Romano'nun haberine göre yeni sözleşmede, goller, bireysel performanslar ve büyük takım başarılarına bağlı cazip performans bonusları yer alacak. Kritik olarak, Bayern önerilen anlaşmaya özel bir Ballon d'Or maddesi eklemeye de açık.

Fransa millî oyuncusu bir gün dünyanın en iyi futbolcusu seçilirse, kayda değer bir bonus ödemesi hemen devreye girecek. Onu daha da ikna etmek için kulübün, yıllık yaklaşık 25 milyon € temel maaş teklif etmeye de hazır olduğu bildirildi.

Bu dev maaş artışı, 24 yaşındaki oyuncuyu kulüpte en çok kazanan isimlerin mutlak üst kategorisine anında taşıyacak. Böylece yıldız takım arkadaşları Harry Kane ve Jamal Musiala ile tamamen aynı mali seviyeye çıkacak.