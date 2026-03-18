Bayern Münih, "şu anki en güçlü takım" olarak nitelendirilirken, eski forvet Harry Kane ve arkadaşlarının Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını öngörüyor

Bavyera'da geçirdiği 12 sezon boyunca 25 kupa kazanan eski kanat oyuncusu, kulübün bir Avrupa şampiyonluğu daha kazanabileceğinden emin. Ribery, Bayern'i açıkça şampiyonluk adayı olarak göstererek şöyle konuştu: "Bayern sadece çok güçlü değil, aynı zamanda iyi bir performans sergiliyor. Bana göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanma konusunda en büyük favori onlar."

2013'teki ünlü üçlü kupayı da içeren kendi şanlı dönemini değerlendiren Fransız oyuncu, bu kadar istikrarlı bir başarıyı besleyen eşsiz ortamı vurguladı. O şöyle açıkladı: "Kazanıyorlar çünkü harika bir kültürleri var, yüksek düzeyde profesyonellik var ve aynı zamanda tam bir aile gibiler. Taraftarları tarafından bir efsane olarak görülmekten mutluluk duyuyorum; kazandığımız her şeyle tarih yazdık. Bunu birlikte başardık çünkü o zaman da, şimdi olduğu gibi, harika değerlere sahiptik."