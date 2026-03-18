Bayern Münih, "şu anki en güçlü takım" olarak nitelendirilirken, eski forvet Harry Kane ve arkadaşlarının Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını öngörüyor
Bayern, Almanya ve Avrupa'da üstünlük kuruyor
La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Ribery, geçen Salı günü Şampiyonlar Ligi ilk maçında Bundesliga lideri Bayern'in Atalanta'yı 6-1'lik skorla ezip geçmesini izledikten sonra hayranlık duyduğunu dile getirdi. Fransız oyuncu, Harry Kane ve Michael Olise gibi isimlerin tam kapasiteyle performans gösterdiği bu kadronun, kıtada eşi benzeri olmadığını düşünüyor: "Şu anda kesinlikle en güçlü takım onlar. Her alanda en üst seviyedeler: teknik, taktik ve fiziksel olarak. Onlar başka bir ligde oynuyorlar, bunu herkes gördü."
Şampiyonlar Ligi zaferinin favorileri
Bavyera'da geçirdiği 12 sezon boyunca 25 kupa kazanan eski kanat oyuncusu, kulübün bir Avrupa şampiyonluğu daha kazanabileceğinden emin. Ribery, Bayern'i açıkça şampiyonluk adayı olarak göstererek şöyle konuştu: "Bayern sadece çok güçlü değil, aynı zamanda iyi bir performans sergiliyor. Bana göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanma konusunda en büyük favori onlar."
2013'teki ünlü üçlü kupayı da içeren kendi şanlı dönemini değerlendiren Fransız oyuncu, bu kadar istikrarlı bir başarıyı besleyen eşsiz ortamı vurguladı. O şöyle açıkladı: "Kazanıyorlar çünkü harika bir kültürleri var, yüksek düzeyde profesyonellik var ve aynı zamanda tam bir aile gibiler. Taraftarları tarafından bir efsane olarak görülmekten mutluluk duyuyorum; kazandığımız her şeyle tarih yazdık. Bunu birlikte başardık çünkü o zaman da, şimdi olduğu gibi, harika değerlere sahiptik."
Saat gibi işleyen verimlilik
Bu değerlendirme, kulübü Avrupa’nın en güçlü takımı olarak nitelendiren eski Bayern kalecisi ve CEO’su Oliver Kahn’ın görüşleriyle örtüşüyor. Alman efsane, geçtiğimiz günlerde Sky Sport’a verdiği demeçte, kadrodaki muazzam derinliğin büyük kupalar için tarihi bir işaret olduğunu vurguladı ve rotasyona rağmen kalitenin neredeyse hiç düşmediğini belirtti. “Bayern’in Şampiyonlar Ligi’ni kolayca kazanacağını söyleyecek kadar ileri gitmezdim; durum öyle değil. Ancak şu anda, benim için, futbol oynama şekilleriyle Avrupa'nın en iyi takımı onlar," dedi Kahn. Takımın şu anda "neredeyse saat gibi" oynadığını ekleyen Kahn, ancak son zamanlarda zorlu rakiplerle karşılaşmamalarının sakıncalarına da dikkat çekti.
Bayern Münih için bundan sonra ne olacak?
Kompany'nin takımı, bu akşam Atalanta ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına odaklanıyor. Ligde ise 67 puanla Bundesliga tablosunun zirvesinde rahat bir konumdalar ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un dokuz puan önünde yer alıyorlar. Lig mücadeleleri Cumartesi günü Union Berlin'e karşı oynayacakları iç saha maçıyla devam edecek; ardından Nisan ayında Freiburg ve St. Pauli deplasmanları onları bekliyor. Tarihi bir üçlü kupayı kazanma yolunda ilerleyen takım, 22 Nisan'da DFB-Pokal yarı finalinde Bayer Leverkusen'e konuk olmadan önce, dördüncü sıradaki Stuttgart ile önemli bir iç saha maçı oynayacak.
