Bayern Münih, Saibari transferini tamamladı: ABD'de sağlık kontrolü yapıldı ve Faslı yıldız için PSV Eindhoven'a 55 milyon euro ödendi

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bayern Münih, ABD'de sağlık kontrolünden geçen ve Dünya Kupası'nın ardından yeni takım arkadaşlarının yanına katılacak olan Saibari için 55 milyon euro ödeyecek. Oyuncu, Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak. Futbol kariyerine Racing Genk'te başlayan Faslı milli oyuncu, 2020 yazında Hollanda'ya transfer olarak PSV Eindhoven'a katıldı. O zamandan bu yana 142 maçta forma giyen ve 42 gol atan Saibari, 3 Eredivisie şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 3 Süper Kupa kazandı. Geçtiğimiz sezon 36 maçta 19 gol ve 9 asistle tamamlayan oyuncu, Hollanda liginin en iyi futbolcusu seçildi.