Bayern Münih, sol bek oyuncusunun bu yaz bedelsiz olarak ayrılacağını doğruladı

Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, savunma oyuncusunun hem saha içinde hem de saha dışında takıma yaptığı katkıyı övgüyle bahsetti. Eberl, Guerreiro'nun profesyonelliği ve karakterinin, Alman devinin geçirdiği geçiş dönemlerinde bile kulüpte geçirdiği süre boyunca soyunma odası atmosferinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Eberl şunları söyledi: “Rapha ile birlikte geçirdiğimiz zaman için ona teşekkür etmek istiyoruz: Sahada her zaman güvenebileceğimiz biriydi ve ayrıca, onun gibi karakterde olan insanlar her soyunma odasını zenginleştirir. Onunla olan sohbetlerimiz güvene ve anlayışa dayalı, çok iyiydi. Şimdi yaz aylarına kadar hedeflerimize odaklanıyoruz; birlikte çok daha fazlasını başarmak istiyoruz.”