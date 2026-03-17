Bayern Münih kalecilerini sayıyor, Kompany etrafa bakınıyor ve... kimseyi bulamıyor. Alman ekibi, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak Atalanta ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için bu pozisyonda oynayabilecek hiçbir oyuncuya sahip değil. İlk maçı Bergamo'da 6-1 kazandılar ve çeyrek finale bir adım daha yaklaştılar, ancak kaleye mutlaka birini koymak zorundalar. Çeşitli nedenlerle ilk dört kaleci kullanılamayacağından, listeye bakıldığında maç için mevcut ilk kaleci, 2009 doğumlu ve Leon Klanac'ın sakatlığı sonrasında Bayern'in U19 takımında ilk 11'de yer alan Leonard Prescott.
Çeviri:
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında beşinci kalecisiyle sahaya çıkabilir: 16 yaşındaki Prescott ısınmaya başladı, bu bir rekor olabilir
OYNAYAMAYACAK DÖRT KALECİ
Beklenmedik bir şekilde, 16 yaşındaki oyuncu, ilk maçın kadrosuna (ayrıca Leverkusen ile oynanan son Bundesliga maçının kadrosuna) daha önce çağrılmış olmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahaya çıkabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, kadroya çağrılması ilk dört kalecinin forma giyemeyecek durumda olmasıyla bağlantılı. Başlayalım: Manuel Neuer baldır kasında yırtık nedeniyle kadroda yok; yardımcısı Jonas Urbig ise bir hafta önce Bergamo'daki maçta geçirdiği beyin sarsıntısından kurtulmaya çalışıyor (iyileşmesi ihtimal dışı değil). Sonra, birinci takımın üçüncü kalecisi Sven Ulreich, sağ uyluk adduktor kasındaki kas yaralanması nedeniyle kesinlikle forma giyemeyecek ve kağıt üzerinde genç takımın as kalecisi olan Leon Klanac, geçen Aralık ayından beri ciddi bir uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.
REKOR VE ÖZEL İZİN
Prescott sahaya çıkarsa, 2019'da Genk formasıyla Napoli'ye karşı oynanan maçta 17 yaşında ilk kez sahaya çıkan Maarten Vandevoordt'un rekorunu geçerek Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç kalecisi olacak (bu rekorun sahibi ise Arsenal'den Max Dowman ve bu durum değişmeyecek). Ancak ilginç olan başka bir nokta var: Eğer maç 23:00'ü geçerse (belki uzatmalar veya penaltılarla), Alman çocuk koruma yasasına göre, Bayern'in 16 yaşındaki kalecisini o saatten sonra sahada tutmak için kulübün özel izin alması gerekecek.