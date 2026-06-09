Bayern Münih, "satma niyetinin olmadığı" yönündeki kararlı tutumunun bir parçası olarak, Real Madrid'in Michael Olise için yaptığı "birinci, ikinci ve üçüncü" teklifleri reddedecek

Transfer söylentilerinin ortaya çıkma zamanı, Perez’in yeniden seçilmesini garantilemesiyle aynı döneme denk geliyor; bu, onun tarihsel olarak yıldız transferler gerçekleştirerek kutladığı bir dönüm noktasıdır. Zafer konuşmasında Perez, kulüp üyelerine şöyle seslendi: "Hâlâ buradayım. Üyeler beni tanıyor. Real Madrid’i savunmak için buradayım. Real Madrid’in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

Ancak onursal başkan Uli Hoeness daha önce şöyle demişti: "Michael Olise'yi 200 milyon avroya mı satacağız? O satılmayacak. Bu oyunu taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünyanın her yerinde milyonlarca taraftarımız var ve bankada 200 milyon avromuz olsa da, bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak onlara pek bir faydası olmaz."