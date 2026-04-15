Bayern Münih - Real Madrid maçında oyuncuların performans notları: Tek bir forvet hattında üç Ballon d'Or adayı! Luis Diaz, Michael Olise ve Harry Kane, Bavyeralıların Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Blancos'un lanetini kırmasına yardımcı oldu

Manuel Neuer (3/10):

Madrid'deki kahramanlıklarının ardından, tarihin en ünlü libero kalecilerinden biri, korkunç bir pas hatasıyla Real'e hemen bir gol hediye ederken, Güler'in serbest vuruşundaki pozisyonu da ciddi şekilde şüpheliydi. En azından ikinci yarıda Mbappé'yi iyi bir refleksle durdurmayı başardı.

Josip Stanisic (4/10):

Zayıf bir ilk yarı performansının ardından oyundan alındı. Madrid'in üçüncü golünün öncesinde, var olmayan bir serbest vuruş aramak için yerde kalması, bu performansını en iyi şekilde özetliyor.

Dayot Upamecano (6/10):

Vinicius'a birkaç kez mükemmel zamanlamalı müdahale yaptı ve Kane'i bulmak için harika bir adım atarak skoru 2-2'ye getirdi. Ancak, hataya meyilli stoper, birden fazla kez pozisyonunu kaybetti ve hala anlaşılması zor bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Jonathan Tah (5/10):

Mbappe'ye karşı büyük bir blok yaptı ancak savunmanın ortasında hiç ikna edici değildi ve Upamecano gibi zaman zaman ciddi bir farkındalık eksikliği gösterdi.

Konrad Laimer (6/10):

Forvetin gol atacağı kesin gibi göründüğü anda Mbappe'ye müthiş bir müdahale yaptı, ancak Güler'in konuk takımı tekrar öne geçiren golünü hazırlayan serbest vuruşu verdi ve zaman zaman top hakimiyetinde gevşek kaldı. Alphonso Davies'in oyuna girmesinin ardından sağ bek pozisyonuna geçti ve iyi bir performans sergiledi.