Genç oyuncu için herhangi bir çıkış ihtimali, Bayern'in halefiyet planı nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor; zira Urbig, Neuer'in gelecekteki halefi olarak net şekilde belirlenmiş durumda. Yeni 1 numarayı desteklemek için kulüp yöneticilerinin, sözleşmesi Tyneside'da da Haziran 2027'de sona erecek olan Newcastle United'ın tecrübeli kalecisi Nick Pope'u kısa listeye aldığı bildirildi. İngiltere Milli Takımı'nda 10 kez forma giymiş bir oyuncunun peşine düşülmesi, altyapıdan gelen oyuncular için üst düzeyde fırsatların öngörülebilir gelecekte de ciddi şekilde sınırlı kalacağı gerçeğini daha da pekiştiriyor.