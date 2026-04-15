Bayern Munich Real Madrid ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Bayern Münih - Real Madrid maçında oyuncuların performans notları: Tek bir forvet hattında üç Ballon d'Or adayı! Luis Diaz, Michael Olise ve Harry Kane, Bavyeralıların Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Blancos'un lanetini kırmasına yardımcı oldu

Bayern Münih
Bayern Münih - Real Madrid
M. Neuer

Bayern Münih, Çarşamba gecesi Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi eleme turlarında üst üste dört mağlubiyet serisini son derece heyecan verici bir şekilde sonlandırdı. Bavyeralılar, destansı çeyrek final mücadelesinin son dakikalarında iki muhteşem gol atarak Los Blancos'u o geceki maçta 4-3, toplamda ise 6-4 mağlup etti. Beklenildiği üzere, Vincent Kompany'nin muhteşem forvet hattı bu zaferde başrolü üstlendi.

Manuel Neuer'in maçın ilk dakikasında Arda Güler'e bir gol hediye etmesinin ardından ev sahibi taraftarlar en kötüsünden korkuyordu; Bayern, Aleksandar Pavlovic'in golüyle kısa sürede skoru eşitlemiş olsa da, Madrid'in Türk orta saha oyuncusu muhteşem bir serbest vuruşla konuk takımın üstünlüğünü yeniden sağladı.

Bayern, bu kez golcü 9 numara Harry Kane ile tekrar skoru eşitledi, ancak hemen ardından Kylian Mbappe, Vinicius Junior'dan aldığı pası rahatlıkla kontrol edip Neuer'i geçerek skoru 3-2'ye, toplamda ise 4-4'e getirdi.

İkinci yarı ilk yarı kadar kaotik geçmedi, ancak maçın sonu tam bir dramaydı. Eduardo Camavinga iki aptalca sarı kart görerek oyundan atıldı ve Bayern sayısal üstünlüğünü en iyi şekilde değerlendirdi.

Luis Diaz, Bayern'in hayati önem taşıyan üçüncü golünü attı. Ardından Michael Olise, sağ kanattan Kane'den aldığı pası Andriy Lunin'in kalesinin sol üst köşesine göndererek ev sahibi takımın muazzam zaferini perçinledi.

Aşağıda, GOAL Münih'te sahaya çıkan tüm Bayern oyuncularını değerlendiriyor...

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Manuel Neuer (3/10):

    Madrid'deki kahramanlıklarının ardından, tarihin en ünlü libero kalecilerinden biri, korkunç bir pas hatasıyla Real'e hemen bir gol hediye ederken, Güler'in serbest vuruşundaki pozisyonu da ciddi şekilde şüpheliydi. En azından ikinci yarıda Mbappé'yi iyi bir refleksle durdurmayı başardı.

    Josip Stanisic (4/10):

    Zayıf bir ilk yarı performansının ardından oyundan alındı. Madrid'in üçüncü golünün öncesinde, var olmayan bir serbest vuruş aramak için yerde kalması, bu performansını en iyi şekilde özetliyor.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Vinicius'a birkaç kez mükemmel zamanlamalı müdahale yaptı ve Kane'i bulmak için harika bir adım atarak skoru 2-2'ye getirdi. Ancak, hataya meyilli stoper, birden fazla kez pozisyonunu kaybetti ve hala anlaşılması zor bir oyuncu olmaya devam ediyor.

    Jonathan Tah (5/10):

    Mbappe'ye karşı büyük bir blok yaptı ancak savunmanın ortasında hiç ikna edici değildi ve Upamecano gibi zaman zaman ciddi bir farkındalık eksikliği gösterdi.

    Konrad Laimer (6/10):

    Forvetin gol atacağı kesin gibi göründüğü anda Mbappe'ye müthiş bir müdahale yaptı, ancak Güler'in konuk takımı tekrar öne geçiren golünü hazırlayan serbest vuruşu verdi ve zaman zaman top hakimiyetinde gevşek kaldı. Alphonso Davies'in oyuna girmesinin ardından sağ bek pozisyonuna geçti ve iyi bir performans sergiledi.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Orta saha

    Joshua Kimmich (8/10):

    Orta saha partneri Pavlovic'e attığı güzel bir köşe vuruşuyla takımının beraberliği yakalamasına yardımcı oldu, ardından Lunin'den iyi bir kurtarış kopardı. O gece Bayern'in en yaratıcı oyuncusuydu ve mümkün olduğunca savunmaya da katkı sağladı. Tam bir klas.

    Aleksandar Pavlovic (6/10):

    Bayern'in beraberlik golünü kafayla atarken iyi bir pozisyon aldı, ancak genel olarak kötü bir performans sergiledi ve orta saha partneri kadar maça etki edemedi.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Saldırı

    Michael Olise (8/10):

    Şaşırtıcı derecede sakin geçen ilk yarıda yeteneklerinin sadece küçük bir kısmını gösterdi, ancak ikinci yarıda birkaç klasik kavisli şutla gole çok yaklaştı ve sonunda uzatma dakikalarında golü buldu. Muhteşem bir yetenek.

    Serge Gnabry (4/10):

    Başlangıçta forma giyebilecek durumda olduğu düşünülüyordu ancak ilk 45 dakika boyunca öyle görünmüyordu ve en büyük sürpriz, bir saat boyunca sahada kalmasıydı. Hiçbir katkı sağlamadı.

    Luis Diaz (8/10):

    Her zaman Madrid'e karşı oyunu domine etmeye çalıştı ve Jude Bellingham'ın şans eseri yönünü değiştirerek dışarıya attığı iyi bir şutla şanssızdı. İkinci yarının ortasında kaleye doğru ilerlerken topu ayağından çıkaramadı, ancak kritik bir golle bunu telafi etti.

    Harry Kane (8/10):

    İngiliz oyuncu, Madrid karşısında bir kez daha harika bir performans sergiledi. Golünü muhteşem bir şekilde attı ve tüm akşam boyunca topu mükemmel bir şekilde tuttu. Çok zeki bir futbolcu.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alphonso Davies (5/10):

    İkinci yarıda sol bek olarak oyuna girdi ancak beklenen etkiyi yaratamadı. Hala sakatlık öncesindeki haliyle aynı oyuncu gibi görünmüyor.

    Jamal Musiala (7/10):

    Etkisiz kalan Gnabry'nin yerine Bayern'in 10 numarası olarak oyuna girdi ve hemen Diaz'ı kaleye doğru yönlendirdi, ancak Kolombiyalı oyuncu fırsatı değerlendiremedi. Bayern'in kritik üçüncü golünde Diaz'a asist yaptıktan sonra, yarı finalde ilk 11'de yer almak için bastıracaktır.

    Vincent Kompany (7/10):

    Savunmasından hiç memnun olamaz, Gnabry'yi ilk 11'de oynatma kararı da en iyi ihtimalle yanlış bir karardı. Ancak takımı futboluna olan inancını hiç kaybetmedi ve sonunda Real'i yıprattı. Kompany, Allianz Arena'da oldukça iyi bir iş çıkarıyor, ancak üç forvetin de bu kadar iyi oynaması ve hepsinin bu yılın Ballon d'Or ödülünün haklı adayları olması da ona yardımcı oluyor!

