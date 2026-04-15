Bayern Münih - Real Madrid maçında oyuncuların performans notları: Tek bir forvet hattında üç Ballon d'Or adayı! Luis Diaz, Michael Olise ve Harry Kane, Bavyeralıların Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Blancos'un lanetini kırmasına yardımcı oldu

Manuel Neuer'in maçın ilk dakikasında Arda Güler'e bir gol hediye etmesinin ardından ev sahibi taraftarlar en kötüsünden korkuyordu; Bayern, Aleksandar Pavlovic'in golüyle kısa sürede skoru eşitlemiş olsa da, Madrid'in Türk orta saha oyuncusu muhteşem bir serbest vuruşla konuk takımın üstünlüğünü yeniden sağladı.
Bayern, bu kez golcü 9 numara Harry Kane ile tekrar skoru eşitledi, ancak hemen ardından Kylian Mbappe, Vinicius Junior'dan aldığı pası rahatlıkla kontrol edip Neuer'i geçerek skoru 3-2'ye, toplamda ise 4-4'e getirdi.
İkinci yarı ilk yarı kadar kaotik geçmedi, ancak maçın sonu tam bir dramaydı. Eduardo Camavinga iki aptalca sarı kart görerek oyundan atıldı ve Bayern sayısal üstünlüğünü en iyi şekilde değerlendirdi.
Luis Diaz, Bayern'in hayati önem taşıyan üçüncü golünü attı. Ardından Michael Olise, sağ kanattan Kane'den aldığı pası Andriy Lunin'in kalesinin sol üst köşesine göndererek ev sahibi takımın muazzam zaferini perçinledi.
