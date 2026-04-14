Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan Premier Lig yıldızını kadrosuna katmayı düşünüyor

Newcastle, bu yaz yıldız oyuncularından birini satmayı ciddi olarak değerlendiriyor. Transfer muhabirine göre bu durum, kulübün uymak zorunda olduğu Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili. Gordon'un yanı sıra orta saha oyuncuları Sandro Tonali ve Bruno Guimarães de diğer kulüplerin yoğun ilgisini çekiyor.

Romano, Newcastle'ın bu üç oyuncuyu da satmayı planlamadığını ekliyor. "Ancak Gordon konusunda, önemli bir teklif gelirse onu satma ihtimali var. Zaten ilgilenen kulüpler var ve ilk görüşmeler yapılıyor, bunların arasında Premier League kulüpleri de bulunuyor."