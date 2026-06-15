Dünya Kupası'ndaki Brezilya maçında attığı ilk golün ardından, Bayern Münih, Faslı forvet Ismael Saibari'yi kadrosuna katmak için kararlı ve kesin bir hamle yaptı. 2001 doğumlu oyuncunun transfer haklarına sahip olan PSV Eindhoven ile geçtiğimiz haftalarda yapılan görüşmeler, anlaşmanın temellerini çoktan atmıştı ve şimdi de anlaşma tüm yönleriyle tamamlandı.
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Bayern Münih, Saibari transferini tamamladı: ABD'de sağlık kontrolü yapıldı ve Faslı yıldız için PSV Eindhoven'a 55 milyon euro ödendi
SAIBARI'NIN TÜM SAYILARI
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bayern Münih, ABD'de sağlık kontrolünden geçen ve Dünya Kupası'nın ardından yeni takım arkadaşlarının yanına katılacak olan Saibari için 55 milyon euro ödeyecek. Oyuncu, Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak. Futbol kariyerine Racing Genk'te başlayan Faslı milli oyuncu, 2020 yazında Hollanda'ya transfer olarak PSV Eindhoven'a katıldı. O zamandan bu yana 142 maçta forma giyen ve 42 gol atan Saibari, 3 Eredivisie şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 3 Süper Kupa kazandı. Geçtiğimiz sezon 36 maçta 19 gol ve 9 asistle tamamlayan oyuncu, Hollanda liginin en iyi futbolcusu seçildi.
ŞİMDİDEN 110 MİLYON HARCANDI
Saibari, Bayern Münih için bu transfer döneminde yapılan ikinci transfer olacak. Kulüp, geçtiğimiz günlerde Almanya milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden sol bek Nathaniel Brown için Eintracht Frankfurt ile tam bir anlaşmaya varmıştı. 2003 doğumlu kanat oyuncusu için de son Bundesliga şampiyonu kulüp 55 milyon euro harcadı ve böylece yazın ilk haftalarında toplam harcaması 110 milyon euroya ulaştı.