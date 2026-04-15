Bayern Münih, Real Madrid maçı başlamadan sadece bir saat önce orta saha oyuncusunun sakatlığı nedeniyle son anda bir darbe aldı
Bischof için son anda gelen darbe
Bavyera devi Çarşamba akşamı bu haberi doğrulayarak, Bischof'un "sol baldırında küçük bir kas lifi yırtığı yaşadığını" açıkladı. Bu teşhis, Bayern'in sağlık ekibi tarafından yapılan muayenenin ardından konuldu ve sonuç olarak 20 yaşındaki oyuncunun bu hayati Avrupa maçı kadrosunda yer almayacağı belirlendi. Yetenekli genç oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise henüz belli değil.
Zamanlama ideal olmaktan uzak olsa da, Bayern taraftarları Bischof'un nispeten kısa olan sakatlar listesine katılmasıyla biraz teselli bulabilir. Aynı şekilde kas lifinde yırtık nedeniyle iyileşme sürecinde olan Lennart Karl ve daha ciddi bir adduktor sakatlığıyla uğraşan Sven Ulreich'in yanı sıra, Bischof kadroda yer almayan tek isim. Bu da Kompany'nin yarı finale yükselme yolunda neredeyse tam kadroya sahip olduğu anlamına geliyor.
- AFP
Kompany tavrından ödün vermiyor
Bischof'un oynayıp oynayamayacağına dair son anda ortaya çıkan belirsizliğe rağmen Kompany, İspanyol şampiyonlarının konuk olacağı maçta taktiksel sürekliliği tercih etti. Manuel Neuer'in kalesini korumak üzere Belçikalı teknik direktör, bek pozisyonlarında Josip Stanisic ve Konrad Laimer'in yer aldığı dörtlü savunma dizilişini belirledi. Savunmanın merkezinde Jonathan Tah, Dayot Upamecano ile birlikte Real'in yıldızlarla dolu hücumunu durdurmaya çalışacak.
Orta sahanın lokomotifi yine Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic ikilisi olacak. Onların önünde ise Michael Olise, Serge Gnabry ve Luis Diaz'dan oluşan tehlikeli hücum üçlüsü, hücumun odak noktası olmaya devam eden Harry Kane'e pas beslemesi görevini üstlenecek.
Dikkat çeken bir nokta ise Kompany'nin, geçen hafta Santiago Bernabeu'da sahaya çıkan ve Bayern'in 2-1 galip geldiği maçın ilk 11'iyle tamamen aynı kadroyu sahaya sürmesi.
Arbeloa kadroda değişiklikler yapıyor
Bayern'in yedek kulübesinin sergilediği istikrarın aksine, Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa rövanş maçı için kadrosunda değişiklikler yapmaya karar verdi. Madrid'in teknik direktörü, İspanya'nın başkentinde sahaya çıkan kadroda dört değişiklik yaptı. Ferland Mendy, ilk maçta Michael Olise'nin tehdidini durdurmakta zorlanan Alvaro Carreras'ın yerine sol bek pozisyonunda ilk 11'e geri döndü.
Orta saha ve savunma hattında da önemli değişiklikler var. Eder Militao, Dean Huijsen'in yerine ilk 11'e geri dönüyor ve Antonio Rudiger ile birlikte stoperde görev alacak. Orta sahada Aurelien Tchouameni ve Thiago Pitarch kadro dışı kalırken, ilk maçta yedek olarak etkileyici bir performans sergileyen Jude Bellingham ve Brahim Diaz ilk 11'de yer aldı. Bu değişiklik, Federico Valverde'nin daha merkezi bir role kaymasına neden olabilir.
- AFP
Allianz'da büyük riskler
Saha içindeki diğer taktiksel değişikliklere rağmen, Real Madrid'in Münih deplasmanındaki en büyük gol tehdidi değişmedi. Arbeloa, Bundesliga ekibini mağlup etmek için gerekli golleri atması umuduyla Kylian Mbappé ve Vinicius Júnior'dan oluşan patlayıcı ikiliye güvenmeye devam ediyor. Bu ikili, Avrupa futbolunda gergin geçmesi beklenen bu akşamda Bayern'in savunma hattındaki yorgunlukları veya hataları değerlendirmeye çalışacak.