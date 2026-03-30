Çeviri:
Bayern Münih, sol bek oyuncusunun bu yaz bedelsiz olarak ayrılacağını doğruladı
Yaz transferi için karşılıklı anlaşmaya varıldı
Bayern'de geçirdiği süre boyunca Portekizli milli oyuncu, kulübün hem Bundesliga şampiyonluğunu hem de DFL-Supercup'ı kazanmasına katkıda bulunarak güvenilir bir isim oldu. Ayrılık kararı karşılıklı rıza ile alınmış gibi görünüyor; her iki taraf da, tecrübeli savunma oyuncusu veda etmeden önce yeni kupa zaferleri peşinde koşarken, mevcut sezonu başarılı bir şekilde tamamlamaya odaklanmış durumda.
Max Eberl, Portekizli tecrübeli oyuncuya saygılarını sundu
Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, savunma oyuncusunun hem saha içinde hem de saha dışında takıma yaptığı katkıyı övgüyle bahsetti. Eberl, Guerreiro'nun profesyonelliği ve karakterinin, Alman devinin geçirdiği geçiş dönemlerinde bile kulüpte geçirdiği süre boyunca soyunma odası atmosferinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.
Eberl şunları söyledi: “Rapha ile birlikte geçirdiğimiz zaman için ona teşekkür etmek istiyoruz: Sahada her zaman güvenebileceğimiz biriydi ve ayrıca, onun gibi karakterde olan insanlar her soyunma odasını zenginleştirir. Onunla olan sohbetlerimiz güvene ve anlayışa dayalı, çok iyiydi. Şimdi yaz aylarına kadar hedeflerimize odaklanıyoruz; birlikte çok daha fazlasını başarmak istiyoruz.”
Münih'te çok yönlü bir kariyer
Guerreiro, takıma katıldığından beri Bayern teknik ekibi için adeta bir "İsviçre çakısı" haline geldi. Bugüne kadar kulüpte 89 maça çıkan Guerreiro, 12 gol attı ve 8 asist yaptı. Çeşitli pozisyonlarda oynayabilme yeteneği en büyük avantajı olan Guerreiro, sık sık geleneksel sol bek, kanat bek ve hatta orta sahanın ortasında görev aldı. Bu sezon tüm turnuvalarda 23 maça çıktı (9'unda ilk 11'de yer aldı) ve 4 gol attı.
Uluslararası geçmişi ve gelecekteki beklentiler
32 yaşındaki Guerreiro, futbolun en üst seviyesinde önemli bir deneyime sahip, sayısız başarıya imza atmış bir profesyonel olmaya devam ediyor. Uluslararası kariyeri özellikle etkileyici; Portekiz milli takımında 65 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır. 2016 Avrupa Şampiyonası’nı ve 2019’da düzenlenen ilk UEFA Uluslar Ligi’ni kazanan kadronun kilit isimlerinden biri olan Guerreiro, aynı zamanda ülkesini 2018 ve 2022 Dünya Kupaları’nda temsil etmiştir.