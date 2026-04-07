Bayern Münih - Real Madrid maçında oyuncuların performans notları: Michael Olise Bernabeu'yu coştururken, Manuel Neuer eski günlerini hatırlattı; Luis Diaz ve Harry Kane'in golleri ise Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir galibiyeti garantiledi

Bayern maçın başından itibaren kontrolü ele geçirdi ve Dayot Upamecano, kale boşken karşısına çıkan fırsatı değerlendirip skoru açmalıydı. Ancak savunma oyuncusu vuruşunu ıskaladı ve Alvaro Carreras topu çizgiden uzaklaştırdı. Bu arada, Madrid'in kontra ataklarla tehdit ettiği anlarda Manuel Neuer, Mbappe'nin iki şutunu ve Vinicius Jr.'ın bir şutunu kurtarmak için uyanık olmak zorunda kaldı.

Serge Gnabry, Thiago Pitarch'ın Madrid ceza sahası içinde kendisine verdiği pasla skoru açmak için iyi bir fırsatı kaçırdı, ancak şutu Andriy Lunin'e çarptı. Ancak Gnabry, bu kaçırdığı golü telafi etti; muhteşem bir pasıyla Diaz'ı kaçırdı ve Diaz, ilk yarı bitmeden dört dakika önce skoru açtı.

Bayern, ikinci yarının 20. saniyesinde, konuk takımın Madrid yarı sahasında topu kaptırmasının ardından Kane'in alt köşeye attığı golle farkı ikiye çıkardı. Ardından, muhteşem bir performans sergileyen Michael Olise, Lunin'in ellerini yakalayan bir şut attı ve Bayern, ilk maçta skoru koparmak üzereydi.

Ancak Madrid geri döndü ve Upamecano'nun kötü kafası sonrası Vinicius'un şutu dışarıya çıkarken, Neuer de Mbappe'yi mükemmel bir kurtarışla durdurdu. Ardından Los Blancos, Trent Alexander-Arnold'un arka direğe gönderdiği alçak ortayı Mbappe'nin gole çevirmesiyle skoru eşitledi.

O andan itibaren ev sahibi takım maçı domine etti ve Mbappe, şutunu dışarıya göndererek beraberlik golüne en yakın isim oldu, ancak önümüzdeki Çarşamba günü Bavyera'da oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı elinde tutan taraf Bayern oldu.

GOAL, Bernabeu'daki Bayern oyuncularını değerlendiriyor...