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Bayern Münih, Real Madrid'in ilgisini savuşturmak için Michael Olise'ye Ballon d'Or maddesi de içeren "olağanüstü" yeni bir sözleşme vermeye hazırlanıyor
Bayern, Olise için olağanüstü bir teklif hazırlıyor
Bayern, Olise'nin uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için mali sınırlarını zorlamaya hazır. Bundesliga ekibi, Fransız hücum oyuncusunu kariyerinin zirve yıllarını Münih'te geçirmesini sağlamak amacıyla istisnai yeni bir sözleşmeyle bağlamak istiyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre Bayern, bu kritik görüşmelerde tüm imkanlarını seferber etmeye hazır. Önerilen pakette, oyuncunun takım için taşıdığı büyük değeri yansıtmak adına kayda değer bir maaş artışının yanı sıra başarıya dayalı özel bonuslar da yer alacak.
- AFP
Dev maaş ve Ballon d'Or maddesi
Romano'nun haberine göre yeni sözleşmede, goller, bireysel performanslar ve büyük takım başarılarına bağlı cazip performans bonusları yer alacak. Kritik olarak, Bayern önerilen anlaşmaya özel bir Ballon d'Or maddesi eklemeye de açık.
Fransa millî oyuncusu bir gün dünyanın en iyi futbolcusu seçilirse, kayda değer bir bonus ödemesi hemen devreye girecek. Onu daha da ikna etmek için kulübün, yıllık yaklaşık 25 milyon € temel maaş teklif etmeye de hazır olduğu bildirildi.
Bu dev maaş artışı, 24 yaşındaki oyuncuyu kulüpte en çok kazanan isimlerin mutlak üst kategorisine anında taşıyacak. Böylece yıldız takım arkadaşları Harry Kane ve Jamal Musiala ile tamamen aynı mali seviyeye çıkacak.
Real Madrid ve PSG'nin ilgisini geri çevirerek
Bu olağanüstü sözleşme teklifi, Olise'yi parlak performansları için ödüllendirmek ve uluslararası rakiplere açık bir uyarı göndermek amacıyla hazırlandı. Bayern, Fransız oyuncuyu bundan sonraki süreçte takımının uzun vadeli yüzü olarak sağlam şekilde konumlandırmak istiyor.
Onun geleceğine ilişkin tavizsiz tutumları, bir önceki yaz transfer döneminde de zaten ortadaydı. Madrid, hücum oyuncusunu yakından takip etti, ancak Bayern kapıyı net biçimde kapattı ve oyuncunun satılık olmadığını açıkça belirterek herhangi bir resmî teklifin ortaya çıkmasını engelledi.
PSG de kanat oyuncusu için ses getirecek bir hamleyle defalarca anıldı. Bayern, bu dev anlaşmayı şimdiden agresif biçimde hazırlayarak planlama güvenliği sağlamayı ve uzun sürecek, dikkat dağıtıcı bir transfer pazarlığından kaçınmayı hedefliyor.
- Getty Images Sport
Olise geleceğine karar verirken sabır gerekiyor
Olise'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Mevcut anlaşmasının bitmesine hâlâ birkaç yıl olduğu için, kulübün bu uzatmayı şu anda sonuçlandırmasına yönelik acil bir gereklilik bulunmuyor.
Nihai karar doğal olarak oyuncunun kendi kariyer planları ve hedeflerine bağlı olacak. Bayern, bu benzeri görülmemiş mali paketi sunma isteğini ortaya koyarak şimdi proaktif hamlesini yaptı. İnanılmaz maaşın, takım primlerinin ve Ballon d'Or maddesinin, Fransız oyuncuyu erken bir sözleşme uzatmasına imza atmaya ikna etmeye yetip yetmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
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