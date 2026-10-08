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Bayern Münih, sözleşme yenileme çıkmazı sürerken genç kaleci Leonard Prescott'ın bonservissiz ayrılma ihtimaliyle karşı karşıya
Sözleşme görüşmeleri büyük bir çıkmaza girdi
Bayern yöneticileri, Prescott'ın sözleşmesi 2027 yazında sona ermeden önce uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için zamana karşı yarışıyor. Sky podcast'i "Mia san vier"e göre, A takıma giden uygulanabilir bir yolun bulunmaması nedeniyle görüşmeler çıkmaza girdi. Bu çıkmaz, Almanya ve Avrupa genelindeki talipleri alarma geçirdi; onlar da genç oyuncuyu bedelsiz transferle kadrolarına katmak için şimdiden pozisyon alıyor.
- Getty Images Sport
Sakatlık krizi, A takıma hızlı çağrılmayı beraberinde getirdi
ABD doğumlu genç yetenek, Vincent Kompany'nin Mart 2026'da benzeri görülmemiş bir kaleci sıkıntısıyla karşı karşıya kalmasıyla gündeme taşındı. Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jonas Urbig ve Leon Klanac'ın tamamı sakatken, o dönem 16 yaşında olan file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya karşı oynanan maçta sürpriz şekilde yedek kulübesinde yer aldı. Kadroya dahil edilmesi için acil ebeveyn izni ve gece çalışma onayı gerekti; bu da yalnızca iki yıl önce Allianz Arena'da top toplayıcı olarak görev yapan bir genç için hızlı yükselişin son halkası oldu.
Halefiyet planlaması, A takım yolunu tıkıyor
Genç oyuncu için herhangi bir çıkış ihtimali, Bayern'in halefiyet planı nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor; zira Urbig, Neuer'in gelecekteki halefi olarak net şekilde belirlenmiş durumda. Yeni 1 numarayı desteklemek için kulüp yöneticilerinin, sözleşmesi Tyneside'da da Haziran 2027'de sona erecek olan Newcastle United'ın tecrübeli kalecisi Nick Pope'u kısa listeye aldığı bildirildi. İngiltere Milli Takımı'nda 10 kez forma giymiş bir oyuncunun peşine düşülmesi, altyapıdan gelen oyuncular için üst düzeyde fırsatların öngörülebilir gelecekte de ciddi şekilde sınırlı kalacağı gerçeğini daha da pekiştiriyor.
- Getty Images Sport
Fiziksel toparlanma, transfer kararını şekillendiriyor
Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, haziran ayında geçirdiği menisküs sakatlığının ardından dönüş sürecini sürdürürken hâlâ sahalardan uzak. Tam olarak hazır hale ne zaman geleceği, bir sonraki adımını büyük ölçüde belirleyecek; Avrupa genelindeki scoutlar da gelecek transfer dönemi öncesinde iyileşme sürecini yakından takip ediyor. Bayern şimdi kritik bir kararla karşı karşıya: düzenli kiralık forma süresi içeren uygulanabilir bir yol haritası çizmek ya da değerli akademi oyuncusunun bonservissiz ayrılma riskiyle yüzleşmek.
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