarı finalde karşılaşacak. Ayrıca, Bavyeralılar Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta'yı 6-1'lik ezici bir skorla mağlup etti.
