Bayern Münih, bu yaz Newcastle United'dan Anthony Gordon'u transfer etmeyi düşünüyor. Fabrizio Romano'ya göre, The Magpies bu yaz yıldız oyuncularından en az birini, hatta muhtemelen ikisini satacak. Münih ekibi, İngiliz oyuncuyu Luis Díaz'ın ideal rakibi olarak görüyor.
Çeviri:
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan Premier Lig yıldızını kadrosuna katmayı düşünüyor
Newcastle, bu yaz yıldız oyuncularından birini satmayı ciddi olarak değerlendiriyor. Transfer muhabirine göre bu durum, kulübün uymak zorunda olduğu Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili. Gordon'un yanı sıra orta saha oyuncuları Sandro Tonali ve Bruno Guimarães de diğer kulüplerin yoğun ilgisini çekiyor.
Romano, Newcastle'ın bu üç oyuncuyu da satmayı planlamadığını ekliyor. "Ancak Gordon konusunda, önemli bir teklif gelirse onu satma ihtimali var. Zaten ilgilenen kulüpler var ve ilk görüşmeler yapılıyor, bunların arasında Premier League kulüpleri de bulunuyor."
- AFP
Sky Sport'un Almanya şubesi, daha önce "Rekordmeister"in 25 yaşındaki kanat oyuncusuna ciddi bir ilgi duyduğunu açıklamıştı. Habere göre ilk görüşmeler çoktan gerçekleştirildi, ancak Newcastle ile henüz bir temas kurulmadı. İngiliz milli oyuncu, şu anda Bavyera'da sol kanat pozisyonunda forma giyen Díaz için ideal bir yedek olarak görülüyor.
Gordon, çeşitli büyük Premier League kulüplerinin de radarında. Şubat sonunda The Sun, hem Liverpool hem de Arsenal'in forvetin transferi için olasılıkları araştırdığını bildirmişti. The Gunners'ın hızlı kanat oyuncusu için 92 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır olduğu söyleniyor. Şu anda Transfermarkt'a göre Gordon'un değeri 60 milyon euro.
Ancak Bayern'in bu kadar yüksek bir meblağı ödemek zorunda kalması durumunda transferi gerçekleştireceği ihtimali düşük. Kadroda yerleşik bir yıldız oyuncunun bulunması nedeniyle, buna yönelik ihtiyaç yeterince büyük değil.
- Getty
Josip Stanisic, Lennart Karl ve Aleksandar Pavlovic'in kadroya yükselmesinin ardından, son dönem şampiyonu gelecekte daha fazla kendi yetiştirdiği yetenekleri A takım kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.
Noël Aséko bu yaz aynı yolu izleyebilir. Alman orta saha oyuncusu, 2. Bundesliga'da Hannover 96'da mükemmel bir kiralık dönem geçiriyor ve geri alım opsiyonu ile Alman rekor şampiyonuna döndükten sonra kadroda Leon Goretzka'nın yerini alabilir.
Benzer bir strateji, transfer ücreti gerektirmeden Díaz'ın yedeği olarak görev alabilecek Arijon Ibrahimovic için de düşünülüyor. Aséko gibi, Ibrahimovic de Heidenheim'da geçirdiği kiralık dönem boyunca mükemmel bir performans sergiliyor.
Bu sezon The Magpies formasıyla 46 maçta 17 gol atan ve 5 asist yapan Gordon, Münih'e transfer olmaya açık olsa da, Kolombiyalı oyuncunun yedeği olmayı kabul etmeyebilir. İleride gerekirse, Harry Kane'in forvetin merkezindeki yerini bile alabilir.