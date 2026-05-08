Getty Images Sport
Çeviri:
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından toparlanmaya çalışırken, Vincent Kompany'nin açıklamasına göre Alphonso Davies yine kadroda yer almayacak
Davies'in yeni sağlık sorunları
25 yaşındaki Kanadalı milli oyuncu, sezon boyunca başını ağrıtan tekrarlayan bir sorun olan kas sorunlarıyla bir kez daha boğuşuyor. Bu son aksilik, Bayern’in Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e yenilerek yarı finalde elenmesinin hemen ardından geldi ve Kompany’nin sol kanatta seçeneklerini kısıtladı.
Cuma günü basına konuşan Kompany, savunma oyuncusunun ne zaman sahalara döneceğine dair kesin bir tarih veremedi. Kompany, "Görüntüleri inceledikten sonra ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını göreceğiz" dedi.
Kulüp, kas hasarının ciddiyetini belirlemek için şu anda yeni tarama sonuçlarını bekliyor, ancak oyuncunun Cumartesi günkü lig maçında forma giyemeyeceği resmi olarak açıklandı.
- Getty Images Sport
Bayern'in giderek uzayan sakatlar listesi
Bu sezonun başlarında dizindeki çapraz bağ yırtılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Davies için zorlu bir sezon oldu. Aralık ayında bu uzun süreli sakatlıktan döndüğünden beri, hızlı kanat bekçisi tüm turnuvalarda toplam 23 maça çıktı ve bir gol ile beş asistle takıma katkı sağladı. Ancak, en iyi formunu korumakta zorlandı ve sık sık ufak sakatlıklar ve kas yorgunluğu nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Onun istikrarsızlığı, zaten kilit oyuncularından yoksun olan Bayern kadrosu için işleri daha da zorlaştırıyor.
Allianz Arena'nın sağlık odası şu anda birçok önemli ismin bulunduğu bir yer haline geldi. Kompany, Davies'in yanı sıra Alman kanat oyuncusu Serge Gnabry'nin de kadroda yer alamayacağını doğruladı. "Wolfsburg maçında Davies'in yanı sıra Serge Gnabry de kadroda yer almayacak," diyen teknik direktör, sezonun son haftalarına girerken Bavyera devinin kadro derinliği sorununa dikkat çekti.
Kompany acil bir yanıt istiyor
Avrupa'da hedeflerine ulaşamamanın getirdiği hayal kırıklığına ve sürekli sakatlıkların yarattığı sıkıntıya rağmen Kompany, oyuncularından profesyonel tavırlarını korumalarını istedi. Bayern'in 35. Almanya şampiyonluğunu garantilemiş olmasıyla birlikte, artık odak noktası standartları korumak ve 23 Mayıs'ta Stuttgart ile oynanacak DFB-Pokal finaline hazırlanmak olmalı.
Kompany, takımının ligde kalma mücadelesi veren Wolfsburg karşısında performansını düşürmemesi gerektiği konusunda kararlıydı. Şu anda 26 puanla 16. sırada bulunan Wolfsburg, 17. sıradaki St. Pauli'nin (ilk otomatik küme düşme pozisyonu) sadece gol farkıyla önünde yer alıyor. 16. sıra küme düşme play-off'larına yol açsa da, sadece iki maç kala 15. sıradaki Werder Bremen'in altı puan gerisinde kalıyorlar.
Teknik direktör, beklediği zihniyeti şöyle anlattı: "Oraya rahat bir şekilde gitmemizi istiyorlar. Ama bu mümkün değil. Bizim için her şeyin bitmediğini ve şu anda her şeyin yeniden söz konusu olduğunu hemen göstermek istiyoruz."
- AFP
Daha fazla kupa kazanma arzusu
Belçikalı teknik direktör, takımının bu hafta PSG’ye toplamda 6-5 yenilerek elenmesine rağmen, her maça bir Avrupa yarı finali kadar yoğun bir şekilde yaklaşılmasını sağlamaya kararlı. Rakibin gücü veya söz konusu turnuva ne olursa olsun, lig maçlarına hazırlık sürecinin kıtasal bir karşılaşma ile tamamen aynı olması gerektiğini vurguluyor. Bu yılmaz yaklaşımın, takımın DNA’sına işlenmesini istiyor.
"PSG ile Wolfsburg arasında hiçbir fark yok. Sıfır. FC Bayern için her zaman çok şey söz konusu," diye ekledi Kompany. Konuşmasını, takımına sahaya her çıktıklarında miraslarının söz konusu olduğunu hatırlatarak bitirdi. "Bir oyuncu olarak her maç günü tarih yazabilirsiniz. Cumartesi günü bunu tekrar yapabiliriz. Ve bence herkes bunun her zaman en iyi cevap olduğunu biliyor."