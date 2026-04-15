Bayern Münih, Real Madrid maçı başlamadan sadece bir saat önce orta saha oyuncusunun sakatlığı nedeniyle son anda bir darbe aldı

Bavyera devi Çarşamba akşamı bu haberi doğrulayarak, Bischof'un "sol baldırında küçük bir kas lifi yırtığı yaşadığını" açıkladı. Bu teşhis, Bayern'in sağlık ekibi tarafından yapılan muayenenin ardından konuldu ve sonuç olarak 20 yaşındaki oyuncunun bu hayati Avrupa maçı kadrosunda yer almayacağı belirlendi. Yetenekli genç oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise henüz belli değil.

Zamanlama ideal olmaktan uzak olsa da, Bayern taraftarları Bischof'un nispeten kısa olan sakatlar listesine katılmasıyla biraz teselli bulabilir. Aynı şekilde kas lifinde yırtık nedeniyle iyileşme sürecinde olan Lennart Karl ve daha ciddi bir adduktor sakatlığıyla uğraşan Sven Ulreich'in yanı sıra, Bischof kadroda yer almayan tek isim. Bu da Kompany'nin yarı finale yükselme yolunda neredeyse tam kadroya sahip olduğu anlamına geliyor.



