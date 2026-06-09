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Bayern Münih, "satma niyetinin olmadığı" yönündeki kararlı tutumunun bir parçası olarak, Real Madrid'in Michael Olise için yaptığı "birinci, ikinci ve üçüncü" teklifleri reddedecek
Olise'nin transfer edilemez olduğu kabul edildi
Gazeteci Florian Plettenberg’in haberlerine göre, Florentino Pérez’in kanat oyuncusu için söylentilere göre 150 milyon avroluk bir teklif sunup sunmayacağı hâlâ büyük bir belirsizlik arz ediyor. Ancak Madrid başkanı bir ilk teklifle harekete geçerse, Bayern yönetimi oyuncuyu satmaya niyetli değil ve bu teklifi derhal reddedecektir. Alman kulübü, Olise için ilk, ikinci ve üçüncü teklifleri de reddetmeye hazır görünüyor, zira Perez, kulübün Fransız oyuncu konusundaki kararlı tutumunun farkında.
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Bayern, Perez'e olan ilgisini yalanladı
Kulüp yöneticileri, ortalıkta dolaşan söylentileri sonlandırmak ve yeniden seçilen Madrid başkanı Florentino Perez’in resmi temas kurmasını engellemek amacıyla kamuoyuna açık bir şekilde müdahale etti. Fransız oyuncuyla ilgili spekülasyonlara doğrudan değinen Bayern başkanı Herbert Hainer, BILD gazetesine şunları söyledi: "Michael Olise bir Bayern oyuncusu ve uzun vadeli bir sözleşmesi var. Biz oyuncu satan bir kulüp değiliz. Florentino Perez bize bir teklif göndermek istiyorsa – ki bu şu ana kadar gerçekleşmedi – zahmet etmesin."
Hoeness ve Perez, birbiriyle çelişen vizyonlarını ortaya koyuyor
Transfer söylentilerinin ortaya çıkma zamanı, Perez’in yeniden seçilmesini garantilemesiyle aynı döneme denk geliyor; bu, onun tarihsel olarak yıldız transferler gerçekleştirerek kutladığı bir dönüm noktasıdır. Zafer konuşmasında Perez, kulüp üyelerine şöyle seslendi: "Hâlâ buradayım. Üyeler beni tanıyor. Real Madrid’i savunmak için buradayım. Real Madrid’in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz."
Ancak onursal başkan Uli Hoeness daha önce şöyle demişti: "Michael Olise'yi 200 milyon avroya mı satacağız? O satılmayacak. Bu oyunu taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünyanın her yerinde milyonlarca taraftarımız var ve bankada 200 milyon avromuz olsa da, bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak onlara pek bir faydası olmaz."
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Kanat oyuncusu, uluslararası turnuvada başarı hedefliyor
Bavyera'da 22 gol ve 31 asistle muhteşem bir sezon geçiren 24 yaşındaki oyuncu, artık profesyonel kariyerinde tüm dikkatini milli takım görevlerine yöneltmiştir. Dinamik forvet, Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendikleri hazırlık maçında hat-trick yaparak turnuvaya muhteşem bir formda giriyor. Les Bleus, Senegal, Irak ve Norveç ile zorlu maçlara çıkacağı rekabetçi I. Grubu'nda mücadele edecek.