Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bayern Real Madrid ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Bayern Münih - Real Madrid maçında oyuncuların performans notları: Michael Olise Bernabeu'yu coştururken, Manuel Neuer eski günlerini hatırlattı; Luis Diaz ve Harry Kane'in golleri ise Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir galibiyeti garantiledi

Player ratings
Bayern Münih
M. Olise
Şampiyonlar Ligi
FEATURES
Real Madrid - Bayern Münih

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid karşısında zorlu bir galibiyet elde etti. Luis Diaz ve Harry Kane’in golleriyle Bundesliga lideri, İspanya’nın başkentinde oynanan ilk maçtan 2-1 galip ayrıldı. Kylian Mbappé’nin ev sahibi takım adına bir gol atmasına rağmen Vincent Kompany’nin takımı galibiyeti hak etti; rövanş maçı öncesinde serinin sonucu hâlâ belirsizliğini koruyor.

Bayern maçın başından itibaren kontrolü ele geçirdi ve Dayot Upamecano, kale boşken karşısına çıkan fırsatı değerlendirip skoru açmalıydı. Ancak savunma oyuncusu vuruşunu ıskaladı ve Alvaro Carreras topu çizgiden uzaklaştırdı. Bu arada, Madrid'in kontra ataklarla tehdit ettiği anlarda Manuel Neuer, Mbappe'nin iki şutunu ve Vinicius Jr.'ın bir şutunu kurtarmak için uyanık olmak zorunda kaldı.

Serge Gnabry, Thiago Pitarch'ın Madrid ceza sahası içinde kendisine verdiği pasla skoru açmak için iyi bir fırsatı kaçırdı, ancak şutu Andriy Lunin'e çarptı. Ancak Gnabry, bu kaçırdığı golü telafi etti; muhteşem bir pasıyla Diaz'ı kaçırdı ve Diaz, ilk yarı bitmeden dört dakika önce skoru açtı.

Bayern, ikinci yarının 20. saniyesinde, konuk takımın Madrid yarı sahasında topu kaptırmasının ardından Kane'in alt köşeye attığı golle farkı ikiye çıkardı. Ardından, muhteşem bir performans sergileyen Michael Olise, Lunin'in ellerini yakalayan bir şut attı ve Bayern, ilk maçta skoru koparmak üzereydi.

Ancak Madrid geri döndü ve Upamecano'nun kötü kafası sonrası Vinicius'un şutu dışarıya çıkarken, Neuer de Mbappe'yi mükemmel bir kurtarışla durdurdu. Ardından Los Blancos, Trent Alexander-Arnold'un arka direğe gönderdiği alçak ortayı Mbappe'nin gole çevirmesiyle skoru eşitledi.

O andan itibaren ev sahibi takım maçı domine etti ve Mbappe, şutunu dışarıya göndererek beraberlik golüne en yakın isim oldu, ancak önümüzdeki Çarşamba günü Bavyera'da oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı elinde tutan taraf Bayern oldu.

GOAL, Bernabeu'daki Bayern oyuncularını değerlendiriyor...

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Kaleci ve Savunma

    Manuel Neuer (8/10):

    İlk yarıda Mbappe'yi (iki kez) ve Vinicius'u durdurmak için güçlü kurtarışlar yaptı, ikinci yarıda ise Mbappe'yi bir kez daha muhteşem bir kurtarışla durdurdu. Birkaç kötü pasıyla takımını zor durumda bıraktı, ancak bunun dışında kendi ceza sahası içinde güven dolu bir performans sergiledi.

    Josip Stanisic (6/10):

    Brezilyalı oyuncu birkaç kez üstünlük sağlasa da Vinicius'u marke etme görevini başarıyla yerine getirdi.

    Dayot Upamecano (4/10):

    Maçın başında boş kaleye şutunu bir şekilde kaçırdıktan sonra, berbat bir kafa vuruşuyla Vinicius'a Madrid'in skoru 1-1'e getirebileceği altın bir fırsat sundu. Her iki durumda da ucuz kurtuldu, ancak Mbappe'nin golünde onu kaybederek hataya düştü.

    Jonathan Tah (7/10):

    Çoğunlukla Mbappe karşısında güçlü bir performans sergiledi. Sarı kart gördükten sonra biraz geri çekilmek zorunda kaldı ve bu da Madrid'in nihayet oyuna ağırlığını koymasına yardımcı oldu.

    Konrad Laimer (6/10):

    Maçın ilk dakikasında skoru açmak için iyi bir fırsatı kaçırdı. Valverde'yi sıkı markaj altına alarak Madrid kaptanının giderek daha fazla sinirlenmesine neden oldu.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Orta saha

    Joshua Kimmich (7/10):

    Bayern'in orta sahasının merkezinde sakin bir varlık gösterirken, zaman zaman ileriye doğru keskin paslar da attı. Duran toplardaki vuruşları da rakibe sorun çıkardı.

    Aleksandar Pavlovic (7/10):

    Kane'in golüne yol açan atağı başlatmak için topu geri kazandığında performansını özetledi. Topu iyi dolaştırdı ve savunmasını mükemmel bir şekilde korudu.

    Serge Gnabry (6/10):

    Maça çok fazla dahil olamadı ve Pitarch'ın Madrid ceza sahası içinde kendisine hediye ettiği topu iyi bir fırsat olarak değerlendiremedi. Diaz'ın açılış golünü atmasını sağlayan mükemmel bir pasla kendini affettirdi.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Saldırı

    Michael Olise (8/10):

    Zavallı Carreras'ı defalarca karıştırıcıya attı; her iki ayağıyla da ortaya çıkma isteği onu savunmak için bir kabusa dönüştürdü. Kane'in golüne asist yaptı ve kendisi gol atamaması şanssızlıktı.

    Harry Kane (6/10):

    Paslarını sürekli yanlış yere atıp oyuna dahil olmakta zorlandığı için tam olarak formda olmadığı belliydi. Yine de ilk golde rolünü yerine getirdi ve ardından kusursuz bitiricilik yeteneğini göstererek Bayern'in avantajını ikiye katladı.

    Luis Diaz (6/10):

    Sol kanatta topu aldığında biraz fazla temkinli davrandı ve çok sık yanlara veya geriye pas attı. Skoru açmak için mükemmel bir zamanlamayla koşuya çıktı, ancak maçın sonlarında yaptığı iki kötü pas, Bayern'e pahalıya mal olabilir.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Jamal Musiala (5/10):

    Gnabry'nin yerine oyuna girdikten sonra Madrid ceza sahası çevresinde boşluklar buldu ancak kayda değer bir pozisyon yaratamadı. Ayrıca sarı kart gördü.

    Alphonso Davies (5/10):

    Laimer'in yerine oyuna girdikten sonra Madrid, onun kanadını hedef aldı ve hiçbir zaman rahat görünmedi.

    Leon Goretzka (N/A):

    Uzatma dakikalarında Pavlovic'in yerine oyuna girdi.

    Tom Bischof (N/A):

    Uzatma dakikalarında Diaz'ın yerine oyuna girdi.

    Vincent Kompany (7/10):

    Takımı, planları mükemmel işlediği için 70 dakika boyunca iyi yağlanmış bir makine gibi görünüyordu. Belki de maçın çok erken bir aşamasında rakibin boğazına sarılmakla hata yaptı ve oyuncu değişikliklerinin ardından Madrid'in üstünlüğüyle bunun bedelini ödedi.

Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB